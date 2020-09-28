【竹內結子逝世】疑產後抑鬱自殺　10條問題自我檢測常自責是先兆

日本女星竹內結子驚傳在家中被發現身亡，享年40歲。消息指稱，她因育兒感受壓力，似有產後抑鬱跡象。對此，台灣林口長庚醫院自殺防治中心主任、台灣憂鬱症防治協會理事長張家銘表示，媽媽在產後一個月內容易出現情緒持續低落、憂鬱，甚至自傷念頭，若症狀持續超過兩周，便要小心「產後抑鬱症（又稱產後憂鬱症）」，可使用產後抑鬱量表評估，超過10分，最好尋求專業醫生協助。

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竹內結子26日晚與老公中林大樹共進晚餐，飯後自己上了住家二樓，中林大樹過一陣子後也上樓，沒想到發現妻子尋短死亡，深夜凌晨緊急報警。

張家銘表示，懷孕與生產讓婦女本身體質產生改變，加上新手媽媽常覺得自己什麼都不會，尤其有些媽媽在職場上工作拿手，已經做到主管、呼風喚雨，挫折感更大。

通常產後發生情緒低落是很正常的，但若是情況嚴重，就可能是產後抑鬱症。張家銘說，產後抑鬱症常發生於產後一個月內，但診間也常看到症狀持續長達半年甚至半年以上的媽媽，因此如果發現自己對事情失去興趣、睡眠減少、經常自責、罪惡感等，可使用產後抑鬱症量表自我評估，超過10分就要注意，尋求專業醫生的協助。

張家銘說，產後抑鬱不一定發生在第一胎或第二胎，有些媽媽每一胎生完都有產後抑鬱症，這時候另一半的角色便很重要。他表示，讓產後抑鬱的媽媽有足夠的休息非常重要，因此另一半可盡量留在家中幫忙家事，不要讓媽媽白天不能休息，晚上也不能休息。

另外，陪伴非常重要，同理產後抑鬱的存在，必要時可以陪另一半就醫，一起度過憂鬱的情緒。

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