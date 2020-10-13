【感冒】抗菌通鼻塞蒸面暖水浴晚餐要食乜？24小時這樣做加速痊癒

傷風感冒秋冬天特別易病發，咳嗽、喉嚨痛、鼻塞、流鼻涕或頭痛都令人大感苦惱。這些不適瞓一覺便好？其實，除了打針食藥，患上感冒後還有其他紓緩方式，如何配合飲食會令身體加快復原？緩解不適症狀？

傷風感冒最常見會出現打噴嚏、鼻塞、流鼻水、喉嚨痛、咳嗽、聲嘶或頭痛等不適，雖說感冒一般會自行痊癒，但患感冒時除了看醫生有什麼可以做？

秋冬季節特別易患感冒。（資料圖片）

▼患感冒後24小時做什麼可加快痊癒？（按圖了解👇👇👇）

+ 13 + 13 + 13

早上7點：洗暖水澡

早上起床洗熱水或暖水澡有助紓緩感冒帶來的不適，部分人感冒會影響四肢，感到痠痛，而暖水有助紓緩痠痛，水蒸氣有「通鼻塞」的效果。

早上8點：進食莓果燕麥粥

飲食對身體復原十分重要，早餐可將富含抗氧化劑的莓果，如藍莓倒入燕麥粥一同進食，並飲用鮮橙汁，攝取維他命C。雖然喝鮮橙汁不會立即見效，但增加體內維他命C含量，有助身體復原，並在一周後增強免疫力。

注意：應選鮮榨果汁

營養師陳由曾向本報提出，感冒期間可以飲用果汁，但以鮮榨果汁或由鮮榨果汁製成的濃縮果汁較為理想，不建議飲用紙包果汁。紙包果汁有機會只是果汁味飲品而不是天然果汁，甚至還可能含有大量糖分及人造色素。

早上10點：蒸面

感冒期間，可能會流鼻涕或鼻塞，並引起陣陣頭痛。除了服藥外，可以載一碗熱氣騰騰的熱水，頭及面部靠近熱水停留5分鐘，熱水的水蒸氣有助紓緩和疏通呼吸道。

中午：散步

進食午餐前慢慢地散步有助改善心情，增強免疫系統。

下午1點：進食含雞肉的午餐

午餐時間可進食一些瘦雞肉和沙律，雞肉中的優質蛋白質有助製造免疫細胞，促進免疫反應。

除了進食雞肉及沙律，更可以選擇飲雞湯連湯渣。由於蛋白質主要留在湯渣內，喝湯只會攝取大量水分，對排毒及（發燒時）降溫有幫助，但無助免疫系統的復元，所以連湯渣一併吃才有功效。

一般來說，雞肉容易消化，因此小孩、長者，甚至孕婦也適合。大家選購雞隻時，可選有機飼養的雞隻，含較少生長激素較理想。

下午3點：喝熱飲

有些人患感冒時會「起痰」，痰液卡住喉嚨十分不適，此時飲杯花草茶或其他熱飲有助將痰排出。

下午6點：晚餐配薑蒜

薑、大蒜和辣椒等成分已證實有助抗病毒和抗菌，並具清潔鼻竇的能力，而香料可以幫助清除系統中的細菌並疏通呼吸道。所以，進食晚餐時可選擇吃辣咖喱、辣椒醬、配薑、大蒜等食材。

晚上8點：泡手腳

如果家中有浴缸，可以在晚上洗澡時浸暖或熱水浴，假如沒有浴缸則可用暖或熱水泡手或泡腳。透過浸泡疲倦和痠痛的肌肉，蒸氣則有助將感冒病毒從體內排出。

晚上10點：睡8小時

睡眠對身體補充能量尤關重要，良好的睡眠有助加快恢復體力，有益免疫系統。為了有良好的睡眠質素，應避免在深夜飲用咖啡或酒精，同時減少在床上工作或看電視。

大家可按自己的需要或方便進行上述時間表建議的方法，不一定要完全依足，對紓緩症狀也有一定幫助！

感冒患者有什麼應多吃或少吃？（kellysikkema/unsplash）

其他適合感冒患者的飲食

1. 蔬菜及蔬菜汁

蔬菜含大量植物營養素，感冒患者在養病期間也可多吃蔬菜。至於蔬菜汁也可以飲用，不過由於所含的纖維素不多，因此排走細菌及有害物質的效果未必如進食蔬果般理想。

*注意：飲用蔬菜汁時要留意蔬菜汁當中的蔬菜含量，並留意是否為鮮榨蔬菜汁

2. 水果

感冒患者可多吃水分充足的水果，例如西瓜和提子。水果含有豐富的纖維素，而纖維素具排毒作用，協助身體排走細菌或有害物質，有助紓緩感冒。

*注意，每一餐不宜吃得太飽，應保持均衡飲食及多飲湯水，如可每日排便2至3次也有助退燒。

3. 鹽水漱口

4. 大量清水

最重要都是在患病期間多飲清水，大量的清水可以幫助稀薄分泌物，加快痊癒或減輕徵狀。

其實除了患上感冒，日常也要多吃水果和蔬菜，但有些茶飲和湯水則特別適合正在患上感冒的你！中醫認為，感冒分為不同類型，常見有風寒或風熱感冒，在感冒時配合食療有助紓緩感冒不適，加快復原和預防。

▼同場加映：感冒食療（按圖了解👇👇👇）

+ 7 + 7 + 7