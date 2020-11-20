甲狀腺低下｜脫髮水腫易累5大症狀　檢查甲狀腺功能必做這2種檢測

一變天就怕冷、總是覺得疲勞、頻繁掉髮，但卻又找不出原因。有些人可能會很籠統的說，「這是內分泌失調」，雖然這句話沒錯，但更精確的說，其實是「甲狀腺出問題」。很多找不出原因的身體不舒服，在檢查之後才發現是甲狀腺的問題。

台北市立聯合醫院仁愛院區內分泌及新陳代謝科醫師王舜禾也表示，台灣在1967～2004年，為了預防缺碘造成的甲狀腺機能低下、甲狀腺腫大，台灣鹽品一律添加碘。但2004年之後，鹽品開放自由貿易，所以現在不管是台灣產、還是進口的食鹽，就不一定都有加碘，也讓甲狀腺問題又開始慢慢浮現。

根據台灣國民健康署2013~2016年的國民營養狀況變遷調查，發現7～18歲的人，碘攝取不足的男性大概有31.7～34.1％，女性是25.8～33.8％；而19歲以上的男性則是44.8～57.6%，女性為35.2～65.1%；等於大約有1/3到一半的人，碘是攝取不足的。

甲狀腺功能低下的5大類症狀！

而甲狀腺素其實掌管很多功能，像是在懷孕期間、胎兒時期，甲狀腺素可以幫助胎兒的腦部發育，跟智力、身體的生長發育有關；在漸漸成長之後，甲狀腺素又可以調控骨質、性激素、心血管，甚至幫助調控血壓、血糖等健康，只要一缺乏，身體整個都會出問題。

▼甲狀腺功能低下5大類症狀（點擊下圖看清！👇👇👇）

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在這些症狀當中，最常見、也最典型的症狀就是疲勞、皮膚乾燥、水腫跟怕冷，因為身體無法維持正常的荷爾蒙調控，自律神經也受到影響，就會覺得特別的疲勞、渾身虛弱不舒服。

不過這些症狀也可能是其他的疾病造成的，或真的只是身體太累而短暫出現的現象，建議可以觀察自己的症狀，如果持續2周以上都沒有好轉，就建議可以到新陳代謝科、內分泌科做檢查。

要檢查甲狀腺功能，抽血、超聲波2種都要做！

抽血：了解甲狀腺的功能

游離甲狀腺素（FT4、T3）：游離型的甲狀腺素才真正能與身體的組織發揮作用，因此游離型甲狀腺素的濃度反映甲狀腺的功能。

甲狀腺促進素（TSH）：甲狀腺素的分泌會受到由腦下垂體所分泌的甲促素的刺激，所以檢查甲促素，也可以了解甲狀腺素分泌的狀況。

超聲波：了解甲狀腺的結構是否正常

由於有時候從甲狀腺激素的狀況，沒辦法知道甲狀腺「為什麼」會亢進或是低下，所以必須藉由超聲波來判斷組織內是否有結節、囊腫、腫大或其他結構方面的異常。

所以這時就可以藉由頸部超聲波來查看甲狀腺的外觀，全面了解甲狀腺的健康程度。

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