外傭強制檢測｜5步採唾液樣本　流動採樣站檢測地點時間持續更新

撰文： 梁啟敏 廖青霞 最後更新日期： 2021-05-02 02:06

全港外傭強制檢測，37萬傭工須在5月9日接受強制檢測，於5月1及2日在四個外傭聚集點提供免費檢測服務，另有延長或重開流動採樣站。新冠肺炎疫情有緩和趨勢，政府宣布放寬食肆晚市堂食，及重開健身中心、美容院、主題公園及影院等多個場所，條件之一是場所員工要每兩周檢測一次。 如果不想排隊，可以選擇在全港各區多個地點，包括地鐵站及郵局等取得樣本收集包進行免費病毒檢測。樣本收集包如何使用？怎樣交回？萬一呈陽性會如何處理？

由於本港出現首宗本地感染、帶有變異病毒株的2019冠狀病毒病確診個案，患者為外籍家庭傭工，感染源頭不明，顯示社區或存在隱性傳播鏈。政府宣布，全港外傭須在5月9日前接受強制檢測，已接種兩劑新冠疫苗並已過14天者可獲豁免。

政府強制外籍家庭傭工於5月9日前檢測，增設及重開流動採樣站。（資料圖片）

▼除了網上預約檢測，政府於5月1及2日在四個外傭聚集點提供免費檢測服務外，5月9日前亦可到其餘新增或延長服務的流動採樣站進行檢測（按圖了解👇👇👇）

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近日檢測需求上升，政府增加派發樣本收集包，由每日4萬個增至5萬個，社區檢測中心預約名額亦增至每日2.6萬個，並在各區增設流動檢測站。若覺得不適或感染高風險，可前往醫管局轄下普通科門診、社區檢測中心及郵局取得樣本包免費測試，而本港多個地鐵站亦有自動派發機可取得樣本收集包。

本港派發樣本收集包的普通科門診已增至47間。（資料圖片/陳家怡攝）

▼多個港鐵站設自動派發機，市民可前往自助領取樣本收集包（按圖查看哪個地鐵站可取）👇👇👇）

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▼新增10個地鐵站設自動派發機，12月19日開始，市民可前往領取樣本收集包（按圖 👇👇👇）

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▼全港普通科門診地址及開放時間一覽（按圖 👇👇👇）

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新冠肺炎確診者曾到過本港多處（持續更新），如果你也曾在相關日子到過那些地點，或有機會較高感染風險，若擔心已中招，又或有不適，便可進行免費檢測。

樣本收集包如何索取和交回？須注意什麼？

1）哪些人合資格索取「樣本收集包」 ，進行免費病毒檢測？

若市民自覺有較高感染風險，除了曾到過確診者出沒地點，其他包括：經常到不同地區工作、參與多項社交活動，又或免疫力低、有長期病患、年長等，又或有輕微不適，亦可於醫院管理局轄下47間普通科門診診所索取樣本收集包進行免費病毒檢測。

診所毋須預約，但「樣本收集包」有限額，先到先得。

荃灣、西貢、大埔區設立流動採樣亭和樣本瓶派發點，提供免費檢測服務，方便當區居民或自覺感染風險較高的人士接受檢測。

▼ 自費檢測： 社區檢測中心的檢測結果，亦可用作申請健康碼（ 中心地址按下圖 👇👇👇）

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▼自費檢測：可往政府認可進行病毒檢測的本地醫療檢測機構，檢測結果可申請健康碼之用（按圖查看👇）

2）沒有病徵都可以檢測嗎？

健康碼推出，一般市民若沒有病徵，可持有效香港身份證、香港出生證明書或其他有效身份證明文件的人士，前往檢測中心進行病毒檢測，費用$240，檢測結果可作為申請健康碼之用，另外，旅遊泡沫實施，亦可以此證明出外。

3）樣本包內有什麼？

樣本收集包內有樣本收集瓶、樣本瓶包裝袋、深喉唾液樣本採集指引等。

▼圖解深喉唾液、咽喉拭子及鼻腔拭子收集樣本方法（按圖 👇👇👇）

4）取得樣本包後要自行採集樣本，如何做？

▼採集前2小時內不能進食和漱口，採集方法亦很簡單，2、3分鐘便完成，但吐多少唾液才足夠？（按圖 👇👇👇）

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5）如何交回樣本？

可親身或透過家人或親友將樣本於收集當日交回，診所則與取樣本包的診所應屬同一間。

6）可以安排專人上門收取樣本嗎？

可以聯絡上門收取樣本服務，把樣本交回診所，費用$100。

GOGOVAN

https://www.gogovan.com.hk/covid-19-testing（查詢電話： 5681 4989）

Pickupp

https://hk.pickupp.io/zh/blog/COVID-19-sample（查詢電郵： hk@pickupp.io）

Toby

https://www.hellotoby.com/zh-hk/ds/檢測樣本速遞服務（查詢電話： 3703 3250）

7）測試結果幾時知？

三日內會知道，若在遞交樣本後三個工作天內沒有接獲通知，即表示測試結果為陰性。

8）若測試結果呈陽性，有什麼後果？

若檢測結果呈陽性反應，衞生署會安排有關人士入住公立醫院接受治療。衞生署會為沒有病徵的密切接觸者安排檢疫，其他接觸者則會進行醫學監察。

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