【喉癌】30年煙民喉沙失聲無痛確診喉癌！喉痛5症狀幾時求醫啱？

抽煙喝酒竟燒聲變啞巴！台灣一名50歲的林先生有煙酒習慣持續30年，半年前聲音開始沙啞，他不以為意，沒想到3個月過後，幾乎沒聲音了，就醫發現聲帶長了1.5公分大腫瘤，竟是二期喉癌。

住在台灣埔鹽鄉的林先生表示，他種稻為生，抽煙30年了是老煙槍，也喝酒30年，一周總要喝個幾天，檳榔則是以前曾嚼過，沒有變成習慣。這半年來他先是聲音沙啞，大概3個月後「失聲」只剩下氣聲，並不會覺得疼痛，只是說話時別人聽不到，難以溝通，內心頗為不安，赴醫檢查卻發現震驚結果。

台灣的衛生福利部彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方指出，林姓患者就診時已經只剩下氣聲，外人很難聽得懂患者說什麼，經內視鏡檢查，發現聲帶處長了1.5公分大腫瘤，進一步的磁力共振攝影及病理切片，確診為第二期喉癌。患者更希望醫師不要切除喉頭，讓他可以保有講話功能，最後經討論決定進行放射線及化學治療。

相關文章：【喉嚨痛】痛至呼吸困難或患會厭炎 5症狀即求醫數十分鐘可致命👇👇👇

宋時雨指出，喉癌常以切除部分喉頭或全切除治療，全切除喉頭會失去聲帶，無法說話，常需以人工發聲器發聲，還需要做氣管造口，生活品質比較差，也比較會引起側目，因此改以每周5次共35次的放射線治療加上化療，5至10分鐘完成一次療程，減少長時間治療產生之不適，不會因患者吞口水等因素而失準，後續只需定期追蹤即可。

醫師表示，喉癌好發在40至60歲，以男性居多，最初病徵常是聲音沙啞，但在臨床上造成聲音沙啞的原因很多，感冒、胃酸逆流、職業傷害或癌症等都有可能，所以，如果聲音沙啞持續一周以上，就應該儘速就醫找出原因。就臨床上的觀察，喉癌最可能的成因是習慣性抽煙、喝酒，檳榔則和口腔癌的關連性比較大。

相關文章：【癌症】慢性疲勞誘發癌症只需4步！14條問題測疲勞階段教你改善

慢性疲勞誘發癌症只需4步！（01健康）

+ 12 + 12 + 12

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】