肩頸痛｜肩膊麻痛到手指或頸椎症候群　低頭族高危6招防惡化失禁

台灣一位52歲的男性病人，四年多前因脖子痠痛，而且還會順著肩膀、手臂到手指產生麻痛感，嚴重時甚至牽連側邊頭痛，經西醫影像及神經學檢查，診斷為頸椎症候群，建議手術或復健治療，病人因擔心手術的風險性而選擇復健，療效不盡理想，痠痛及頭痛仍如影隨形，幾乎每天需服止痛藥控制疼痛，不但影響工作，生活品質及睡眠也大受干擾，導致個性變得易怒暴躁。

兩個月前至台灣北市聯醫中興院區中醫科求診，經針灸與舒筋手法治療三周及衛教正確姿勢後，頸部痠痛感大幅減輕，疼痛指數從7分降到1分，手臂到手指的麻痛感及側邊頭痛皆已消失，再也不需服止痛藥，重拾良好的生活品質。

▼頭部前傾愈多，頸椎壓力愈大？（按圖了解👇👇👇）

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長時間低頭滑手機、工作 當心頸椎症候群

台灣台北市立聯合醫院中興院區中醫科醫師李維哲指出，像這類病人頸、肩、上背連至臂及手指的痠、麻痛感常源自於長時間低頭滑手機或工作負重太過造成，使頸部肌肉與韌帶長期處於緊張狀態，椎間盤壓力升高，導致頸椎退化加速，甚至有脫位、突出及長骨刺的現象，而病人的頭痛也是由頸部問題所引起，臨床上稱為「頸因性頭痛」，與一般偏頭痛不同，頸因性頭痛常由頸部動作及頭部姿勢改變所誘發，當姿勢不當，頸椎活動度受到限制，周邊的韌帶與肌肉僵硬時，就會引發肌筋膜的傳導痛，甚至刺激神經而產生頭痛的症狀。

綜觀此為病人「頸椎症候群」症狀，就是中醫所謂的「痺證」，常因慢性勞損、外傷或體弱導致氣血運行失常，經脈痺阻不通，進而誘發肢體筋骨出現疼痛及麻木的症狀。

臨床上稱為「頸因性頭痛」，與一般偏頭痛不同，頸因性頭痛常由頸部動作及頭部姿勢改變所誘發。（Nik Shuliahin／Unsplash）

頸椎症候群擾生活 中醫針灸止痛助復原

李維哲表示，像此位病人的問題皆源於頸部附近的肌肉韌帶長期緊繃，針灸處方以頸項局部取穴為主，常取選擇風池穴、完骨穴及頸部的華佗夾脊穴放鬆局部緊張肌肉，再依據病症部位的經絡走向特點，配以特定穴位；舒筋手法的運用，則是針對頸肩條索狀筋結處選用中醫傷科的按揉彈撥的手法，並調整頸椎關節的小錯位，逐漸恢復頸椎正常的曲度。

經針灸與舒筋手法治療後，病人頸肩痠痛減緩許多，手臂到手指的麻痛感及側邊頭痛已無，並停用止痛藥，不再為痛所困惱，心情也逐漸舒展開來。

避免頸椎症候群 6大方法不惡化

李維哲提醒，避免「頸椎症候群」惡化須注意以下事項：（按圖了解！👇👇👇）

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1. 平時需多注意頸部的姿勢，避免長時間處於前傾狀態，建議可微收下巴矯正。

2. 避免過度負重，提背過重的背包或長時間背背包於同一邊。

3. 若工作需要常使用電話，不要用脖子夾著話筒，可考慮用耳機式聽筒。

4. 避免躺在沙發或床上滑手機。

5. 儘量不要維持同一姿勢過久，超過30分鐘最好伸展活動筋骨。

6. 若肩背痠痛症狀超過半年，上下肢麻、痛或無力持續，且伴有排尿困難或尿失禁等症狀時，則表示頸椎病變較嚴重，建議一定要到醫療院所接受進一步影像檢查及治療。

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