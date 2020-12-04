癌症｜膽管癌與胰臟癌同屬癌王！糖尿過肥7大高危族上腹痛要小心

癌症為台灣人十大死因之首，其中胰臟癌因早期難以被察覺且惡化快速，往往發現之後生命急逝，因此又被稱為「癌中之王」！醫師指出，除了胰臟癌之外，還有另一種「無聲癌」也名列在癌王榜單之中，不只符合癌細胞最愛躲藏的4大條件，發生率幾乎等於死亡率，讓人措手不及。

台灣名醫江坤俊在《江P醫件事》分享，很多人都知道癌中之王是胰臟癌，由於早期難以被察覺，發生的時候已經回天乏術，因此更以「發生率＝死亡率」的險惡之稱。但除了胰臟癌之外，江坤俊表示還有另一個少聽過、但也一樣可怕的癌症「膽管癌」，跟胰臟癌一樣並列癌王之首！

江坤俊進一步解釋，所謂「膽管癌」就是長在肝臟裡、膽管中的癌症，20%的膽管癌會長在肝臟裡、70%膽管癌會長在肝臟外面，而「膽管癌」之所以可以跟「胰臟癌」並列癌中之王，甚至發生率幾乎等於死亡率，必須要符合了4種條件及特性。

▼癌中之王4大特點（按圖了解👇👇👇）

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1. 癌細胞不長在體表：長在體表的癌症可以用手觸摸、用眼睛觀看，因此不會晚期才被發現。

2. 癌細胞要長在無痛覺器官：如果長在有痛覺的器官，只要長一點點就會痛了，易在早期發現揪出。

3. 癌症不能跟腸胃道有直接交通：跟腸胃道有交通的癌症，有症狀容易在飲食習慣、排便情形發生改變。

4. 癌症對化學及放射線治療無反應：胰臟癌和膽管癌在現有醫療治療上面，都符合這項特質。

江坤俊指出，因為肝是沉默的器官，而且體積也很大，如果膽管癌發生在左葉或右葉，並無佔據整個肝臟，是不會出現黃疸等其他症狀，頂多只能感受到右上腹的些許疼痛，都要痛到一定程度才會就醫，往往就已經是膽管癌末期。

易罹患膽管癌的高風險族群。（YouTube@健康2.0《江P醫件事》影片截圖）

他說明，特別是「肝外的膽管癌」很快就會壓迫到膽管，就會造成黃疸，可能眼睛會變黃，大便會變黑，加上肝外膽管癌附近神經和血管眾多，很難開刀，只能做後續化療治療、放射線治療，但治療的反應又不佳，所以才會造成在短短半年之間病逝。

醫師也提醒，容易膽管癌的高危險群包括本身有肝內結石，還有得過中華肝吸蟲感染的患者，長期慢性發炎造成膽管炎發生，另外如果有乙肝、丙肝、過度肥胖，有糖尿病等患者，都會容易產生肝內膽管癌產生。另外如果發現大便顏色變灰、右上腹疼痛、體重減輕，都可能是膽管癌前兆，需要儘快就醫。

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