CBD「大麻二酚」會上癮？治失眠效果佳？醫生拆解與安眠藥分別

受疫情影響，普羅大眾都承受著不同壓力，亦對健康加倍著緊，推動各類型營養保健產品熱賣。同時坊間興起一款「CBD」的減壓新寵，揚言可改善失眠、抑鬱的情況。市面上更有不同類別的飲品如：冰滴咖啡、啤酒，亦加入CBD這種物質作噱頭。到底是否真有其效，還是譁眾取寵？本文會由精神科專科麥棨諾醫生為大家拆解CBD。

（圖片：FormerCBD）

「大麻二酚」備受爭議 食CBD會上癮？

一般市民所認識的大麻，學名為Marijuana，普遍的認知都是「毒品」、「迷幻劑」，甚至對身體和大腦會造成傷害。因為含有很高的「四氫大麻酚」（THC）成分，使人精神亢奮，容易上癮。

而CBD，即「大麻二酚」，全名為 Cannabidiol。它是由大麻草 Cannabis Sativa 的提取物。由於它的THC (Tetrahydrocannabinol) 含量很低，所以並沒有令人產生興奮或快感，不受《危險藥物條例》管制。

但香港保安局曾指出，由於提煉純大麻二酚的過程困難，產品很可能同時含有受管制的四氫大麻酚，若產品中含有THC，有機會令使用者慢慢染上毒癮。

市面的CBD產品 用完會有迷幻感？

精神科專科麥棨諾醫生表示，如果是正統的高濃度CBD，基本上是不會產生迷幻感的。上述提及過提煉純大麻二酚的過程較困難，所以市民需要特別留神，大部份市面上所稱的CBD並不是這回事，極有可能混及其他化學物品，包括可能令人上癮的大麻。所以如果市民大眾在其它醫學用上以外地方有CBD，需要加倍注意。而正統的CBD都是液態的，醫學功效包括鎮痛，以及治療兩種罕見的嚴重形式的癲癇病；其他藥用功效仍有待科學印證。

（圖片：Canex）

服用CBD精油可治失眠？醫生拆解與安眠藥的分別

坊間推倡將CBD精油直接滴於脷底，讓黏膜吸收進入人體，以紓緩壓力、幫助入睡，甚至可以提高睡眠質素。麥棨諾醫生則表示，其實CBD並沒有助眠這方面的功效。説到底還是有心人巧取其抗焦慮的特點，引導市民大眾購買CBD產品。

至今CBD的實證的醫學價值，只限於抗癲癇及鎮痛用，尤其是長期痛症，希望有朝能夠用CBD代替使用嗎啡類鎮痛產品。雖然有些小型研究發現，CBD有抗焦慮及抗抑鬱的效果。可惜至今仍缺乏大型研究數據支持，因此CBD在治療精神情緒疾病方面的作用仍然有待發掘。

而安眠藥只能暫時緩解失眠症狀，長期服用會產生依賴性，甚至出現副作用，輕微的如：暈眩、肌肉無力、煩躁不安等；嚴重更會幻覺。因此應在醫護人員的監督下使用，並應使用最低而有效的劑量和最短的療程，切勿超過 4 星期。要紓緩失眠，最好不要靠服用外來的藥物，而是要從源頭解決困擾精神的問題。

依賴CBD精油或者藥物無法完全解決失眠問題。（圖片：Shutterstock）

服用CBD前必須諮詢醫生 切勿胡亂購買

正統的CBD，由於缺乏以上所提及的THC成份，所以上癮的機會比較輕微。但麥醫生並不鼓勵市民大眾隨便自行購買服用，必須經過醫生驗證該CBD產品成份或經由醫生處方。

目前，雖然FDA只批准藥物製造形式的CBD（藥物名稱：Epidiolex）作為2種罕見和嚴重形式的小兒癲癇，而且在精神病學方面，還沒有足夠強大的臨床研究來支持CBD證明其治療精神科疾病的作用。但隨著更多的研究，CBD具有抗精神病藥物的潛力還是可以預見的。

麥棨諾醫生，香港註冊精神科專科醫生。（照片由醫生授權刊登）