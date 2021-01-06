保暖｜暖包貼背最保暖貼腳底兼防水腫！保暖5穴位3位置禁貼免頭暈

香港經歷16年來最凍的元旦日後，另一股冬季季候風又快到，將影響華南沿岸地區，氣溫再次回落，預料未來一星期也會持續寒冷，氣溫最低跌至攝氏8度。天寒地凍，不少人會使用暖貼暖身，究竟貼在身上哪些部位最保暖？又有哪些地方不能貼？ 撰文：健福堂註冊中醫師 覃琇瑤醫師

天氣寒冷，不少人會用暖貼保暖，有中醫指最保暖位置首推背部兩個脾俞穴。（資料圖片/黃舒慧攝）

冬天寒冷的日子，除了多添衣物外，不少人會用暖貼保暖。不過，暖貼不能亂貼，貼在不同位置會有不同效果。最保暖的位置首推背部兩個脾俞穴，其他還有腹部的中脘穴、小腿外兩側的足三里穴、雙上手臂的手五里穴及湧泉穴，貼在這些穴位，能促進血氣運行，保暖全身。

暖包貼哪裡最保暖？

▼1. 脾俞穴：背部第11胸椎棘突下，旁開1.5吋（按圖👇👇👇）

功效：脾主四肢軀幹，溫脾俞穴可使身體氣血運行更順暢，有暖身作用。

▼2.中脘穴：肚臍上4吋（按圖👇👇👇）

功效：都市人飲食喜涼，容易脾胃寒涼，溫胃可使身體發熱，四肢軀幹氣血運行更順暢。

▼3.足三里穴：腿膝蓋骨外側下方凹陷往下約4指寬處（按圖👇👇👇）

功效：足三里是足陽明胃經的代表穴，貼敷足三里可以調理脾胃、補益氣血，有助溫暖四肢軀幹。

▼4. 手五里穴：上臂外側，肘上二吋（按圖👇👇👇）

功效：通手部的經絡，使氣血運行，可溫暖手部。

▼5. 湧泉穴：蜷足時底前部的凹陷處（按圖👇👇👇）

功效：寒氣可經足底而入人體，致子宮寒、下肢冷或水腫等，貼足下湧泉穴可溫腎、利水、防寒，減少小腹冷痛、下肢水腫等。

暖貼功效

使用暖貼除了有助暖身外，還對身體有其他額外好處。如以上提及的足三里、脾俞穴、中脘穴，除温暖四肢身體外，貼暖包還可以助消化、利濕、調氣血等，對曖氣、腹脹不舒、消化不良、脾胃吸收力差等不適都有緩减作用；氣血運行順暢，亦有助改善肢體僵硬或因寒而痛的情況。此外，貼湧泉穴亦有溫腎養髮、減少脫髮、暖子宮等作用。

冬天易鼻敏感、受寒感冒的人士可以貼肺俞穴（第三胸椎和肩胛骨之間），有助改善問題。另外，貼在肌肉酸痛位置，有緩解肌肉酸痛的作用。

▼不宜使用暖貼的位置：（按圖👇👇👇）

1.頸部：頸部充滿許多重要的經絡和血脈，亦是頭面氣血運行必經之處，如貼暖包過熱，可至氣血運行太過，上沖頭部，可引致面熱、頭暈、目眩，嚴重可致腦中風。

2.胸部：胸部靠近心臟，貼暖包有可能增加血管收縮及舒張反應，對心臟病、高血壓等患者有風險；而女性乳房非常嬌嫩，容易灼傷。

3.大腿內側：皮膚嬌嫩，容易灼傷。

使用暖貼注意事項

使用暖貼時應隔衣襪貼敷，以免暖貼過熱灼傷皮膚，同時亦要留意使用時間，如皮膚出現潮紅，就應該暫停。（按圖👇👇👇）

保暖湯水

▼1.茯苓桂枝驅寒湯：溫胃、健脾、驅寒（按圖👇👇👇）

▼2.黑豆菟絲子溫腎湯：溫補腎臟，防寒固本（按圖👇👇👇）

健福堂註冊中醫師 覃琇瑤醫師（撰文者提供）

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