紅斑狼瘡｜皮膚白裡透紅原來急性肺出血？疑因紅斑狼瘡11症狀爆喘

每個女孩都渴望雙頰白裡透紅，擁有一張吹彈可破的臉蛋，但要小心這樣的肌膚背後暗藏可怕疾病。台灣一名皮膚超白的護理師在連值了幾天大夜班後，覺得疲憊不堪，某天下班後突爆喘，送醫照X光驚見「肺整個白掉」連醫師都傻眼。經過電腦斷層檢驗為死亡率高達90%的疾病，最終在醫院治療100多天才出院返家。

台灣腎臟科醫師洪永祥在《醫師好辣》節目中分享擔任住院醫師的故事，當時參加同為醫師友人的婚禮，發現新娘皮膚非常白，讓他印象深刻。豈料過了多年在急診室遇到一名爆喘的女子，一眼認出就是當年的新娘，身為護理師的她因連上好幾天大夜班，拖著疲累身軀返家後卻急喘，原以為經過休息即可緩和，沒想到喘的症狀卻加劇，先生見狀後緊急將她送醫。

▼紅斑性狼瘡患者可能會有以下症狀（按圖了解👇👇👇）

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「照X光傻眼，整個肺都白掉了！」洪永祥驚訝地說。後來一掃電腦斷層，發現是急性肺出血，患者為女性、又覺得疲勞，因此高度懷疑是「紅斑性狼瘡」所致，當下立即收住院、插管，診斷出來抗核抗體非常高。他解釋，由於紅斑性狼瘡導致自體免疫細胞攻擊肺泡微血管而造成大量出血，一旦以急性肺出血表現，死亡率高達90%，所幸在一番努力下救回一命，但她也在醫院住了100多天。

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▼木田醫生就設計出兩個測試方法，利用簡單道具完成同樣的檢查，大家不妨一試（按圖👇👇👇）：

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女子因為紅斑性狼瘡造成急性肺出血，死亡率高達90%。（《醫師好辣》YouTube影片截圖）

洪永祥說，自己曾救治的患者中，許多年輕的女子都是因紅斑性狼瘡造成蛋白尿而洗腎，「我發現她們有幾個同樣特徵，都是臉非常白、白裡透紅、吹彈可破」，歸納出幾大原因，包括紅斑性狼瘡會造成貧血，臉色都很蒼白，再來是從小不敢曬太陽，恐加劇關節痛、疲勞症狀，也因此養成吹彈可破的超薄肌膚。

提及紅斑性狼瘡的好發族群，洪永祥解釋，一般好發於15～45歲女性，其又被稱為「美人病」「美女病」，和荷爾蒙有關，一旦過了45歲後，女性荷爾蒙開始下滑，疾病活性反而慢慢降低。他也強調，擁有吹彈可破的肌膚別太自豪，因為可能潛藏著疾病風險。

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