40歲女面紅乾癢原來8條蟲在食皮脂！嗜辣酗酒4高危因素要避免

皮膚長期紅一片，不是害羞或是擦腮紅，竟是有蟲在臉上爬？台灣一名40歲女子就醫主訴臉部長年泛紅、輕微乾癢，3年來四處求診症狀皆未改善，直到找上台灣皮膚科醫師廖苑利，才揪出兇手「毛囊蟎蟲」。她從顯微鏡下發現8隻活動力旺盛的蟲，正啃食著患者的角質與皮脂，當下也看傻：「裡面應該還有」。

收治個案的台灣皮膚科醫師廖苑利受訪時指出，該名40歲女子就診時主訴，3年以來四處求醫，希望能解決臉部泛紅的問題，起初以為長痘痘，不斷擦藥膏卻未紓緩，反而因使用含強烈類固醇成分的藥膏後，導致她的鼻翼兩側、嘴唇周圍的血管擴張明顯，臉頰中央輕微泛紅，看起來是「酒糟性皮膚炎」，排除多樣因素下揪出元兇──毛囊蟎蟲。

女子臉部的血管擴張明顯。（ETtoday提供，台灣廖苑利醫師授權）

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從醫師分享的顯微鏡下畫面可見，多達7～8隻放大40倍的蹣蟲正在啃蝕著皮膚角質。廖苑利驚訝地說：「角質撥開裡面應該還有！」由於該名患者皮膚合宜的溫度與濕度，使得蟎蟲緊巴著不放，潛藏在毛囊中靠著啃食角質、皮脂維生，進而使肌膚受傷發炎，其排泄物還會引起皮膚免疫反應。後續靠著消炎藥加蟎蟲藥治療，預期2周內能獲得改善。

廖苑利接著說，生長在毛囊的毛囊蟎蟲與個人衛生習慣無關，它就像粉刺，位於角質層深淺不一的位置，若長在外層可藉由洗臉清除，但卡在毛囊深層，難以藉由臉部清潔洗淨。

毛囊蟎蟲。（示意圖，ETtoday提供，／台灣羅棋守醫師授權）

廖苑利坦言，事實上一般人臉部肌膚表面充滿細菌，如金黃色葡萄球菌、黴菌孢子等，也存在共生的毛囊蟎蟲，一旦每1平方公分多於5隻，肌膚即會出現異狀。至於酒糟是否完全與蟎蟲有關，她則表示引發酒糟性皮膚炎原因多元，真正成因還不是十分清楚，除了蟎蟲外，長期使用類固醇、食用刺激性食物、酗酒或交感神經過於亢奮都是危險因子。

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