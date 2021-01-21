急性胰臟炎｜酗酒男胰臟炎復發1天致命！6症狀似胃痛教你1招分辨

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-01-21 21:02

許多人下班喜歡跟三五好友聚會喝一杯，紓壓解憂。但又吃大餐、又灌酒，小心造成胰臟發炎。台灣醫師章振旺分享，一名病人因為常酗酒，已有急性胰臟炎的病史，他仍不聽勸，半年後又復發，送進急診不到一天就過世。醫師也列舉胰臟炎的3個徵兆供大家判別，並提醒，急性胰臟炎的案例雖然不是很普遍，但嚴重可能導致併發症，因此還是要十分小心。

急性胰臟炎病徵（按圖了解）：

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台灣胃腸肝膽科醫師章振旺在《健康2.0》中提到，一名患者因為工作應酬常喝酒，半年前就曾因急性胰臟炎住院，醫師也勸他要少喝點。半年後，該名病人一早突然因為上腹痛而送急診，醫師抽血觀察，認為風險相當高，決定直接轉進加護病房，也研判情況相當嚴重，便告訴家屬可能會有生命危險。直到中午，病患突然開始喘起來，到了晚上血氧更直直掉，沒想到卻因而過世。

急性胰臟炎成因

對此，章振旺表示，急性胰臟炎發生原因大部分是來自喝酒、膽囊炎或是高三酸甘油脂，像是近年流行的生酮飲食或防彈咖啡等，還有為了快速瘦身而使用的斷食法，也可能會導致疾病。

▼區分胰臟炎及胃病差異（點擊下圖看清！👇👇👇）

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胰臟炎、胃病分別

章振旺提到，一般人很難區分胰臟炎及胃病的差異，臨床上更有許多人會誤解是同一件事。他分享，多數胃病患者症狀會出現上腹痛、若胃潰瘍會解黑便或胃酸倒流導致脹氣等；而急性胰臟炎也同樣會有上腹痛、口乾舌燥及脫水的狀況，但時間上會來得很急，可能跟朋友吃飯、喝酒，回家後就開始劇痛，甚至要壓住肚子才有辦法緩解。

至於要如何更精準判斷胃痛或急性胰臟炎，台灣醫師江坤俊說明，可藉由姿勢緩解疼痛做判別，他指出，若疼痛感來襲時，可測試自己是往前彎還往後彎會較舒緩，若是往前彎可能是胰臟發炎，因為壓力放在前面，但胰臟位置在身體後方，因此壓力會受到釋放；反之，如果平躺較舒適，那可能就是胃痛了；也再次提醒大家，急性胰臟炎是相當嚴重的疾病，若有不適症狀一定要前往醫院尋求診治，否則恐引發嚴重併發症。

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