中風｜腎虧痰濕過勞6類人高危　亂食安宮牛黃丸病加劇2食療助預防

撰文： 醫思集 最後更新日期： 2021-02-01 01:17

中風來得快又急，頭暈、頭痛、身體乏力也是常見症狀之一。除了高血壓、高血糖、高血脂和高膽固醇人士中風風險較高，中醫認為肝腎虛人士中風風險也高。有什麼體質和人士較高危？如何吃可預防中風？ 撰文：註冊中醫師潘咨遐

溫度驟降或溫差較大都會造成血管收縮，血壓上升，也會增加中風發作的機率。中風是本港第四號殺手，一直被視為老人病，但近年有年輕化趨勢。

天氣溫差較大，溫度驟降與低溫都會造成血管收縮，使血壓上升，也會增加中風發作的機率。（VCG）

中風症狀

中風分為腦梗塞、腦出血和暫時性腦缺血發作三類，症狀包括突然昏倒、不省人事、半身肢體無力、麻木、偏癱、口眼歪斜、言語不清、吞嚥困難、大小便失禁、感覺麻木、流口水等。

▼中醫看中風主要臨床表現和先兆：（按圖👇👇👇）

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哪些人中風風險較高？

中醫認為中風成因很多，不同體質、飲食習慣、情緒等都有影響。

1. 肝腎虧虛

表現：腰膝痠軟、眼睛乾澀、頭髮早變白、脫髮、容易疲累、男子陽痿、女子月經紊亂等

成因：先天（父母遺傳）、後天飲食不節制、或男女性生活過多、長期熬夜、手淫、遺精、大量飲酒等不良生活方式都會耗傷肝腎

2. 痰濕

表現：體形肥胖、容易疲乏、頭暈目弦、水腫、汗多、皮膚容易出油

成因：飲食不節、暴飲暴食、嗜食油膩肥甘、吃過甜、生冷寒涼食物使脾失運化，令水濕停聚，積濕成痰

3. 勞累過度

過度勞累可造成氣虛，氣虛以後推動正常血液循行的力量減弱。

4. 情緒不穩

暴怒傷肝導致使陽氣突然上亢，氣火沖逆。

5. 氣候因素

入冬突然變冷或春天驟然轉暖的時候發病最多，令氣血運行受阻，筋脈失養，風火痰濕上擾腦竅，竅閉神匿，神不導氣而致。

6. 三高（高血壓、高血糖、高血脂）、及高膽固醇的患者

臨床上，中風患者運動功能障礙的發生率較高，多表現為半身肢體乏力，活動功能減退，生活無法完全自理，需要依賴他人，對患者生理和心理都會造成明顯影響。

因此，愈早治療中風愈好，治療的黃金期是發病後半年。臨床上以針灸或會配合中藥結合，針灸能刺激經絡、運行氣血，恢復中風後遺症伴隨的肢體感覺、運動功能障礙和失語等等。

大家都會在家中放置安宮牛黃丸作為急救藥，當作保健品食用，會否建議食用？（資料圖片／李澤彤攝）

安宮牛黃丸可否作急救藥？

安宮牛黃丸是不少人家中的「急救」藥，甚至有病人頭暈，不問症狀，當作保健品食用，但在此並不建議大家隨意服用。中醫講究的是辨證施治、對症下藥。因為中風有不同分類，包括出血性的腦溢血、蛛網膜下腔出血以及缺血性的腦梗塞、腦血栓形成等，成因及疾病嚴重性均有不同。

中醫角度來說，中風分為中經絡和中臟腑，而中臟腑分為閉證和脫證，閉證又有熱閉和寒閉之分，而安宮牛黃丸較適合「熱閉」的中風。

閉證：屬於邪盛氣實，高燒不退、嘴唇緊閉、兩手緊握、大小便不通、脈實有力。

熱閉：突然昏迷、體熱苔黃、牙口緊閉、面赤氣粗、口眼歪斜

安宮牛黃丸即使用作急救藥，也只能是緩急之計，若出現中風症狀，最好還是送院診治。無論什麼疾病，也須根據具體表現，再辨證施治，不宜胡亂服用成藥。

虛證：如身冷面青、苔白的寒閉證或是多汗不止、目合口開、手撒肢冷、大小便失禁

虛證不宜使用安宮牛黃丸，反而可能加重病情。

預防中風有法

▼預防中風食療：花旗參杞子瘦肉湯 （按圖👇👇👇）

▼預防中風食療：決明子菊花茶（按圖👇👇👇）

▼日常生活貼士：（按圖👇👇👇）

註冊中醫師潘咨遐（撰稿人授權提供）

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