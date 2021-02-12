胃痛｜不吃不痛還是吃了不痛？分清腸痛胃痛4要點戒辣防不適！

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-02-12 10:02

過去在身體疼痛類的Google關鍵字大數據中「胃痛怎麼辦？」曾為搜尋排行榜冠軍。深入了解，現實生活中，通常是民眾自己或親友發生「肚子痛」時，馬上就聯想到可能是「胃痛」，為了緩解不適感，然後上網Google關鍵字。但其實，肚子痛通常不見得只是「胃痛」，也有可能是「腸痛」，以下就告訴大家如何辨別胃痛還是腸痛？

▼如何辨別胃痛還是腸痛？（按圖了解👇👇👇）

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胃痛：胃痛時常發作在左上腹部，成因是進食後胃壁分泌胃酸，所引發的腹部疼痛，症狀約在飯後1至2小時內出現。若疼痛後又再進食，將會愈吃愈痛！換句話說就是「不吃不痛」。因此，很多患者會選擇少吃或不吃，或是挑食，導致熱量攝取不足，營養不良，體重下降。

腸痛：這裡所討論，容易與胃痛混淆的腸痛是「十二指腸痛」，因為它的位置剛好在胃的下面；成因是飢餓時，胃分泌的大量胃液沒有和食物混合就進入腸道，症狀常在空腹或夜間發生。若疼痛後進食，則可紓緩不舒服的感覺，也就是「吃了不痛」。因此，有些患者會愈吃愈多，利用頻繁進食來解除疼痛；而在不進食時，會有不含食糜的酸性胃酸倒流（胃食道逆流）症狀。

無論是胃痛或十二指腸痛，大多與生活、飲食不規律及外界壓力有關。所以，培養良好的生活習慣；定時定量的飲食、多吃易消化的蔬果、少喝酒、避免食用過量辛辣食物，讓胃酸正常分泌是根本之道；而緊張和焦慮也是造成胃腸疼痛的原因，所以適當發洩情緒壓力、聽音樂、運動、冥想，都是放鬆及保持樂觀心態的方法，也能幫助解除腸胃不適。

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