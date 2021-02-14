飲茶養生｜高永文腦腫瘤變長期病患？天天功夫茶教你6種茶要點揀

撰文： 廖青霞 最後更新日期： 2021-02-14 20:00

養生之道人人不同，前香港食物及衛生局局長，骨科專科醫生高永文會天天飲功夫茶，除了是養生方法，還帶有家庭回憶。不只功夫茶，高永文對「飲茶」也很有心得，茶有多種，各具不同功效，我們應如何選擇適合自己的茶？飲茶之餘，他還自言是個「為食」的人，喜歡飲汽水、奶茶，也不會戒吃任何食物，卻有一個飲食原則，也是他的養生之道之一。

高永文認為「飲茶本身就健康，飲功夫茶更是養生及帶文化內涵的活動。」

功夫茶情意結：每日必飲功夫茶

高永文是潮洲人，在香港出生，20多歲才認識功夫茶。「我好喜歡飲功夫茶，亦都很重視功夫茶的文化。我每日必定都會飲功夫茶。」他直指，功夫茶是他家庭回憶的一部分，開始飲功夫茶，是受媽媽影響。他回想起他回想起第一次與媽媽到訪潮州，才發現媽媽和婆婆，空閒時會平排坐在床上，中間放個小茶几，整個下午都在沖功夫茶。「飲功夫茶要有耐性，可以幫你進入一個較平靜的心態，因為唔急得。」

最愛飲青茶

飲茶，就算你當佢係水，再加啲抗氧化物質，可提神或者清熱，其實你少飲糖已經好健康。 高永文

高永文分享個人的茶葉珍藏。（廖青霞攝）

高永文指，中國茶如不計花茶，單以顏色來分，主要有六種，分別是黑茶、紅茶、黃茶、白茶、綠茶、青茶。「我最鍾意的,是青茶，潮州的鳳凰單叢就是其中一種。」青茶特別的地方，在於它只有半發酵，發酵程度相比紅茶、黑茶較低。

高永文教你品茶

全發酵的茶，包括紅茶和黑茶，以中醫的屬性來說講，顏色較深，相對較不「寒涼」。而無發酵的茶，基本上曬乾，炒乾，或者只經過十分輕微的發酵，所以一般就認為較寒涼。例如包括黃茶、白茶、綠茶。綠茶中較為人熟悉的，就包括龍井茶。

▼ 不同發酵的茶有什麼分別？（按圖 👇👇👇）：

+ 7 + 7 + 7

脾胃差忌飲綠茶

高永文從個人經驗中，發現很多胃較差的人，飲用綠茶，未必受得住。而他亦發現，自己的長輩年輕時飲綠茶或青茶，到年紀大的時候，如80、90歲，就全部轉飲普洱茶（紅茶）；或許是普洱茶比較純，亦較為暖胃。

「我另一個嗜好，就是飲有糖分的飲品，例如汽水、果汁。」

其實高永文也喜歡飲有糖分的飲品，例如汽水、果汁。地道的港式絲襪奶茶，就是另一款他最愛的茶飲。他個人比較喜歡飲茶味較濃的奶茶。「雖然我唔係唔飲，飲少少。但我大部分的時間，比如係診所，我都係飲功夫茶。」

媽媽患糖尿病

「雖然現在你睇我健康都OK，但係實際上我都經歷唔少。」高永文指：「我自己媽咪就糖尿病，佢未過身之前，好多的病同糖尿有關，影響個腎咁樣。所以其實第一件事呢，我自己都有少少遺傳。」

他回想當時他飲食不太節制，體重數字頗高，血糖擇界，已經去到糖尿病的邊緣。幸好後來在營養師的指點下，成功減去十多磅，才發現原來這十幾磅十分重要，大部分是減去脂肪；脂肪多會影響胰島素的發揮，導致不同的疾病。他成功減重後，血糖水平亦控制得不錯，亦沒有很嚴格控管飲食，不會有糖的食物完全不吃那麼嚴格。

生腦瘤變「長期病患者」

高永文著重健康，其實源於13年發現腫瘤開始。當年高永文於雲南香格里拉參與徒步助學籌款，有一晚......

我突然間個頭非常痛；又唔係正式的高山反應，但可能同高海拔都有少少的原因」，結果他盡快返港，其後證實左腦下垂體有一個良性腫瘤。

▼高永文在13年前在雲南發現左腦下垂體有個良性腫瘤。（按圖 👇👇👇）

也許，是因在高海拔的地方，觸發腫瘤內部出血，返港後，須馬上接受手術。術後荷爾蒙受影響，要長期補充幾種荷爾蒙，「你可以叫我做長期病患者。」這個經歷，令他在各方面求健康的生活方式，例如盡量多做運動。飲食亦會控制適當的分量。

養生三大元素

▼ 高永文指：「我地一向講緊身體健康，三個主要的元素，第一個就係飲食、第二個就係運動、第三個就係精神健康。」究竟這三方面有什麼要注意？（按圖 👇👇👇）

個個人有唔同理論去養生，我的理論可能好另類。 高永文

養生之道1：七分飽

雖然高永文說不會戒口，但整體上應「控制食七分飽」，不要食太多。如果吃了一些十分喜歡的食物，其他食物就要犧牲少少，不要食太多，整體維持一個適當飲食的分量。他個人則較少食米飯，而汽水或是港式奶茶，較甜的飲品，亦不會飲太多。

養生之道2：行山

高永文經常行山做運動，不過自己比較慚愧，沒有太多時間可做運動。不過他提醒，不一定要做十分激烈的運動才算是運動，行路就已經是一個好的運動。

養生之道3：分享

高永文表示在精神健康方面，最重要的是「溝通」。人少不免有些心理壓力，或者不平衡的地方、不開心的事，「你無辦法全部避免唔開心，或者壓力。最重要就係同人溝通分享。」他續指，情緒會影響身體很多疾病，身體某些荷爾蒙的平衡，甚至有部分研究指出，情緒亦可影響癌症病發率。

盡量對朋友、家人開放啲，多啲分享；你亦都要將自己的壓力、唔開心同人分享。但亦要就住朋友唔開心的地方，多啲關心。

他解釋，精神專家的研究發現，在多些和他人分享的過程中，可有助「睇得通透啲」，情緒控制亦會變得比較好。

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