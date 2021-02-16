燙傷急救｜滾水燙傷敷冰搽藥膏都係錯！急救5步驟應否即時沖水？

撰文： Hello醫師 最後更新日期： 2021-02-16 17:51

燒燙傷是日常生活中常見的意外，人人都需要知道在意外發生當下，該如何做好處理，把傷害降到最低。 文：張雅惠 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師

認識燒燙傷前，先來了解人體最大的器官：皮膚，約佔人體體積16%，它能調節體溫、保持身體水分、抵擋微生物入侵和排出代謝的廢棄物等，是非常重要的人體器官。皮膚構造主要分為表皮層、真皮層和皮下組織，而燒燙傷的傷勢依據傷及的深度和面積來區分，依傷害的程度主要分3種等級，從輕微到嚴重依序為第1~第3度，若比第3度更嚴重的燒燙傷，已是全層皮膚、肌肉甚至到骨骼，都已受損壞死了。

被熱湯或滾水燙傷，應該如何急救才正確？（VCG）

一度燒燙傷

傷及表皮層，皮膚紅腫且觸碰時會感到劇痛，但沒有長水泡。之後會漸漸脫皮，大約7~10天內會癒合。

二度燒燙傷

依傷及的深度又分為淺二度和深二度兩種。

A. 淺二度燒燙傷：傷及部分真皮層，傷口紅腫、長水泡，有劇烈疼痛及灼熱感，癒合需要2~3周，會留下輕微疤痕。

B. 深二度燒燙傷：傷及真皮深層，皮膚呈現淺紅色、長出白色大水泡，較無疼痛感，癒合需花3周以上，嚴重的話需要透過植皮手術，也會留下明顯疤痕。

三度燒燙傷

傷及全層皮膚，呈現白色或乾硬的皮革狀，因為神經都被破壞了，所以受損處沒有痛覺，必須仰賴植皮治療，且癒合的時間沒有固定，癒合後會留下肥厚的疤痕和攣縮的表皮。

造成燒燙傷的原因包括太陽曬傷、遭沸騰的液體燙傷、化學灼傷（如硫酸）、電燒傷，以及打火機、蠟燭或火災等等。傷勢的嚴重程度，取決於皮膚持續受到傷害的時間長短，接觸時間愈長則愈嚴重，因此，當受到傷害時請立刻隔離導致受傷的源頭（如沸水、火源、化學溶劑等），並儘快將沾到的貼身衣物撕開，減少接觸皮膚的時間。

▼處理傷口前，先了解燙傷／燒傷一般分三級（按圖了解👇👇👇）：

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▼燙傷緊急處理方式（按圖了解👇👇👇）

遭到一般高溫液體（如熱湯、沸水等）燙傷時，請採取5步驟：沖、脫、泡、蓋、送。

1. 沖：儘快用冷水小力地沖傷口20～30分鐘，同時打緊急求助電話叫救護車。 2. 脫：輕輕脫掉覆蓋到傷口的衣物，若脫不下來請剪開衣物，不可硬扯。 3. 泡：冷水泡20～30分鐘就好，若碰到化學藥劑則不可以泡水。 4. 蓋：用乾淨的紗布、衣服或毛巾，蓋在傷口上。 5. 送：儘快到醫院進行治療。

遭到化學灼傷時，則要採取4步驟：脫、沖、蓋、送。化學灼傷處理更需小心，立刻脫下衣物後，注意液體中若含鉀、鈉、鋰等溶液或是生石灰，則不能沖水，否則會在皮膚上產生化學反應，而造成雙重傷害。若可沖水，請用流動的冷水小力沖20～30分鐘，如果當下實在無法判斷化學品種類，至少要脫下或剪開覆蓋到傷口的衣物，並立即打緊急求助電話送醫。

另外，若是遭電灼傷，即使傷口看似不大，但可能內臟器官已受損，也請儘快送醫治療。

Hello醫師小提醒：

有些人會使用冰塊冰敷、涼藥膏或牙膏來擦拭燙傷部位，但其實這是錯誤的喔！因為冰塊溫度極低，容易使傷口凍傷，反而是二度傷害，而涼藥膏或牙膏都是刺激物，且可能含有細菌，加上塗抹東西在傷口上，反而會讓散熱效果變差，所以最好的方式還是立刻沖冷水降溫。

復原過程中，請務必保持傷口乾淨衛生，避免傷口受到感染而出現併發症。一般來說，只要保持傷口衛生不受感染、攝取足夠的營養和藥物治療，一度和淺二度燒燙傷，都能順利復原，但多少都會留下疤痕。深二度和三度燒燙傷，因為傷到皮膚深層組織，甚至骨骼和器官也可能受影響，這樣的患者需要藉由手術、物理治療（復健）和一些輔助器材和配備，來協助復原。除了燒燙傷治療，心理治療也很重要，患者需留意心理健康，並尋求心理醫師協助。

▼同場加映：燙傷／燒傷時有六大不能做的事（按圖了解👇👇👇）

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：燒燙傷必知～急救與後續治療方法】