消委會素菜測試｜素漢堡最高鈉是芋頭魚2倍！三德這款素菜最高脂

撰文： 張玉如 梁啟敏 廖青霞 最後更新日期： 2021-02-17 16:40

素食是否較健康？消委會測試市面出售的10種素菜，芋頭魚、菠蘿素咕嚕肉和紅燒豆腐的納含量最低，但不同食肆的樣本差異大，芋頭魚最低納和最高納相差逾6倍，最高糖是菠蘿素咕嚕肉，想吃最低脂低糖就要選擇這款...

消委會於2020年6至7月測試10種共99個來自素食食肆及提供素菜的非素食食肆的非預先包裝素菜樣本，包括粟米素魚塊、齋鹵味拼盤、素魚香茄子、羅漢齋、素福建炒飯、紅燒豆 腐、菠蘿素咕嚕肉、芋頭魚、素漢堡包和松露野菌意粉。

消委會測試結果顯示，10種素菜中，芋頭魚最低納。（資料圖片）

消委會素菜測試「鈉含量」最低：芋頭魚

消委會測試結果顯示，全部樣本鈉含量均不屬食安中心「高鈉食物」水平，以每100克平均值計算，最低鈉的素菜是芋頭魚、菠蘿素咕嚕肉和紅燒豆腐。

▼10種素菜的鈉含量排名（排名由最低至最高）：（按圖 👇👇👇）

+ 5 + 5 + 5

同一款素菜來自不同食肆，鈉含量高低差別很大，最低鈉的芋頭魚和最高鈉的芋頭魚可以相差達６.2倍；想食得健康，可參考消委會列出提供低鈉素菜的餐廳名單。

▼芋頭魚、菠蘿素咕嚕肉和紅燒豆腐最低鈉及高鈉樣本的食肆名單：（按圖 👇👇👇）

烹調素菜時，使用較多含鹽或鈉的調味料（例如豉油、醬枓）、素菜原材料（例如素肉）亦會令鈉含量增加。世衛建議成人每日的鈉攝取量應少於2000毫克，約1茶匙鹽，攝取過量會傷腎更會水腫。

▼6種攝取過量鈉可能出現的症狀：（按圖 👇👇👇）

+ 8 + 8 + 8

消委會素菜測試「總脂肪含量」最低：福建炒飯

消委會測試結果顯示，9款屬「低脂肪食物」，只有「三德素食館」 的芋頭魚屬「高脂肪食物」，雖然芋頭魚鈉含量低，但也應留食品的總脂肪含量。10種素菜中，素福建炒飯總脂肪最低。

▼10種素菜的脂肪排名（排名由最低至最高）：（按圖 👇👇👇）

+ 5 + 5 + 5

同一種類素菜樣本的總脂肪含量也有差異，如芋頭魚其最低脂和最高脂樣本差距1.1倍。10種素菜中，最低脂的有素福建炒飯，羅漢齋和松露野菌意粉，哪些餐廳提供的素菜較低脂？

▼素福建炒飯，羅漢齋和松露野菌意粉最低脂及高脂樣本的餐廳名單：（按圖 👇👇👇）

泡油、油炸的烹調方式都會增加素菜的總脂肪含量，最高脂的芋頭魚及粟米素魚塊在烹調時都經過油炸處理。世衛建議成人每日的總脂肪攝取量不多於66克，攝取過量脂肪會增加患心臟病、肥胖症、高血壓及糖尿病等風險。

消委會素菜測試「糖含量」最高：菠蘿素咕嚕肉

檢測結果發現，菠蘿素咕嚕肉的平均糖含量最高，可能與菜式的酸甜汁或菠蘿天然含有糖分所致，而素福建炒飯為最低糖的素菜。

▼10種素菜的糖分排名（排名由最低至最高）：（按圖 👇👇👇）

+ 5 + 5 + 5

▼最低糖及高糖的素福建炒飯、芋頭魚和紅燒豆腐餐廳名單：（按圖 👇👇👇）

世衛建議成人每日糖攝取量應少於50克，相等10粒糖，攝取過多糖分可增加誘發糖尿病和心血管疾病的風險。

素菜沾汁肥好多？

烹調素菜時，除了使用豉油會增加鈉含量，常見素菜芋頭魚和菠蘿素咕嚕肉都會沾酸甜汁食用，沾汁吃和不沾汁吃差別有多大？

▼ 沾汁和不沾汁的芋頭魚含糖量：（按圖 👇👇👇）

以測試的素漢堡包為例，素菜不一定較葷菜含較低鈉或低脂肪，素漢堡包的平均鈉含量高於牛肉漢堡包。（資料圖片）

素漢堡包比真漢堡包健康？

不少人認為素菜比葷菜含較少鈉或脂肪，但消委會測試發現，雖然素漢堡的的平均總脂肪及能量低於牛肉漢堡包，但平均鈉含量則高於牛肉漢堡包，兩者相差多遠？

▼素漢堡包與牛肉漢堡包的鈉含量比較：（按圖 👇👇👇）

相關文章：【心臟病】素食對心臟有益？ 4類食物配搭湯水可護心（附食譜）