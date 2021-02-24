飲凍水｜提升耐力助減肥4個時間忌飲凍水！運動後宜飲凍或暖水？

撰文： 廖青霞 最後更新日期： 2021-02-24 13:42

飲水除了有助保持身體機能運作，更可加速新陳代謝，有助減肥。當水分不足，身體會出現不同的警號，例如容易疲勞、皮膚乾燥、眼乾、尿道炎等等。不少人認為飲凍水或冰水無益，甚至有害，但其實只要飲對時間凍水也可為身體帶來好處！

飲凍水反而有助減肥，甚至改善運動表現！（Unsplash／e_sykes）

飲凍水（攝氏15度以下）不只有壞處，飲對了，不但有助減肥，還能改善運動表現！究竟哪些時候飲無益，哪些時候飲有利？有什麼需要注意？

▼ 飲凍水有什麼好處？（按圖 👇👇👇）：

飲凍水的好處

• 有助減肥

由於人體是恆溫約攝氏37°C，當我們喝進冰水，身體為了維持常溫，便需把冰水「加熱」。這過程便需要能量，消耗卡路里，因而增加了新陳代謝，也間接達至減肥效果。

美國國家衛生院（NIH）曾作實驗，為一群健康的成人先量度新陳代謝的情況，待30分鐘後，飲用約500毫升的暖水，待90分鐘後，再量度一次。另一群人則以相同程序，喝進攝氏3°C的冰水。結果發現，只有飲冰水的人，體內的新陳代謝才產生變化，比之前增加4.5%，而且能維持60分鐘之久。

▼ 同場加映：減肥最難減就是肚腩！有什麼食物有助減肚腩？（按圖 👇👇👇）：

+ 7 + 7 + 7

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• 改善運動表現

運動時飲凍水，有助預防身體溫度過熱，保持較低的核心溫度，令你有更佳的表現。一項針對45名身體健康男性的研究發現，與飲用室溫水相比，鍛鍊期間飲用冰水（4°C）可顯著降低核心體溫的升高，防止身體過熱，從而改善一個人的運動表現和耐力，鍛鍊更成功。

飲凍水的壞處

▼ 飲凍水雖有助減肥和提升耐力，但同時也會為身體帶來影響，不能常喝。飲凍水究竟有什麼壞處？（按圖 👇👇👇）：

+ 3 + 3 + 3

• 易頭痛

飲凍水會觸發偏頭痛。曾有一項研究顯示，飲凍水可能會使某些人頭痛。研究中有7.6％的參加者用吸管喝了150毫升冰涼的水後感到頭痛，而患有偏頭痛的參加者飲用凍水後，出現偏頭痛的情況更是從未偏頭痛人士的兩倍。

▼ 同場加映：偏頭痛有什麼症狀？跟普通頭痛有什麼分別？（按圖 👇👇👇）：

+ 3 + 3 + 3

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• 易肚瀉

從中醫角度則認為，飲用凍水或冰水會損傷陽氣，傷及脾胃。註冊中醫師鄧蕙盈指，脾胃本來就喜歡溫暖，而凍水或冰水屬寒涼之物，經常飲會影響脾胃功能，容易引致肚瀉、感冒、疲倦、暈眩等症狀。

• 減慢氣血運行、黑眼圈、水腫

飲凍水除了易傷脾胃外，亦容易減慢氣血運行。鄧醫師解釋，由於凍水或冰水屬寒性之品，會容易令血液運行不暢，產生瘀血，造成臉色暗啞、腹脹、黑眼圈、水腫等。而女性經常飲用冰水，更容易出現痛經問題。

• 胸口痛或腹部抽筋

如在夏天或高溫下飲冰水，會對消化系統造成負擔，阻礙身體自然吸收營養。當體溫太高時飲用凍飲，更會導致食道痙攣、胸口痛或腹部抽筋。由於身體與冰水的溫度錯配，難以吸收這些水分，無助解渴，相反，因凍水為體內帶來衝擊，有可能引致慢性胃痛。

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什麼時候不宜飲凍水？

▼ 飲凍水雖有其好處，但以下這些時候就不宜飲用凍水或冰水了（按圖 👇👇👇）：

+ 3 + 3 + 3

• 月經期間

經期飲用凍水或冰水，有機會造成瘀血或血塊。還會引致經痛，如原本已有痛經問題的女性，平日也應少飲凍水或冰水。

• 感冒時

傷風感冒飲用凍水或冰水，易加重鼻塞症狀。一項研究發現，喝冷水會使鼻粘液變厚，並且更難通過呼吸道。如在感冒或流感期間喝冷水，或會使鼻塞情況加劇。相比之下，研究人員發現雞肉湯和熱水有助於人們更輕鬆地呼吸。

• 剛運動完

運動後末稍血管正擴張，只宜飲常溫或暖水，若突然喝進冷水，會令血管收縮，容易導致血壓升高。因此，當沒再流汗，身體緩和後，才可慢慢少量飲用凍水。

• 打邊爐或大餐後

當我們用餐後，迅速飲冰水，冰水會使脂肪凝固，身體會難以分解積存的脂肪，因此在吃飽後不宜馬上飲凍水。

（資料來源：healthline）

註冊中醫師鄧蕙盈（由受訪者提供）

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