每日3分鐘｜低頭駝背肩頸痛舉手測肌肉有幾僵硬？必學1招快速止痛

撰文： 廖青霞 最後更新日期： 2021-03-07 03:00

腰背痛是都市人常見的痛症之一，日常坐姿不良、經常低頭使用手機和長時間用電腦，都容易造成痠痛。長期駝背、圓肩會令肌肉變得更弱，形成惡性循環。究竟日常有什麼動作有助改善肩背痛、圓肩及駝背問題？

腰背痛很多時都因為大家經常不自覺地圓肩低頭，如看手機等，久而久之便形成駝背，導致腰背或肩頸痛。台灣TVBS節目《健康2.0》其中一集就教大家透過不同動作，自我檢測肩頸問題，是否已達僵硬程度，以及如何紓緩肩頸背痛的症狀。

自我檢測肩頸有幾僵硬！

瑜伽老師Miya在節目中指，曾有患者因圓肩拱背，加上長時間窩在沙發看電視，肩頸變得僵硬，最後手舉不起來，連抓背都做不到。

▼Miya老師教大家做以下幾個動作，自我檢測肩頸是否僵硬（按圖 👇👇👇）：

駝背原來患「上交叉症候群」？

彰基資深骨科主治醫師王偉勛在節目中表示，捷克有位醫師發現有一點低頭、圓肩的女生，大部分可能是患有「上交叉症候群」。

上交叉症候群是指，強的肌肉和弱的肌肉相交，形成一個交叉；患者看起來就像駝背一樣。（《健康2.0》節目截圖）

上交叉症候群是指，強的肌肉和弱的肌肉相交，形成一個交叉；患者看起來就像駝背一樣。正如圖片中的肌肉，可以看到紅色的線，包括前方的肌肉和後方的肌肉比較緊，所以會把整個背往前拉，就會變成駝背，頭也會比較低。王醫師補充，一般人如果沒有抬頭挺胸、縮小腹的時候，其實剛好就是駝背的姿勢，長時間累積會讓前方肌肉變得更緊繃，後面肌肉變得更弱。

如長期保持這樣的姿勢，到老年的時候，整個身體的重心便往前傾，會導致背和胸腰椎交接的地方受力加大，這易產生慢性腰痛；或者是椎間盤更突出更退化，甚至出現骨刺壓迫神經。

▼ 同場加映：紓緩肩頸痛：肩井穴、天柱穴、膏肓穴、中渚穴（按圖 👇👇👇）：

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一招快速紓緩肩頸痠痛

▼ 當出現肩頸痠痛，很多人可能都會使用痠痛貼布，不過物理治療師葉懿昕在節目中指，其實簡單一招，不需任何工具，就可自我快速紓緩肩頸痛（按圖 👇👇👇）：

▼ 物理治療師葉懿昕在節目中指，上班族坐在辦公室，也可以自我伸展，有助打開肩膀，防止圓肩或肩痛（按圖 👇👇👇）：

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