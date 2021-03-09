【保健佳品】益生菌五大神奇功效　抗衰老　預防女性私密處感染

撰文： 醫師Easy 最後更新日期： 2021-03-09 11:16

近年來，香港市民越來越注重健康補充品。「益生菌」這個名詞，大家更加是耳熟能詳。市面上不少產品都標榜含有「益生菌」，聲稱有防衰老、改善便秘及增強免疫力的功效。到底「益生菌」是否真的如此神奇？

益生菌是什麼？

益生菌 (Probiotics)，指適量攝取後對人類或動物的健康有益的活性微生物，更可調節體內的菌群，達至生態平衡。益生菌作為全部益菌的統稱，包括：乳酸桿菌、比菲德氏菌及丁酸梭菌等，不同菌類的作用亦有分別。而最具代表性的比菲德氏菌，主要定居於充滿營養的大腸，佔腸道整體益菌量達九成，可有助抑制惡菌，預防疾病。

（圖片：Shutterstock）

益生菌的歷史起源

早於三千多年前，土耳其的遊牧民族將羊奶儲存於皮囊中，乳汁受溫度影響，與菌種產生發酵作用，變成酸甜可口的乳酪 (yoghurt)。正到二十世紀初，俄羅斯的科學家專門到保加利亞，研究村民的長壽之謎。一查便發現，絕大部分高齡人士都有食用乳酪的習慣。進行化驗後得知，乳酪中含有效抑止大腸內腐敗细菌繁殖的益生菌。隨著相關的醫學文獻、研究越來越多，益生菌才廣為人熟知。

益生菌的五大神奇功效

１. 抗衰老、還原彈性皮膚

人體老化與腸道菌群有密切的關係，若腸胃的活動能力減弱，消化及代謝速度會變慢。食物殘渣積聚的時間延長，就會為腸道內的腐敗菌提供生長的環境。當惡菌分解食物後，會產生各種毒素。一旦透過血流，進入肝臟、大腦等器官，將會加速衰老，亦會造成皮膚暗沉、粉刺等問題。 益生菌可分解糖類產酸，降低腸道pH值，從而阻礙病原菌作怪，恢復菌群的平衡。更會形成保護屏障，抵擋自由基的入侵。除了延緩衰老，也可以促進腸道健康，最重要的是回復肌膚的狀態。

２. 保持心理健康

德國的研究報告，指出攝取雙歧桿菌和乳酸桿菌的份量增加約1-2個月，能夠減輕抑鬱、焦慮等症狀，改善情緒困擾。

３. 維持心臟功能

益生菌可促進腸道內膽汁分解，降低壞膽固醇進入血液的機會，從而預防心血管疾病，保障心臟健康。丹麥更有一項研究發現，進食含有益生菌的乳酪大約2-8週，總膽固醇可降低4％。

（圖片：sohu）

４. 增強免疫力

適量的益生菌可幫助人體內產生天然的抗體，調控免疫功能，抵抗多種細菌、病毒的入侵，更能減緩過敏的反應。芬蘭的研究所曾邀請571名兒童，參與長達十八天的測試，結果顯示服用乳酸菌GG的小孩，得到呼吸道感染的機會及其嚴重程度降低約17％。

（圖片：pubmed.ncbi.nlm.nih.gov）

５. 預防女性私密處感染

女性陰道出現異常分泌物，或是飄出魚腥味，有可能是輕微的細菌感染。如不盡快改善，問題便會加劇。補充益生菌是最為安全、簡單的方法。經臨床驗證，持續食用鼠李糖乳桿菌，或洛德乳桿菌約四星期後，陰道的健康菌群比例由原來的50%大大增加至82%，是真正的女性恩物。

（圖片：Freepik）

攝取多少益生菌才足夠？

雖然益生菌的好處很多，但注意切勿攝取過量，要考慮腸道的承受能力。專家則建議，普通成人的每日攝取量最好為150-220億的菌數。除了保健產品，也可從日常生活的飲食入手，大部分發酵食物都蘊含豐富的益生菌。如以下五種：

乳酪 (1克 ≈ 1 億益生菌)

（圖片：eatbettermovemore）

芝士 如：茅屋芝士、車打芝士及哥達芝士等

醃製蔬菜(1克 ≈ 1 億益生菌) 如：、醃漬的橄欖、小黃瓜、韓國泡菜及德國酸菜等

（圖片：health.udn）

黑朱古力

納豆

另外需要留心的是，益生菌種類不同，功效上亦有差異。選擇適合的益生菌，才會對身體發揮明顯的保護作用！