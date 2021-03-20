糖尿病｜糖尿腳傷口難癒合惡化要截肢！護腳4大須知勿用爽身粉？

撰文： NOW健康 最後更新日期： 2021-03-20 17:02

糖尿病人常會有足部併發症，其風險因子包括糖尿病神經病變、周邊血管疾病、足部變形、足部受力改變、視力不佳等。一旦潰瘍惡化、足部感染或有周邊血管疾病，將成為截肢的主要因子。

台灣國泰綜合醫院內分泌新陳代謝科醫師陳瑜忻說明，一旦病人因為糖尿病足潰瘍住院，治療需整合包括內科代謝與感染的控制、血管科對於周邊血管的診斷與治療、傷口照護、外科系的清創，以及復健科的輔具與減壓處置。這對糖尿病患者及其家屬乃至整個社會來說，都是很大的資源負擔，所以做好平時的足部護理，及早發現問題是非常重要的，可以減少合併症的發生。

糖尿病足部潰瘍 因長期血糖控制不佳造成神經病變

糖尿病足部潰瘍的原因，主要是長期血糖控制不佳，造成感覺運動神經病變，又稱糖尿病神經病變與周邊動脈血管疾病。足部容易受傷卻不自覺，造成傷口不易癒合。

陳瑜忻解釋，糖尿病神經病變主要是以周邊神經症狀為主，它影響到周邊的感覺、運動與自主神經。60歲以上的糖尿病患者，超過50%都有不同程度表現的周邊神經症狀。影響最深的，就是足部感覺喪失，進而失去保護作用。

糖尿病血管病變，是因為高血糖、胰島素抗性影響血管管壁的內皮細胞功能，進而引起血管收縮及粥狀硬化斑逐漸形成。而長期高血糖也會傷害內皮細胞，加速血管壁粥狀硬化形成。另一方面，由於血小板及其他凝固因子功能異常，容易吸附在血管壁上，也會造成血栓斑塊，逐漸堵塞血管壁。

▼糖尿病足部居家護理（點擊下圖看清！👇👇👇）

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糖尿病足部居家護理 應牢記4要點

1. 足部檢查

洗澡時，檢查足部皮膚有無水泡、雞眼、厚繭、發紅或裂傷現象，視力不佳時可用鏡子輔助，或請家人協助觀察，如有發現上述情形，應請教醫護人員，請勿自行拿刀片、剪刀處理，以免出現傷口。

2. 足部清洗

每天以溫水及中性肥皂洗淨，水溫不可過燙，以手腕或溫度計測水溫（約40°C），需特別注意指縫間的清潔。擦乾後再以綿羊油或不含酒精成分的乳液擦拭皮膚，防止乾燥脫皮，但不可以將乳液塗抹在趾縫間，太多腳汗時也不宜用爽身粉，避免阻塞毛孔。

3. 選擇鞋襪

宜選擇棉質、吸汗、柔軟及保暖的襪子，避免穿尼龍襪，襪頭不可以過緊，會壓迫腳踝影響循環。穿鞋應穿襪，並每天更換襪子，保持腳部清潔。購鞋時最好在下午或黃昏時刻，因為腳的尺寸會比早晨稍大，若左右腳尺寸不同，應以較大的為標準。

盡量選擇軟內襯、厚膠底、附鞋帶或魔術貼的鞋，鞋頭硬較能保護腳，不可打赤腳、穿夾腳拖、涼鞋、拖鞋外出，高跟鞋也會導致腳底壓力受力不均，形成厚繭。穿著新鞋時不要穿太久，先試穿1至2小時，待適應後再加長時間，若穿鞋後發現有起水泡，表示不宜再穿。穿鞋前要檢查鞋內是否有異物。

4. 修剪趾甲

先將趾甲泡溫水，變軟之後再進行修剪。趾甲面勿短於甲床底部，只做平剪，勿剪入甲角處，若發生嵌入性趾甲或硬厚甲勿自行處理，應找外科或皮膚科醫師治療。

糖尿病足部日常照護要注意 定期檢查不能省

陳瑜忻提醒，抽煙會增加糖尿病大小血管病變的風險、增加胰島素的阻抗、影響血糖控制引發脂質代謝異常、增加壞膽固醇、降低好膽固醇、誘發發炎反應，引起動脈粥狀硬化、增加糖尿病患者視網膜病變的風險，因此有煙癮的糖尿病患者死亡率較高，最好及早戒煙。此外，糖尿病足部日常照護需要注意以下事項：

1. 坐時勿雙腳交叉於膝蓋上，避免影響下肢循環。 2. 不要用熱水泡腳。 3. 冬天寒冷時可穿厚襪子保暖，勿使用熱水袋、電熱毯保暖，以免燙傷。 4. 下肢有水泡、皮膚紅腫、感染、傷口、皮膚病等病症時，勿自行處理或敷藥草，應立即就醫。

最後，建議糖尿病患者可每年安排1次至就診醫療院所檢查，以了解足部照護情形，檢查項目包含：

1. 糖尿病足部結構與外觀檢查：觀察有無變形。

2. 糖尿病足部感覺檢查：單股尼龍纖維檢查、震動感覺檢查。

3. 糖尿病足部下肢循環檢查：足部動脈脈搏檢查、足部超聲波檢查、足部血管X光攝影。

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