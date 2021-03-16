手麻痺｜《大步走》寶珮如腕管綜合症痺痛瞓唔到！4條橡筋幫到手

撰文： 張玉如 最後更新日期： 2021-03-16 17:51

在《大步走》中飾演「競風社」跑友的56歲寶珮如，日前在Instagram透露患有腕管綜合症，手部麻痺。腕管綜合症除了手麻痺外還有什麼徵狀？自我檢測原來只需30秒？即學紓緩及改善動作！

寶珮如近日上載了一張與丈夫鄧秋雄慶祝結婚10周年的照片，感謝老公為她準備的驚喜派對。但她提到這是「帶著麻痺的手慶祝十週年」，透露患上腕管綜合症。

▼寶珮如患腕管綜合症情況：（按圖👇👇👇）

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腕管綜合症=滑鼠手？

腕管綜合症亦稱為「滑鼠手」，由於都市人經常使用電子產品，長期做同一個動作或過度使用，手腕的正中神經受到壓迫而造成腕管綜合症。例如用電腦時手掌屈曲的角度太大、經常用電腦、做家務等長期使用雙手都會使韌帶發炎，發炎後會變厚，壓住底下的神經，造成神經無力。

滑鼠手症狀3隻半手指麻痺

一般患者的拇指、食指、中指和無名指的半邊會感到麻痹及刺痛。部分患者的拇指球或手背都會感到疼痛或異常：

1. 拇指球位置正常是鼓起的，但第3期滑鼠手的患者會凹下去，肌肉已經萎縮，很難醫治

2. 手背指甲麻痺：拇指、食指、中指指甲

手及顯微外科醫生鄭國欽在馬來西亞東方網指，滑鼠手症狀因人而異。有些病人的手部肌肉無力、手臂有疼痛和灼熱感、肩頸痠痛，甚至是手腕處有電擊的感覺。所以，很多時患者會混淆，誤以為自己患上其他頸椎疾病。

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一開始手指會麻痹，進而變成抽痛，嚴重時更會有電擊的感覺，尤其在晚上更明顯，可能影響睡眠。

自我檢測方法：

▼台灣節目《健康2.0》提出一個方法，可30秒自我檢測滑鼠手：（按圖👇👇👇）

女性患滑鼠手風險比男性大？

鄭醫生表示，以性別比例來說，女性患上腕管綜合症的機率較男性大。由於家庭主婦長期做家務或抱小孩，手腕會不自覺地操勞過度。

加上，女性荷爾蒙會增加患病風險。超過50歲的女性在絕經或絕經前期會因為荷爾蒙的轉變，導致身體積水，連帶腕管的韌帶、肌腱及軟組織也會腫脹。當正中神經受到壓迫，就會出現腕管綜合症的症狀。

▼患滑鼠手高危人士：（按圖👇👇👇）

延誤治療可影響手部機能

部分人可能認為手部麻痹十分小事，但延誤治療會影響手部機能運作，即便接受治療後也很難完全恢復原有的功能。

未經治療的腕管綜合症，會從一開始輕微麻痹、乏力到疼痛。當大拇指肌肉萎縮時，手指和拇指都會無力，缺乏協調性，造成手部魚際肌萎縮。屆時，即便進行手術也太遲，恢復手部機能的效果會不理想。

不少打工仔、家座主婦甚至學生都會有滑鼠手！（toan_sieunhan/unsplash）

紓緩手麻只需暖水、4條橡筋？

如果因手麻感不適，或影響日常運作，除了要盡快求診，也可以參考《健康2.0》節目建議的紓緩動作。

1. 橡筋紓緩法（按圖👇👇👇）

利用橡筋訓練握力，增加手指和手臀的肌力，以改善疼痛和麻痺。

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2. 浸暖水運動（按圖👇👇👇）

骨科醫師羅仕雋指睡覺時經過一整晚沒有活動，早上起床時手麻情況是最嚴重，可以起床時做一次，有時間的話便早、午、晚各泡一次。

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護腕建議

1. 減少彎曲腕部

2. 減少用力：不要用太大力抓握物品或用力過猛

3. 休息：如打字、切菜，每10到15分鐘短暫地停一下 如果可以，嘗試每20到40分鐘轉動作、改變位置，不讓手腕長時間「卡」在一個位置

4. 考慮配戴護腕：建議諮詢醫生

5. 保持溫暖 在寒冷環境中，手部更易疼痛和僵硬

▼同場加映：手麻反映了什麼問題？（按圖👇👇👇）