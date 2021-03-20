春分養生重在氣血、陰陽平衡 十二種「不時不食」之選

撰文： 醫師Easy 最後更新日期： 2021-03-20 14:46

隨著天氣逐漸回暖、路上的木棉花盛開，代表潮濕的春天已到臨。今日（3月20日）是二十四節氣中排名第四的「春分」。春分，介乎驚蟄和清明之間，《春秋繁露．陰陽出入上下篇》曰：「春分者，陰陽相半也，故晝夜均而寒暑平。」意味著今日的晝夜長短幾乎相等，慢慢就會轉變為陽多陰少。加上香港屬於海洋性亞熱帶季風氣候，自入春後，濕潮越盛，這時香港雨水開始增多，相對濕度高。這種天氣下，不論男女老幼都應注意健康，切忌掉以輕心。

春分養生重在養肝祛濕 膳食宜不寒不燥

春分時節濕氣容易在體內積累，導致身體出現困重、浮腫、昏昏欲睡、胸悶、腹脹及大便溏瀉（大便稀薄）等徵狀。中醫認為這個時候的養生重點在於「養肝祛濕」，心境應保持開朗，忌動怒傷肝。飲食方面，應選擇寒熱平衡的膳食，多吃綠色蔬菜，少吃辛辣、肥膩、生冷食物，為身體祛濕。春分時節濕氣重而氣溫反覆，除了遵循以下的飲食原則外，更應作息定時，盡量保持早睡，因熬夜極損陽氣，便可輕鬆「養肝祛濕」，調養身體。

春分時節容易感到疲倦、昏昏欲睡。（圖片：today.line.me）

時令蔬菜、豆類、水果及花草茶推薦

飲食的養生之道，最簡單直接的原則就是「不時不食」，即是按時令及季節去選擇食材，將身體負擔降至最低。春分時可選擇的食材眾多，可分為抒發春的本氣和防止其抒發過度兩大類：抒發春的本氣可促進肝功能；而慎防春的本氣使用過度，則可避免有餘熱、傷陰等。以下將分別介紹花草茶、蔬菜、豆類以及水果。

花草茶：

春天是花開的季節，配上適當的花茶，既養生又治情。喝用前更可先聞一聞香氣，香氣同樣具醒神作用。不過花草茶普遍性涼，建議熱飲以減輕涼性，或加入黑糖、桂圓、參片、薑片、陳皮等中和涼性；而體質虛寒者及孕婦則應減少飲用。

桂花： 桂花性溫味辛，具有健胃、化痰、生津、平肝的作用。一般花草茶偏涼，桂花則屬溫辛，可散寒暖胃，體質較寒人士也可放心飲用。加入蜜糖調製成的桂花蜜可預防牙齦腫痛，並能舒肝醒脾開胃、潤肺化痰、清新口氣。

玫瑰花： 玫瑰花性質偏溫，適用於中性及寒性體質人士，可疏肝解鬱、活血止痛，更有助抗壓、紓解身心鬱結，適合在春分潮濕天氣下精神不振時飲用。玫瑰非常百搭，可配搭茉莉花及桂花沖製三花茶，有助調理肝火，改善睡眠問題。

菊花： 菊花甘微寒，疏風清熱、解毒、清肝明目。經常對著電腦螢幕工作的人士，可在菊花茶裡加入枸杞子；氣虛人士，則可添加幾片東洋參或黨參，有補氣之效。

蔬菜：

春天萬物復甦，以當造蔬菜入饌，既能品嘗其鮮味，又能將其營養價值充分發揮。

薺菜： 春天是採集薺菜的時節，坊間有「春食薺菜賽仙丹」的說法。薺菜性味甘平，有清肝調脾、清熱利水、降血壓的功效。薺菜可涼拌、做餃子或煎餅，還有常見的薺菜炒上海年糕。

春筍： 春筍，顧名思義，是立春後冒出泥土的筍。（另有冬筍，則通常農曆十月後才從泥土裡挖出來。）春筍味甘性寒，常用於食療，具利九竅、通血脈、化痰涎、消食脹等功效。春筍排骨粥能健脾和胃，芝麻油燜筍則能化痰。

馬蘭頭： 馬蘭頭性味辛涼、微寒，有清熱解毒、涼血止血、利濕消腫之功效。主治咽喉腫痛、痛癤療瘡、黃疸、水腫、痢疾、淋濁等症。馬蘭頭可配春筍炒豆腐乾。《隨園食簞》記載：「馬蘭頭，摘嫩者，醋合筍拌食，油膩後食之，可以醒脾。」

豆類：

中醫認為大部分豆都有健脾化濕的作用，適合春天食用。所謂「春吃豆，勝過肉」，豆類屬百搭食材，配肉、炒菜、煲湯、甜品、煮糖水，樣樣皆宜。

黑豆： 黑豆有「豆中之王」的美譽，《本草綱目》記載：「常食黑豆，可百病不生。」 黑豆性味甘平，具有活血利水、清熱解毒、降血壓、預防便秘的功能。中醫認為五臟與食物顏色有密切聯繫，作為黑色食物的黑豆能滋補肝腎，從而緩解眼睛疲勞，因為視力和肝血的調節功能相關。但注意黑豆不易消化，不能生吃或過量。

赤小豆： 赤小豆偏涼，能利水除濕、和血排膿、消腫解毒。它的袪濕力更勝紅豆，有助治水腫、腳氣、黃疸、瀉痢、便血、癰腫等。小便發黃、心煩、心火盛者可適量多吃。

扁豆： 扁豆味甘平，性溫，與脾性最合，是一味補脾而不滋膩，除濕而不燥烈的健脾化濕良藥。而扁豆角亦含有相當豐富的維他命B。扁豆常見於煲湯材料，而簡單如扁豆衣焗水，亦有健脾的作用。

水果：

在春天成熟的水果鮮甜多汁，此時食用最適合不過，同時有醒胃解膩的作用。

桑椹： 又稱作桑果，每年春分時節開始成熟。桑葚酸甜可口、生津止渴，正好改善春分時食慾不振的情況．桑椹亦有健脾胃、助消化的功效，營養更是蘋果的五倍之多。

菠蘿： 菠蘿酸甜多汁，有促消化、解油膩、消除水腫的作用。菠蘿中含有菠蘿蛋白酶，食用前先用淡鹽水略浸泡，便能抑制蛋白酶，便不會澀口。