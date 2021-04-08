養生穴位｜悶熱心火盛脾氣臭！手上2穴位去心火按完飲杯...更有效

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YouTube節目《跟著凱云學密技》的主持人鄭凱云提到，夏天很多人情緒比較容易受波動，若是在辦公室裡被指責、火氣很大，又不能把情緒表現出來，該怎麼辦？台灣中醫師吳明珠推薦2個可以立即「滅火」的穴道，邊按並配合呼吸，氣很快就順了，按完後記得喝1杯水，去心火！

▼2個人體滅火穴（按圖看清👇👇👇）

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吳明珠表示，心情很火大時，中醫有2個穴道，分別是位在「心包經」的內關穴，與「心經」的少府穴，可以很快、有效地「消火」，讓情緒平緩下來。

1. 內關：

取穴時，握拳轉動手腕，大約在手腕橫紋下方三個指幅的地方正中處，你會發現有浮動的地方。

找到穴道時，先保持微笑，深吸一口氣，吐氣時按穴道，如此便可化解想罵人的衝動。

2. 少府：

將食指與中指彎曲，與手掌交接處有一凹陷，就是少府穴，它剛好位在生命線上。

按壓時會有酸脹感，記得配合呼吸。按壓前先深吸一口氣，呼氣時壓下去。

吳明珠說，火氣大時，快按這2個穴道，你會發現「火氣」立消，較不會口乾舌燥、也不會想罵人，不過，事後記得喝一杯水，消心火。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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