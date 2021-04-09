更年期｜潮熱突上胸至臉脹紅4原因唔只更年期　飲咖啡潮熱加劇？

撰文： Hello醫師 最後更新日期： 2021-04-09 12:30

你怕熱嗎？天氣炎熱潮濕，每到春夏之際大家總是熱到受不了，恨不得成天泡在泳池裡，不過如果妳是女性，且發現自己特別怕熱，或是明明就在冷氣房內，卻不斷有隱隱發熱、從胸口一直蔓延到臉部的感覺，那很可能是熱潮紅在作祟。熱潮紅是女性荷爾蒙變化的其中一個症狀，也是更年期（Menopause）女性特別怕熱的原因之一，以下為你介紹熱潮紅的症狀與4個引發原因。 文：周士閔 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師

熱潮紅好發於更年期

根據梅約診所（Mayo Clinic）的資料，女性荷爾蒙的改變是造成熱潮紅（Hot flash）的主因，也是更年期的典型徵兆之一。熱潮紅發生時，一開始會感覺上胸發熱，接著熱感會一路蔓延到臉頰，最後臉也跟著脹紅，此外，熱潮紅也時常伴隨盜汗出現。熱潮紅發作一次可持續5分鐘，結束後體溫會下降，因此有可能會感覺到一陣寒意，這種症狀可能會在更年期或停經前後數年反覆發作。

更年期並非是熱潮紅的唯一原因，某些疾病、症狀或飲食也可能引起荷爾蒙變化，引發熱潮紅，以下列舉4種可能導致熱潮紅的其他原因。

▼造成熱潮紅的4原因（按圖細閱👇👇👇）

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1. 卵巢早衰

卵巢功能在40歲以前就出現異常的狀況，通常稱為原發性卵巢功能不全（Primary Ovarian Insufficiency），此時因為雌激素（Estrogen）分泌不足，會出現如同更年期的症狀，因此可能引發熱潮紅，容易覺得身體在發熱。卵巢早衰有一些的徵兆，包括：經期不規律、月經沒來、 陰道乾燥、懷孕困難、性慾低下與注意力不集中等。如在40歲以前反覆出現這些現象，建議尋求醫師診治。

2. 經前症候群

月經來臨前的數天內，女性可能會發生情緒起伏較大或者長痘痘等症狀，這就是所謂的經前症候群（Premenstrual Syndrome，簡稱PMS），在這段期間，荷爾蒙的濃度會降到最低，裡面也包括與熱潮紅有密切關聯的雌激素，雌激素低下可能讓熱潮紅更頻繁發生。

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3. 懷孕荷爾蒙變化大

雖然熱潮紅出現的原因通常是荷爾蒙低下，不過其實孕婦也常有這種困擾，因為孕婦在懷孕和產後期間，荷爾蒙濃度常有波動，容易影響體溫調節，使人感覺比平常來得熱、汗也流得多，研究顯示，35%的的孕婦有經歷過熱潮紅。

4. 咖啡因加劇熱潮紅

北美更年期協會期刊（The Journal of The North American Menopause Society）的一篇研究發現，更年期的婦女喝咖啡可能會加重熱潮紅症狀，因此如果你受熱潮紅所擾，少喝一點咖啡可能會有所改善。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：更年期女性更怕熱？荷爾蒙熱潮紅作祟】