血液循環｜腳水腫心臟血液循環差　4個小測試睇手心就知肝出事？

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-04-14 10:02

由於生活型態的改變，現代人幾乎都呈現久坐的狀態，導致心臟肌肉收縮無力進而造成全身血液循環變慢的情形。想知道自己的血液循環狀況嗎？以下幾個小測試跟著做可以簡單測量自己的血液循環好不好喔！

▼簡單小測試，測出血液循環好不好（點擊下圖看清👇👇👇）

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手部的血液循環

手心及指甲會呈獻微紅是因為微血管透出的緣故。如果經由壓迫的舉動（用力握拳、捏緊）後，呈現的白沒有消退，就表示末梢血液循環較差。

測試1：大拇指壓在四隻手指內，用力握拳維持5秒，若掌心沒有變紅而是發白就要注意。 測試2：食指用力壓大拇指指甲，維持5秒，大拇指指甲白白的就要注意。

心臟的血液循環

當全身的血液較難回流到心臟時，血液循環就會滯留。水分會從血液循環較差的靜脈滲出導致水腫，腳離心臟最遠因此也最容易水腫。

測試：用手指按壓腳背5秒，放開後若腳背沒有恢復，仍有凹陷就要注意。

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肝臟的血液循環

蜘蛛網狀的血管，也就是「蜘蛛痣」，是一種微血管擴張的症狀。根據研究，約有33%的肝病患者會出現蜘蛛痣，因此也是一種肝病的警訊。

測試：檢查身體，若在胸部上方、手心、臉頰有浮現類似蜘蛛網的血管，就要注意。如果分不清是紅痣還是蜘蛛痣可以用手指對紅痣中心進行按壓約5秒，此時四周的蜘蛛網散開的分支會跟著失去血色而泛白。當壓迫解除時，泛白的部位會由中心充血向外擴散。

腦的血液循環

如果腦的血液循環變差，容易引起轉動眼睛的神經出現障礙，因此眼睛就不容易對焦，而有殘影、重疊的狀況發生。

測試：在眼前伸出食指，然後手指慢慢往左右移動，只用眼睛盯著手指頭不要轉動，來回5次。當手指停住時，看見1根手指頭為正常的，若有殘影出現就要注意。

※以上僅供參考，若身體有明顯不適，請就醫檢查。平日養成運動的習慣，有助改善血液循環、促進身體健康。

▼同場加映：法令紋反映什麼？（點擊下圖看清！👇👇👇）

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