胃脹｜粟米椰菜17種食物要避免　薑茶消脹氣1類人冇效吃飯別喝湯?

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-04-14 17:02

腸胃脹氣在現代人的飲食習慣中，已經變成一個「流行病」，也出現了許多號稱能消脹氣的偏方，比如喝薑茶配醃梅子，就是很多人喜歡的消脹氣方式。不過台灣台北長庚醫院中醫內兒科主任江昆壕說，薑茶對寒性腹脹比較有幫助，但熱性腹脹就不適合了。

薑茶配醃梅子對消脹氣有效嗎？

江昆壕說，腹脹也分成寒性、熱性，寒性腹脹在喝溫熱開水或熱敷腹部後, 會覺得比較舒服, 熱性腹脹則不然。而薑屬於溫性，適合寒性腹脹，如果給熱性腹脹的人服用，反而會加重他的症狀，所以在進行食療之前，一定要先諮詢中醫師、釐清自己的體質。

不過醃梅子的確可以保健腸胃，是有先民經驗得證的，可以試著吃吃看，如果有改善就表示符合自己體質。但江昆壕說，市面上的梅製品很多種，有些含有額外的添加物，對身體不但沒有幫助、還可能有傷害，所以購買之前最好選擇沒有添加物的、或是自己買新鮮梅子來製作，比較安全。

「但如果病人本身有慢性疾病或長期服用藥物，先考慮腸胃脹氣是否與疾病或目前服用的藥物有關，最好先諮詢原先的醫師，不要輕易服用額外的藥物或是食療，可能會打亂原本的治療過程。」江昆壕說。

▼預防與減少脹氣的方法（點擊下圖看清！👇👇👇）

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那還有什麼食物可以消脹氣？

江昆壕說，在中醫裡，像是玫瑰花、薄荷、芫荽也有消脹氣的功效，玫瑰花可以將乾燥的玫瑰花用熱水煮開，或是直接泡熱水當作茶飲，薄荷則可以用薄荷葉煮開當茶飲，都不需要另外再加其他的配料。不過要注意的是，玫瑰花是溫性，薄荷是涼性，所以還是要判斷自己到底是寒性還是熱性腹脹。

而芫荽也就是俗稱的香菜，屬於溫性，可以放在菜餚裡面一起食用，但如果本身有口臭、狐臭，或是眼睛疾病的人也不適合吃。

另外，一般常見能消脹氣的食物，還有蓮藕、金桔、山楂等，不過江昆壕說，蓮藕是不是能消脹氣，有不同的說法，有人認為可以、有人認為會更加重脹氣，而金桔的消脹氣功能，目前則沒有確切的資料證明有效果。而山楂還是屬於中藥，自行服用可能會傷身體，所以也不建議自行隨意使用來消脹氣。

脹氣的日常飲食保養

江昆壕說，如果本身是很容易脹氣的體質，就要避免食用容易會產脹氣的食物，有些食物含有短鏈碳水化合物，這種碳水化合物比較難消化吸收，會在腸胃中停留時間較長，導致腹脹、產生氣體。這些短鏈碳水化合物稱為FODMAPs（fermentable oligo-, di-, and monosaccharides and polyols）。

▼容易脹氣的食物（點擊下圖看清👇👇👇）

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- 各種豆類（例如：紅豆、綠豆、黃豆等） - 豌豆 - 椰菜、捲心菜 - 抱子甘藍（Brussels sprouts） - 蘆筍 - 西蘭花（broccoli） - 大部分的水果 - 小麥製品，如麵條 - 燕麥麩 - 薯仔 - 粟米 - 牛奶和奶製品 - 糯米 - 番薯 - 梳打水和其他碳酸飲料 - 香口膠 - 人造甜味劑

另外，有些人會對於果糖和山梨糖醇消化不良，導致脹氣，這2種都是常見的食品添加物，果糖常添加在水果乾、蜂蜜、蔗糖、洋蔥、菜薊（朝鮮薊），及許多含有「高果糖玉米糖漿」的食品和飲料中，而山梨糖醇是一種食品添加劑，在一些「無糖」糖果、「無糖」口香糖中常見到，也建議可以避開。

江昆壕說，除了脹氣的時候的處理方法，建議日常生活中，吃東西的時候要細嚼慢嚥、避免吞進太多食物，而且不要吃得太飽、吃飯時也不要喝湯，避免腸胃排空較慢，而產氣變多，才是保養腸胃、避免脹氣的根本解決辦法。

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