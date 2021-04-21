中醫教室｜陽虛手腳凍蒼白易感冒　紅糖生薑水2食療按穴36下抗寒?

撰文： 梁啟敏 最後更新日期： 2021-04-21 22:09

陰陽平衡是維持健康的重要元素，如果任何一方太強或太弱，都會出現陰陽失衡。「陽虛」即陽氣不足，如果你平日出現手腳冰冷、面色蒼白、易感冒、經痛等症狀，可能是陽虛。究竟哪些人較易陽虛，又有什麼食療有助改善問題？ 文：健福堂註冊中醫師 田伊園

陽源於中國古代哲學理論陰陽學說。陰陽最初是古代人對自然界各種事物的描述，例如「向日為陽，背日為陰」。陽的含義多為溫熱、明亮、上升、興奮、晝日、動態、雄性、乾燥等。

▼陽虛知多啲（按圖👇👇👇）

+ 2 + 2 + 2

陰陽學說是中醫學理論的哲學基礎，中醫認為人正常的生命活動是陰陽動態相對平衡的結果。陽具有「氣化」功能，即促進人體生長發育，維持臟腑的生理活動，推動體內物質轉化，溫暖人體，抵禦外邪等功能。故生理性的陽，又被稱為「陽氣」。簡單來說，陽就是維持人體正常活動生長的原動力之一。

陽虛生寒

陽虛是中醫用陰陽學說來解釋及描述人體病理狀態的一種名稱。若人體內的陰陽中有任何一方出現高於或低於正常水準的情況，即陰陽失衡，就會出現身體的不適，進而產生疾病。

陽虛是因陽相對不足，即人體熱性、溫養及推動等的力量減退，導致陰的相對偏盛，即寒氣偏盛，對外無力抵禦寒邪，內裏又寒氣內生，則出現怕冷、肢體冰涼等一系列病性屬虛、屬寒的症狀。因此，中醫有「陽虛則寒」的說法。

女性陽虛可能有月經不調、經痛、血塊，白帶清稀等症狀。（Gettyimages）

陽虛症狀

有陽虛的患者形體多偏胖，多有畏冷喜暖，四肢冰涼，面色蒼白無血色，口淡而口不渴，小便頻繁量多、質地清稀，大便軟稀，容易感冒等。患者舌頭多顏色偏淡，舌體較胖，舌邊可能有齒痕。陽虛常兼氣虛，多伴隨精神疲倦，身體乏力，氣短等。

女性可能有月經不調（月經早到／延期）、經痛、血塊，白帶清稀等症狀；男性則可能出現遺精，性慾減退等症狀。不同臟腑的陽虛，會有不同的臨床表現。若見以上症狀，建議尋找專業人士辯證診治。

常食雪糕刺身易陽虛

▼陽虛成因（按圖👇👇👇）

1.大病、久病之後：人在生病時，機體的陽氣會發揮抵禦外邪的功能，體內的陽氣會將病原體趕出體外，這一過程是需要耗費陽氣的，故久病、大病的人陽氣較虛弱。

2.久居寒冷之地：因長期寒冷的外部環境，例如住所常年不見陽光並潮濕，長期呆在過冷的冷氣房內，導致陽氣升發不利，為維持正常體溫，身體要比平時耗費更多的陽氣，陽氣逐漸耗損，導致陽虛。

3.長期食用寒涼食物、藥物：病從口入，如長期服用涼茶、抗生素、雪糕、刺身、凍飲等寒涼之品。寒涼之品進入體內，需要陽氣運化、推動，長期食用則會傷陽。

長期服用涼茶、抗生素、雪糕、刺身、凍飲等寒涼之會引致陽虛。（Jongsun Lee/unsplash）

4.先天稟賦不足：父母均為陽虛體質，因先天基因遺傳因素導致。

5.勞累過度：現代城市壓力大，生活作息不規律。夜間陰在外、陽在內，陽氣收斂，需要養精蓄銳，在第二日才能更好的工作。若夜間不能休息，或過度勞累的人，都有過度消耗人體陽氣傾向。

6.老年人：老年人年事已高，身體機能不如青壯年，陽氣本身就生成不足，再加上其他原因長期耗損陽氣，容易導致陽氣衰竭。

▼陽虛食療（按圖👇👇👇）

+ 9 + 9 + 9

1.紅糖生薑水：溫中散寒

2.當歸生薑羊肉湯：溫陽補血

▼改善陽虛日常習慣（按圖👇👇👇）

+ 7 + 7 + 7

1.艾草泡手腳

陽虛體質，常有手足冰冷的困擾。天氣寒冷時情況可能更加嚴重，部分陽虛人群可能徹夜手腳冰涼而影響睡眠質量。陽虛體質人群，可在睡前取艾草20克，水10公升，水煎沸騰後放至適溫浸泡手腳，艾葉有溫經散寒的功效，能促進血液循環，助睡眠等功效。建議每日睡前泡15分鐘，泡至手足溫緩即可。

2.適當的身體鍛煉及曬太陽

適當的身體鍛煉和曬太陽，能促進陽氣的升發。建議陽虛患者可以做一些慢跑、瑜伽、散步、太極拳、五禽戲、八段錦等運動。一星期3-4次，每次30分鐘，以運動後身體溫暖，微微出汗為宜。曬太陽亦建議曬早晨10點前的太陽，曬至身體暖和即可。下午2點的太陽比較炎熱，小心中暑。

3.按揉或艾灸足三里

按足三里穴有強身健體之效。

1.按揉方法：將拇指放至足三里穴上，垂直用力，向下按壓穴位，亦可配合按揉手法，可能會有痠脹感。建議每日按壓穴位36下。

2.艾灸方法：取足三里穴，再取一條艾條點燃，將點燃端的艾條放在足三里穴的上方3-5厘米處，穴位有覺微微溫熱，若覺炎熱難忍，將艾條移開，待覺熱力退去，再重複以上操作。反覆以上操作，持續艾灸15分鐘即可，以艾灸部位皮膚微微發紅，身體覺溫暖為適宜。此外艾灸後注意補充水分，一周可艾灸3-4次。

操作注意：操作期間應注意避免艾灰掉落到皮膚及易燃物品上。

健福堂註冊中醫師 田伊園（撰文者提供）

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