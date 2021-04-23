心肌炎｜感冒腸胃炎持續嘔吐心跳快4症狀小心致命！5招預防多飲水

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-04-23 13:59

心肌炎或許不像其他心臟疾病那麼常見或常聽到，但卻是隱藏在普通感冒症狀裡的殺手，若不即時救治死亡率高達100％。心肌炎在感冒、腸胃炎、流感期間因病毒入侵而產生，病程快速猛烈，症狀卻與腸胃炎類似，令人容易掉以輕心。

心肌炎是什麼？

多由病毒感染引起的急性發炎，使心肌損傷，導致急性心臟衰竭。若無及時介入治療，死亡率高達100％。也為流感併發的重症表現之一，症狀容易與普通感冒症狀混淆。

心肌炎病發前症狀

常出現上呼吸道感染或消化道感染和其他病毒性疾病的症狀，如發燒、咳嗽、喉嚨痛、嘔吐、腹瀉、肌肉痠痛、疲倦乏力、臉色蒼白、心悸、胸悶、胸痛、心搏過速或過緩，或心律不整等，甚至休克，有時候就會以為是感冒而忽略了。

▼心肌炎病發前的症狀（點擊下圖看清👇👇👇）

在感冒流感或腸胃炎時若有以下四點任何一點，請儘快回診：

1. 心跳加快 2. 呼吸急促 3. 持續性嘔吐（一小時至少吐一次） 4. 活力不佳

心肌炎雖然死亡率高，但若早期發現且及時介入治療，預後絕佳，幾乎不會留下後遺症。當一般流感病程從不具特異性的高燒、肌肉痠痛進展到胸痛、呼吸窘迫、急性肺水腫時，就必須提高警覺；若進一步從心臟超聲波和抽血發現心臟收縮力變得非常差、心肌酵素飆高，臨床上就必須高度懷疑演變成流感重症急性心肌炎，一定要送醫治療了。

如何避免

1. 做好個人衛生管理、勤洗手預防病毒感染，尤其預防呼吸道感染和腸道感染。

2. 作息規律、正常飲食、多喝水、不熬夜，提升免疫力。

3. 避免過度勞累或壓力大等會降低免疫力的狀況。

4. 感冒時若出現不尋常的症狀時，儘快就醫。

5. 定期施打流感疫苗。

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內容來源：別把「心肌炎」當感冒！死亡率近 100 % 符合 4 關鍵快送醫、年輕人猝死機率也達 100%！發燒、咳嗽小心是心肌炎

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