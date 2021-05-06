蘋果醋｜鄭秀文靠它治胃酸倒流？減肥降血糖9好處營養師解構成效

撰文： 張玉如 最後更新日期： 2021-05-06 20:55

48歲的鄭秀文（Sammi）近日在Instagram透露，飲蘋果醋有效紓緩胃酸倒流。飲蘋果醋真的可以治胃酸倒流？蘋果醋有什麼功效，飲多少才適當？什麼時候飲功效最佳？

鄭秀文在社交媒體分享紓緩胃酸倒流的心得，就是飲蘋果醋！其實她一直受胃部不適困擾，以往曾因胃酸倒流、胃抽筋等胃部不適入院。

▼鄭秀文長期受胃部不適困擾，嘗試飲蘋果醋紓緩胃酸倒流：（按圖了解👇👇👇）

蘋果醋紓緩胃酸倒流？營養師話...

坊間一直有人提倡蘋果醋紓緩胃酸倒流，但成效就眾說紛紜。澳洲註冊營養師王穎羚（Hannah）回應，現時大部分蘋果醋的研究主要針對減肥或控制血糖等功效，暫未有科學實證蘋果醋可以紓緩胃酸倒流，因此對成效存疑，且因人而異。

由於蘋果醋具有一定刺激性，部分有胃酸倒流或火燒心症狀的人士飲後可能會加劇不適。她提醒，蘋果醋會與利尿劑、糖尿病藥物有相互作用，可能會加劇藥物的副作用或影響藥效。加上，蘋果醋酸度很高，長期直接喝可損壞牙齒琺瑯質，造成蛀牙，要多加注意。

嚴浩亦分享過蘋果醋偏方

向來注重養生的嚴浩就曾在Facebook分享蘋果醋紓緩胃酸倒流的偏方，他指胃酸不足可促使患上幽門螺旋菌，造成胃酸倒流，而美國主流名醫Dr.Mercola大力提倡食物療法，蘋果醋有助平衡胃酸不足，製造一個不適合幽門螺旋菌生存的環境，從而改善幽門螺旋菌造成的胃酸倒流。

他提及一位患者採用的蘋果醋食療如下︰

一、蘋果醋必須標明是raw、unfiltered（生的，未經過濾的）。不要隨便買一瓶醋，更不可以拿去煮一下。

二、這位患者需要在早飯和晚飯後服用。開始從5毫升（約1茶匙）開始，加120毫升溫水。溫水的作法是先加入涼水，再加入熱水。

三、兩天後加到2茶匙。再過兩天加到3茶匙（約1湯匙）到4茶匙。水逐漸增加到約200毫升（水杯通常是250毫升）。

蘋果醋更有助瘦身？（Pexels@rawpixel.com）

蘋果醋有助減肥

蘋果含豐富維他命C、E、胡蘿蔔素、茄紅素、果膠等，不但能提升免疫力、抗氧化，還有助降膽固醇、預防腎結石等。而醋亦有助降血糖、防三高。

綜合《印度時報》、日本電視節目《林修の今でしょ!講座》報道，蘋果醋有9大好處，除了減肥，還可抗菌、降血糖等。

▼蘋果醋好處：（按圖👇👇👇）

+ 13 + 13 + 13

蘋果醋飲用最佳時間

蘋果醋好處多，雖然目前尚未有研究證實最佳的飲用時間，但一早一晚飲蘋果醋，原來功效各有不同。

▼不同時間飲用蘋果醋的功效各異：（按圖👇👇👇）

+ 4 + 4 + 4

由於蘋果醋酸度十分高，會傷害牙齒，所以飲用蘋果醋都要識得飲，以免弄巧反拙。

▼4個攝取蘋果醋時經常犯的錯誤：（按圖👇👇👇）

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