打疫苗｜營養師推介打針後吃蘋果魚湯5類食物　免發炎5件事不能做

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-05-22 17:02

台灣新冠肺炎疫情已出現社區感染情形，打疫苗是提高群體免疫力最佳的方法，想要提高疫苗的保護效果，透過飲食營養加上生活作息的調整便很重要。台灣營養師高敏敏建議，一方面要多吃新鮮原型食物，但也要避免容易發炎的食物與生活方式。

高敏敏說，在疫情逐漸升溫之際，如何提升免疫力是大家所關注的，但不要想單靠單一營養或只依賴保健食品，其實均衡飲食才是重點，可以真正增進疫苗保護力，她提出「5多吃+5避免」的建議。

▼5類食物要多吃（點擊下圖看清！👇👇👇）

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打完疫苗後，想增加疫苗保護力，高敏敏建議可多吃新鮮原型食材，不妨從以下5類食物著手：

1. 雞湯、魚湯

高敏敏舉例，雞湯、魚湯等內含豐富胺基酸、精胺酸，可以強健細胞、腸胃道。

2. 降發炎食物

Omega-3、多酚類，幫助降低身體發炎情形，高敏敏推薦，三文魚、綠茶、薑黃、莓果。

3. 十字花科蔬菜

十字花科蔬菜可抑制自由基，保護細胞，例如椰菜花、西蘭花、椰菜、白蘿蔔、油菜，可以多吃。

4. 新鮮水果

新鮮水果富含植化素、維他命，可幫助抗氧化。像是番石榴、柑橘類、奇異果、蘋果等。

5. 補充水

高敏敏說，補充水分很重要，一天最少要喝2000c.c的水分才足夠。

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5件事要避免

此外，高敏敏認為，應盡量避免以下5種容易發炎食物及生活方式：

1. 油炸重鹹：垃圾食物容易導致發炎。

2. 高糖食物：糖分攝取過高，易導致發炎體質。

3. 抽煙：抽煙會使呼吸道更容易受病毒侵襲。

4. 酗酒：過量酒精會削弱免疫系統。

5. 熬夜：每日需睡滿7-9小時。

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