都市疾病｜一文拆解痔瘡成因及預防方法　避免成高危族群

撰文： 醫師Easy 最後更新日期： 2021-05-26 12:33

痔瘡一旦發作會使人坐立不安，但這個都市病卻尷尬得令人難以啟齒，大部分患者寧願置之不理，以致病情日漸惡化。據醫管局年報顯示，於2016年香港就有超過2.6萬人次因痔瘡留醫，代表這個病症是十分普遍及常見。到底痔瘡是怎樣形成的？

痔瘡是什麼？

醫學界過往認為，痔瘡的形成與靜脈曲張有關。但近年則發現，可能是因肛門長期受壓，阻礙附近位置的正常血液循環，血管腫脹及血管墊組織發生異常而充血、腫脹，導致組織下垂及發炎，形成痔瘡。痔瘡可區分為兩大類，包括：

「內痔」：發生於齒狀線以上，由於直腸只有極少量的疼痛感知神經，因此患者不會摸到痔瘡，亦無疼痛感，惟大便出血時才會察覺。

「外痔」：發生於齒狀線以下，靠近肛門口位置的靜脈血管叢，因為此處神經組織較為敏感，所以，患者不但會摸到小硬塊，更會感受到明顯疼痛。

（圖片：ihealth）

「內痔」竟分為四級？

第一級：痔瘡不會脫出肛門，但排便時或會有少量出血。

第二級：除出血之外，於用力排便時，痔瘡會脫出肛門。但放鬆後，就會自動縮回。

第三級：痔瘡持續增大，排便脫出肛門後，必須借助手指或外力，將其推回肛門。

第四級：痔瘡長時間露出，且無法推回肛內。

（圖片：hemordr）

時常留意四個症狀，小心痔瘡找上門！

如有出現以下四個症狀，有機會是患上痔瘡，應盡快求醫。

排便時帶有鮮紅色的血

出現明顯、持續性的疼痛

痕癢感、灼熱感

肛門腫脹、有異物感，有塊狀物脫出

解構痔瘡五大成因 久坐、久站人士竟是高危一族？

痔瘡的形成，絕大多數與不良生活習慣有關，以下為常見的五大因素：

１. 不良飲食習慣 飲酒過量、嗜辛辣、刺激性食物，都會使肛門的靜脈血管叢充血，阻礙血液回流；少吃蔬果，人體攝取纖維不足，則無法長期刺激直腸黏膜，誘發痔瘡問題。

２. 生活作息不規律／職業因素 都市人經常熬夜、加上工作引致精神緊張及焦慮，容易導致便秘。若工作需長時間坐下、站立，引致運動不足，腸道蠕動減少，糞便下行速度緩慢，從而壓迫靜脈，使血管叢充血，血液回流不暢，導致患上痔瘡。

３. 排便困難 長期便秘人士會由於糞便於腸道存放過久，水分被完全吸收，導致大便乾硬。一旦排便用力過度，會增加肛門的壓力，久而久之便會誘發痔瘡。

（圖片：mini.eastday）

４. 疾病因素 患有肝硬化、心臟病、發炎性腸疾、慢性咳嗽等疾病的人士，比一般人更容易肛管發炎。除此之外，若肛門位置受到感染，會刺激肛內皮膚及直腸黏膜，可導致損傷，形成痔瘡。

５. 其他因素 懷孕婦女，因胎兒重量增加了下身的壓力，肛門組織更容易鬆脫，引致痔瘡。而年長、過度肥胖或體質較差的人士，都有很大機會遇上痔瘡的問題。

十個男人九個「痔」？

沒有醫學研究證實痔瘡與性別有關連。事實上，較多男性患上痔瘡，可能與他們職業有關。大部分男性比女性有較多體力勞動，因經常搬運重物，導致下盤受壓，增加痔瘡形成的機會。

（圖片：jianshu）

四種預防方法 擺脫痔瘡煩惱

早期的痔瘡，能透過改善日常生活習慣自行痊癒，但若然坐視不理，任其惡化，最後只能靠手術解決。正所謂「預防勝於治療」，能夠完全避免痔瘡當然更好。

１. 改善飲食 日常生活盡量多進食高纖食物，如：新鮮水果、蔬菜、海帶等，促進腸道臑動。宜多喝水以補充足夠水分，軟化大便，使排便更暢順，減輕刺激痔瘡表層。不宜飲烈酒及進食刺激性食物。

（圖片：Theindependent）

２. 避免便秘、保持規律的排便習慣 避免排便時過度用力，而對下盤產生壓力。不少市民喜歡如廁時一邊按電話或看報紙，但久坐馬桶，會令壓力集中於肛門及使血管膨漲，導致痔瘡。所以排便時間不應超過十分鐘，完成後應立即清潔離開。

３. 定期運動、避免久坐 切勿長時間維持同一坐姿不動，每小時應起來步行約五分鐘，活動下肢，增加血液回流。另外，定期做運動可以促進血液循環，令患上痔瘡的機會大大減少。

４. 溫水坐浴 曲膝蹲坐在溫水中，能夠促進肛門周圍的血液循環，有助靜脈收縮，以紓緩疼痛、不適感。

（圖片：woo22）

如果痔瘡惡化，出現持續疼痛，甚至影響到日常工作、生活，請不要再因尷尬而猶豫，盡早求醫治療。