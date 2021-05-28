膽結石｜面黃噁心右上腹痛膽生石！預防3方法戒麵包點用油最好？

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-05-28 17:42

許多人會以為膽汁是膽囊分泌的，其實，膽汁是肝臟分泌的，主要協助脂肪的消化，膽囊只是它的儲存容器。膽囊就像一個倉庫，會將膽汁儲存起來備用，一旦這些膽汁的比例不對、過度淤積，或者倉庫本身出現了問題，膽汁就容易在此形成膽結石。

▼膽結石症狀及注意要點（點擊下圖看清👇👇👇）

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膽結石的症狀

在膽結石沒有阻塞到通道的時候，基本上是沒有症狀的，但只要一擠壓到，就會出現非常劇烈的腹絞痛，感覺很像拿著石頭在刺膽囊；疼痛的位置除了在右上側腹部之外，也會蔓延到右肩或是右後背，同時伴隨噁心嘔吐的症狀。另外，因為膽汁代謝可能出問題，也有人會出現黃疸的症狀，皮膚跟眼睛會呈現黃色。

膽結石的併發症

1. 急性膽囊炎：當膽結石完全堵塞膽囊，就會引起發炎。患者除了腹絞痛外，也伴隨有高燒的現象。須立即就醫治療，否則造成生命危險。

2. 急性胰臟炎：當膽結石跑到總膽管和胰管開口附近，就可能因產生磨擦而發炎，造成急性胰臟炎。患者會有上腹疼痛、噁心嘔吐的症狀，此時應立即就醫治療。

影響膽結石的因素

美國國立衛生研究院（NIH）認為，從目前的研究來看，導致膽結石的危險因素主要有：

1. 基因：膽結石的發生，具有一定的遺傳傾向，在特定種族的人群中，發病率很高，如一些北美的印第安人、智利土著人和部分西方國家人群。另外，如果家族中有人得過膽結石，那麼其後代得膽結石的風險也會高很多。

2. 年齡：目前的流行病學調查顯示，年齡愈大，膽結石的風險愈大。

3. 體重：體重過高、或者體重急劇降低，都會增加膽結石的風險。

4. 飲食：研究發現，經常吃高熱量的食物，尤其是高碳水化合物、膳食纖維比較少的飲食模式，也會增加膽結石風險。

預防膽結石，飲食有要點

1. 注意飲食多樣化：尤其要多吃富含膳食纖維的食物，如各種蔬菜水果、豆類、粗糧穀物等。

2. 少吃精製的穀物：像是麵包、麵食 / 麵條、速食早餐穀物/粟米片、餅乾和烘焙產品 / 甜點。也要少吃糖，尤其是添加糖。

3. 選擇健康的食用油：像是花生油、粟米油等等油脂，最好的方式是換著吃；盡量減少飽和脂肪和反式脂肪的攝入。

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