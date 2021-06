心臟病｜病發先兆點只胸痛！極累呼吸難4種非典型症狀分分鐘致命?

撰文: Heho健康 最後更新日期: 2021-06-07 20:50

急性的心臟病發作一直都是人們奪命疾病前幾名,典型的症狀就是胸痛,但近年來醫界發現其實也有很多患者症狀是屬於「非典型」,正因為不典型容易忽略,獲得醫療救助的機會低,嚴重可能會導致死亡。

如今《歐洲心臟雜誌》最新研究指出,其實四分之一的患者出現心肌梗塞、或是心臟病發作時都有呼吸困難、疲勞和腹痛等表現,且這些非典型症狀特別在年長者中最常見。

呼吸困難也跟心臟病有關!

當心肌梗塞作時,往往來得讓人措手不及,但其實患者在發生前或多或少都有些不適的症狀,只是如果患者對於自己症狀不夠明瞭時,可能會延誤就醫時間。為了了解心臟病發作時,民眾症狀的表現和求救的情況,研究作者收集了2014年至2018年丹麥首都地區24小時醫療服務和緊急電話的數據。

在這五年期間,共有8336例心臟病發作,其中7222例有出現主要症狀「胸痛」佔了72%,另外有24%的患者俱有非典型症狀,最常見的是「呼吸問題」,研究結果也刊登在國際期刊《歐洲心臟雜誌-急性心血管護理》。

年長者較容易有「非典型」的症狀

在不同的族群中,症狀表現也有差異,如果是在30-59歲的男性中,撥打求救電話中表示「胸痛」比率最高,但當在79歲以上的男性與撥打醫療求助聯繫的女性中,胸痛的比率反而最低。

研究作者同時為丹麥Nordsjællands醫院的博士莫勒(Amalie Lykkemark Møller),莫勒說:「患有胸痛的心臟病患者有接受緊急救護是其他症狀患者的三倍。」但如果是非典型症狀的人往往沒有意識到疾病嚴重程度,且模糊的症狀可能導致醫務人員誤認為是良性的。

為了對「胸痛」和「非典型症狀」之間的死亡率進行比較,研究人員對年齡、性別、教育水平、慢性病史、慢性阻塞性肺疾病進行了標準化。發現胸痛患者的標準30天死亡率是30%,非典型症狀患者的標準30天死亡率是 15.6%。

四大不可輕忽的隱形症狀

根據研究分析發現非典型的症狀主要是:呼吸困難、極度疲憊、意識障礙、腹痛,這些往往是繼胸痛之後最常見的心臟病發作表現。醫學臨床研究也發現甚至有4成女性病患無明顯症狀,所以女性並不易察覺自己有心臟問題。

莫勒女士提到:「但不可否認在大多數情況下,這些問題並不一定是由心臟病發作引起的。只是應該提醒醫護人員、年長者有任何類似症狀不能輕忽,也有可能是心臟病所引起的問題。」

參考資料:Impact of myocardial infarction symptom presentation on emergency response and survival

