心臟病｜病發先兆點只胸痛！極累呼吸難4種非典型症狀分分鐘致命?

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-06-07 20:50

急性的心臟病發作一直都是人們奪命疾病前幾名，典型的症狀就是胸痛，但近年來醫界發現其實也有很多患者症狀是屬於「非典型」，正因為不典型容易忽略，獲得醫療救助的機會低，嚴重可能會導致死亡。

如今《歐洲心臟雜誌》最新研究指出，其實四分之一的患者出現心肌梗塞、或是心臟病發作時都有呼吸困難、疲勞和腹痛等表現，且這些非典型症狀特別在年長者中最常見。

呼吸困難也跟心臟病有關！

當心肌梗塞作時，往往來得讓人措手不及，但其實患者在發生前或多或少都有些不適的症狀，只是如果患者對於自己症狀不夠明瞭時，可能會延誤就醫時間。為了了解心臟病發作時，民眾症狀的表現和求救的情況，研究作者收集了2014年至2018年丹麥首都地區24小時醫療服務和緊急電話的數據。

在這五年期間，共有8336例心臟病發作，其中7222例有出現主要症狀「胸痛」佔了72％，另外有24％的患者俱有非典型症狀，最常見的是「呼吸問題」，研究結果也刊登在國際期刊《歐洲心臟雜誌-急性心血管護理》。

▼心肌梗塞的7大前兆（按圖👇👇👇）

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年長者較容易有「非典型」的症狀

在不同的族群中，症狀表現也有差異，如果是在30-59歲的男性中，撥打求救電話中表示「胸痛」比率最高，但當在79歲以上的男性與撥打醫療求助聯繫的女性中，胸痛的比率反而最低。

研究作者同時為丹麥Nordsjællands醫院的博士莫勒（Amalie Lykkemark Møller），莫勒說：「患有胸痛的心臟病患者有接受緊急救護是其他症狀患者的三倍。」但如果是非典型症狀的人往往沒有意識到疾病嚴重程度，且模糊的症狀可能導致醫務人員誤認為是良性的。

為了對「胸痛」和「非典型症狀」之間的死亡率進行比較，研究人員對年齡、性別、教育水平、慢性病史、慢性阻塞性肺疾病進行了標準化。發現胸痛患者的標準30天死亡率是30％，非典型症狀患者的標準30天死亡率是 15.6％。

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四大不可輕忽的隱形症狀

根據研究分析發現非典型的症狀主要是：呼吸困難、極度疲憊、意識障礙、腹痛，這些往往是繼胸痛之後最常見的心臟病發作表現。醫學臨床研究也發現甚至有4成女性病患無明顯症狀，所以女性並不易察覺自己有心臟問題。

莫勒女士提到：「但不可否認在大多數情況下，這些問題並不一定是由心臟病發作引起的。只是應該提醒醫護人員、年長者有任何類似症狀不能輕忽，也有可能是心臟病所引起的問題。」

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參考資料：Impact of myocardial infarction symptom presentation on emergency response and survival

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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