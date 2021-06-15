消委會止汗劑｜多芬最高分3款止汗效能比體香劑差！運動前搽係錯?

撰文： 梁啟敏 張玉如 最後更新日期： 2021-06-15 16:25

消委會測試了11款止汗及香體產品，測試其止汗和除味效能等。結果發現有4款產品止汗效果未如理想，3款止汗劑的功效更比體香劑差！止汗劑、體香劑可否日日用，會否影響健康？哪些人不適合使用止汗劑？

消委會是次檢測了11款止汗及香體產品，包括7款滾珠裝止汗劑、2款壓縮噴霧裝止汗劑和2款普通噴霧裝體香劑，樣本主要於連鎖個人護理用品店及超級巿場購買，售價約由$20.9至最貴$99.9不等。測試項目包括止汗和除味效能、紡織物殘留、用家意見、產品包裝環保表現，並檢視了標籤資料。

▼哪一款止汗及香體產品整體表現最好？（按圖 👇👇👇）

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9款止汗劑樣本中，以「Nivea」Dry Comfort滾珠裝（50毫升$24.9）及「多芬」Original壓縮噴霧裝（200毫升$29.9）的表現較佳，同獲4.5星總評，兩者在止汗、除味的效能俱佳，而「多芬」價錢亦較便宜。

止汗效能參差

檢測產品中，以壓縮噴霧裝「多芬」Original的表現較佳，獲最高5分，是測試中減汗量最多的樣本，但同是「多芬」Original，其滾珠式樣本則只獲1分。

▼止汗及香體產品止汗效能排名（按圖 👇👇👇）

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止汗劑止汗功能比體香劑差？

「多芬」Original滾珠裝止汗劑、「艾詩」止汗香體走珠露浪漫花香，及「Nivea」Black & White Invisible壓縮噴霧裝止汗劑的表現，比起噴霧裝體香劑「碧柔」的表現更差。

全部樣本除味效能頗佳

測試結果顯示全部樣本的除味效能頗佳，評分由4點至5點。測試結果當中滾珠裝止汗劑「多芬」InvisibleDry、「Adidas」，以及壓縮噴霧裝「多芬」Original，表現較佳同獲5點評分。

▼止汗及香體產品除味效能排名（按圖 👇👇👇）

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消委會亦建議如何使用止汗劑、體香劑才能發揮最大功效，原來兩者正確的使用時間完全不同，你可能一直都做錯！

▼消委會建議止汗及香體產品使用貼士（按圖 👇👇👇）

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1.何時使用效果最佳？

止汗劑：應在晚上睡覺前使用

若在外出或運動前使用止汗劑，有可能發揮不了效用。睡前因汗腺不活躍，抹乾皮膚，在皮膚上薄搽或噴一次便可，不但可減少因活動被衣服擦掉的機會，亦讓止汗劑有足夠時間發揮作用阻塞汗腺。翌日日間毋須補用，至晚上才再使用。連續數天，其後的止汗效果會較佳。

體香劑：適合在外出前、運動及洗澡後，皮膚乾爽時用，感覺會較清新和效果較佳。

用止汗劑和體香劑，應避免在受損、剛脫毛或剃毛後使用，此時的皮膚狀況特別易受刺激。

2.止汗劑可以每天使用嗎？

可以。止汗劑雖含鋁化合物，但現時沒有確實的研究顯示長期使用會影響健康。留在汗腺上的止汗物質屬水溶性，停用止汗劑後及用沐浴產品洗澡會被洗掉，不用擔心經皮膚攝入過量鋁。

若腋下皮膚有損傷，或患有濕疹、毛囊炎等皮膚病，則暫時不宜使用止汗劑或體香劑，以免刺激皮膚。（GettyImages）

3.哪些人不適合使用止汗劑？

若皮膚對某些物質或產品曾有痕癢等過敏反應，例如對止汗劑中的鋁、香料或防腐劑等某些成分過敏，便要小心檢視產品的成分，避開某些令自己過敏的物質。此外，若腋下皮膚有損傷，或患有濕疹、毛囊炎等皮膚病，則暫時不宜使用，以免刺激皮膚。

4.如何使用噴霧/滾珠裝止汗劑或體香劑產品？

壓縮噴霧或普通噴霧：使用時宜與皮膚距離約15厘米外適量噴下，不過，噴霧體積很細小，容易經呼吸道進入人體內，或會影響呼吸管道。但因產品無需直接接觸皮膚，可與家人共用。

滾珠裝產品：用時先搖勻，開蓋直接用滾珠塗抹皮膚，易控制分量，不過較易沾污衣物，使用前後可用紙巾清潔滾珠保持衞生，也不要與人共用。

止汗劑/體香劑對健康影響

皮膚過敏

使用止汗劑或體香劑較常引致的健康問題是皮膚過敏，當中的香料、酒精或防腐劑等成分可能會刺激皮膚，令皮膚痕癢或引致紅疹。

有致癌風險

止汗劑含有鋁化合物，在動物試驗中，鋁屬神經毒物。以往有研究顯示止汗劑可能與乳癌、阿茲海默症或柏金遜症有關。不過，美國FDA認為現時未有足夠證據證明上述病症與使用止汗劑有直接關連。

肉芽腫

根據美國食物及藥物管理局（FDA）的資料，部分鋯化合物可能導致人類皮膚生長肉芽腫（granulomas），及損害實驗動物的肺部及其他器官。由於壓縮噴霧裝產品的噴霧較容易被人體吸入，若壓縮噴霧產品含鋯化合物，吸入後可能損害肺部。

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