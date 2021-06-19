降血糖｜消委會檢測減醣飯煲6款更高醣？控醣4招烹調愈耐升糖愈高

撰文： 張玉如 最後更新日期： 2021-06-19 23:32

低醣低鈉飲食愈來愈普及，減醣電飯煲標榜蒸煮出來的米飯較傳統電飯煲煮出來的低醣，有助控制血糖及體重。消委會測試了11款減醣電飯煲的減醣表現、效能表現等，部分使用前後無分別，有些甚至比一般飯煲高醣，哪款評分較高？減醣還有什麼方法？

減醣電飯煲是什麼？

減醣電飯煲一般備有1個大內鍋及1個帶孔減醣內鍋，蒸煮減醣飯時，先將水加入大內鍋，然後將已清洗的米放入帶孔的減醣內鍋，用水量不但較蒸煮正常米飯時為多，而且完成蒸煮後會有米水留在大內鍋。以「減醣模式」蒸煮的最大米飯容量只有「正常模式」的約一半左右。

減醣電飯煲的減醣效果表現不一，部分甚至沒有減醣的效果，衛生署不建議糖尿病患者依賴減醣電飯煲來控制病情。（消委會圖片）

消委會在測試的11款減醣電飯煲，售價由$738至$2,388，最大使用功率由500至1, 200瓦特不等。由於碳水化合物屬於醣類（主要可分為單糖、雙糖及複合碳水化合物三類），減醣飲食即指減少日常飲食中碳水化合物的攝入量，故是次研究比較了減醣飯與正常米飯的碳水化合物的含量差異。

▼醣是什麼？與糖有什麼分別？（按圖👇👇👇）

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過半飯煲的減醣表現遜色

傳統電飯煲以正常模式下煮出米飯的營養素含量，為每100克含32.7克碳水化合物。9款樣本以「正常模式」煮出的米飯，量得的平均碳水化合物含量為36.6克，較傳統電飯煲煮出的米飯高約12%。其中「金樂Goldenwell GW-LC26」每100克正常米飯含42.8克碳水化合物，比傳統電飯煲的米飯更高約31%。

消委會提醒若誤以為減醣飯較傳統電飯煲的米飯健康，增加進食分量，則可能弄巧反拙，反而攝入更多碳水化合物。

▼消委會測試11款減醣電飯煲的減醣表現結果，由低至高排：（按圖👇👇👇）

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不過，測試結果反映，米飯中碳水化合物含量的跌幅愈多，其水分的增幅亦會相應增加。相對正常米飯，減醣飯含較多水分及較少碳水化合物，若進食同一食用分量，便可攝入較少碳水化合物。

要減醣不單需要控制米飯的碳水化合物含量！(freepik)

使用減醣電飯煲貼士

消委會指不建議部分人士使用減醣電飯煲，並提出使用減醣電飯煲的貼士。

▼消委會建議使用減醣電飯煲的貼士：（按圖👇👇👇）

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醣含量有得計？

其實要減醣，不單需要控制米飯的碳水化合物含量，其他麵食、全穀雜糧類食材等富含「澱粉類」的食材都屬於「醣類」，而蔬果、牛奶中的果糖、葡萄糖、乳糖也是「醣類」的一種。

要減醣，就要學識計醣含量！1份醣質，就等於10克碳水化合物。以1碗中等大小的白飯為例，就相等於5份醣質，就等於50克碳水化合物。

▼按香港糖尿聯會資料，五穀類食物醣質運算表：（按圖👇👇👇）

控醣4大方法

1. 食用全穀米代替白米

全穀米（例如紅米、糙米等），不經打磨，因而含有較豐富的膳食纖維，有助增加飽肚感，從而控制體重和減低因肥胖而患上慢性疾病的風險，亦能保持腸道健康和穩定血糖，是升糖指數較低的食物。不論是健康的人士或糖尿病患者亦適宜多選用全穀米，建議以全穀米代替部分白米，比例由少開始，待適應後才逐步增加。

2. 少吃精緻糖

精緻糖指的是非食物本身含有的天然糖分，是人為煉製的加工糖，例如砂糖、冰糖、紅糖、黑糖、高果糖玉米糖漿等。

3. 少吃糯米和白米

而糯米和白米的升糖指數較高。對於需要控制血糖水平的人士，建議少吃糯米和白米。

4. 煮飯時可加入燕麥、冬菇、豆類等

烹調時間愈長，升糖指數就會愈高，所以需要留意粥品等食物的食用分量。膳食纖維較高的食物，升糖指數會較低。煮飯時可加入燕麥、冬菇、甘筍、栗米、豆類等材料，以增加膳食纖維含量，既可穩定血糖升幅，亦能增加飽肚感從而控制食量，亦可考慮通粉、意粉、蕎麥麵等升糖指數相對較低的食物。

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