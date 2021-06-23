《老友記》占士泰拿前列腺癌末期！骨痛尿頻9大症狀宜吃豆腐芽菜

撰文： 梁啟敏 最後更新日期： 2021-06-23 19:36

美劇《老友記》（Friends）面世25周年，劇中飾演咖啡店經理的59歲男星占士泰拿患上前列腺癌第4期，如今已擴散到骨頭和脊椎，導致下半身癱瘓。 前列腺癌是本地常見癌症第四位，究竟有什麼症狀？什麼人較高危？

《老友記》演員占士泰拿在2018年9月的例行身體檢查中，發現自己患了前列腺癌，由於後來疫情爆發，令他錯失診治時機，癌細胞急速變異，如今已擴散到骨頭和脊椎。（按圖 👇👇👇）

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前列腺癌是什麼？

前列腺的位置及功能連男士都未必太清楚，其實前列腺是位於男性膀胱頸和尿道間的一個環狀分泌腺體，主要功能是製造濃液，並混和精子形成精液，而前列腺癌則是因前列腺細胞異常生長所形成。

泌尿外科專科醫生林建文曾在報道中指出，按醫管局2017年癌症統計數據，前列腺癌確診個案增加17%，達到2240宗，升幅是各大癌症之冠；數據同時指出前列腺癌成為常見癌症第四位，亦躋身男性三大癌症，近年更出現年輕化的跡象。

前列腺癌是男性三大癌症之一，最直接影響男性的排尿功能和性能力。（HelpStay.com/unsplash）

▼早期前列腺癌症狀，就是「沒有症狀」，或是某些和「前列腺肥大」很類似的症狀，不易察覺（按圖 👇👇👇）

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前列腺癌的大部份症狀與良性前列腺肥大症相同，例如患者的尿道會被增大的組織堵塞，阻礙正常排尿，出現小便流量少、排尿困難等。早期前列腺癌甚至可以沒任何異於前列腺肥大症的病徵，但病理上兩者一般並無關連； 一旦出現血尿、骨痛等嚴重病徵，就代表癌細胞已經擴散。

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前列腺癌高危人士

林建文指出，前列腺癌的確切成因至今依然未明，但一般相信年齡及家族病歷是兩種最明顯會提高患病風險的因素。

前列腺癌發病的多數以年長男性居多，較少50歲以下的年輕患者。林建文表示，美國多年前有研究發現，在80歲以上群組的男性當中，高達八成人體內可驗出前列腺癌細胞；而根據本港的數字，前列腺癌發病率最高的是65歲以上的男性，佔整體個案近八成。

至於有前列腺癌的家族史，爸爸或兄弟間有人得到前列腺癌的話，患上前列腺癌的機會是一般人的兩倍。

年齡越大，患前列腺癌的風險就越高，故年長男士都是前列腺癌的高危一族。（Richard Boyle/unsplash）

初期診斷五年存活率100%

前列腺癌第一期：癌症組織小，分化良好，侷限於前列腺內，無法以肛門指診檢查出。通常是治療前列腺肥大時於刮除的組織裡意外發現的。 前列腺癌第二期：癌症更明顯，可以被肛門指診檢查出來，但癌症組織仍侷限於前列腺內。 前列腺癌第三期：癌症組織已經侵犯前列腺周遭的組織，例如儲精囊 前列腺癌第四期：癌症轉移到直腸、骨頭、肺部等其他器官。

前列腺癌通常長的很慢，而且九成以上的患者在疾病早期就會被診斷。整體而言於疾病初期診斷的話，五年的存活率是百分之百，但如果是末期前列腺癌，已有轉移到骨頭、肺臟等處，五年存活率就會大幅下降。

無論如果，年屆50的男士或已知有家族病歷史，並且出現一些前列腺增生的徵狀，就建議與醫生商討是否需要進行前列腺癌篩檢。及早發現問題，愈年輕展開治療，相關功能恢復的機會就愈大。

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預防前列腺癌

雖然前列腺癌的確切成因依然未明，不過醫學專家認為男性所攝取的某些營養素也許能左右罹患前列腺癌的可能。

研究顯示，攝取未發酵的大豆食品預防前列腺癌的效果佳，如豆花、豆漿、豆腐等。（視覺中國）

1.食用未發酵的大豆食品

有研究顯示攝取未發酵的大豆食品預防前列腺癌的效果佳，黃種人攝取大豆的保護效益又比白種人強。

未發酵的大豆食品包括：豆芽菜、豆花、豆漿（提醒：豆漿乳酪屬於已發酵食品）、豆腐、豆腐皮（或稱腐竹）（提醒：臭豆腐屬於已發酵食品）

2.避免高脂、高奶、高鈣的飲食習慣

攝取較多的奶製品，或是較多高鈣的食物皆會略為增加罹患前列腺癌的風險。而吃太多紅肉或經過炸、烤的高脂食品，會提升攝護腺癌的發生率。

3.其他營養素

其他營養素的研究還包括：茄紅素（Lycopene）、微量元素硒（Selenium）、維他命C、維他命D、維他命E、β胡蘿蔔素（Beta-Carotene）等。

面對前列腺癌的預防，最重要的還是攝取更均衡、更多新鮮蔬果的飲食最能夠照顧男性的每個面向。

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