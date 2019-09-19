【自我檢測】你是否大腸癌高風險人士？　11條問題快速評估！

大腸癌是本港最常見癌症之一，本港致命癌症中，大腸癌排行第二位。在2016年，大腸癌死亡個案達2,089宗，佔癌症死亡總數的14.7 %。如果能及早識別出大腸癌的症狀，有助提早診斷，並提高治癒的機會。

按標準人口計算，香港的大腸癌年齡標準化發病率跟西方國家如加拿大、英國，以及亞洲國家如新加坡和日本相若。（資料圖片）

根據衛生署資料，於2015年，共錄得5,036宗新大腸癌登記個案，當中超過九成患者年齡在50歲或以上。2015年的數據顯示，大腸癌佔整體癌症新症的16.6%，男性腸癌個案有2,891宗，女性則有2,145宗，男女患者比例約為1.3比1。

與其他癌症一樣，有一些風險因素會導致大腸癌，而這些因素亦會因人而異。事實上，許多大腸癌的風險因素均與飲食和生活習慣息息相關。即使你有下列任何一種因素，並不代表你會有大腸癌，只是代表你患上大腸癌的風險比一般人高。

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大腸癌在病發初期可能沒有任何症狀。如果能及早識別出癌症的症狀，有助提早診斷，並提高治癒的機會。

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雖然出現這些病徵和症狀不一定表示癌病存在，但可令個人提高警覺，注意身體出現的變化，並盡快尋找醫生診治，透過詳細檢查以確定病因。醫生會詢問你的相關資料和病歷，為你進行身體檢查，並按需要作進一步的檢驗。

只要在日常飲食和生活中作出小小改變，奉行以下的健康生活習慣，便能預防或減少患上大腸癌的風險。

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（資料來源：衛生署）