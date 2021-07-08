醫師Easy新功能　成功預約中醫並完成應診送超過$600精美禮品

撰文： 醫師Easy 最後更新日期： 2021-07-08 12:00

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２. 開啟醫師Easy的「醫生」頁面，點按「中醫全科」選擇「可供預約」及地區後，就會即時顯示提供服務的中醫，包括其專業資格、相關的訪問文章；亦有診所名稱、地址、電話、應診時間及是否可以使用醫療券等資訊。

３. 揀選預約的日期及時段，填寫個人資料。

４. 客戶須先透過Visa、Mastercard或Apple Pay繳付$30預約費用，款項於應診時可完全扣除。

５. 當醫生確認後，則成功預約。屆時會收到醫師Easy的核實短訊，而在預約時間前兩小時，醫師Easy會發出通知提醒按時應診。

６. 用戶到達醫療中心後，就可以向職員出示醫師Easy手機應用程式內的預約二維碼或六位數字，就可輕鬆使用診症服務。

成功預約並完成應診 即送精美禮品包

首100位成功預約並完成應診客戶可獲得總值超過$600的精美禮品，包括Craftholic「奸夫」毛巾套裝（價值$218）及 Craftholic 「奸夫」1.5升保溫壺（總值$280），並於以下禮品任選一款：止痕退紅「皮膚救命水」濕敏敵噴霧（價值$258）或 善肌水中藥草本面膜一盒5片（價值$138）。完成應診後，醫師Easy將會透過Whatsapp 訊息通知領取獎品。