水腫｜久坐吃太甜唔抹汗10個壞習慣致濕重水腫　啤酒西瓜勿多吃！

夏季潮濕悶熱，容易導致人體濕熱。台灣中國醫藥大學北港附設醫院中醫部主治醫師楊淑媚指出，夏天是濕邪好發的季節，又由於環境的因素，海島型的氣候容易侵入人體，進而寄居在體內，或者原本體內就有濕氣，外濕會引發內濕，造成了濕性體質。



中醫濕邪的特性

楊淑媚說明，中醫講「濕邪」有以下特性：

1. 濕為陰邪，易阻遏氣機，損傷陽氣

濕邪易阻遏氣機，從而使氣機升降失常，經絡阻滯不暢；脾為運化水濕的主要之臟，性喜乾燥而惡潮濕，濕邪常先困脾，而使脾陽不振，運化不正常，進而水濕停聚。

2. 濕性重濁

濕邪外襲肌表，則清陽不升，頭昏而沉；濕邪留滯經絡關節，陽氣布達受礙，關節有疼痛沉重感。

▼外濕及內濕有什麼分別？（按圖👇👇👇）

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3. 濕性黏滯

濕邪黏膩停滯，症狀多黏滯而不爽，病多纏綿難癒，病程較長或反覆發作。

4. 濕性趨下，易襲陰位（陰位即身體下半身或腹面）

濕邪為病多見身體下部的症狀，如水腫多以下肢較為明顯，小便白濁、婦女白帶、腹瀉等病證，多由濕邪下注所致。

▼哪些習慣會造成身體濕氣重？（點擊圖片查看👇👇👇）

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1. 愛吃口味太重、油膩、太甜食物

楊淑媚解釋，很多人習慣外食，自然就會吃一些油膩、生冷食物，這對脾胃的傷害是非常大的。肥甘厚味等油膩食物，一方面不易消化，容易造成腸胃悶脹，而油炸食品會讓身體產生過氧化物，加重炎症。另一方面甜食少吃益脾、多吃助濕。脾胃一旦虛弱，濕氣就會來臨，養護脾胃，就先得從日常的飲食開始做起。腸胃功能好壞關係到營養及水分代謝，最好的方式就是適量、均衡飲食。

2. 愛喝啤酒

啤酒是「助濕」之品，從中醫上來講，酒助濕邪，濕氣重的人切記要少喝。脾主運化，喜燥惡濕，經常喝啤酒會影響脾胃的運化功能，造成消化吸收障礙，加重濕氣。

3. 愛吃生冷瓜果

進入夏季後，西瓜、青瓜、香瓜等大量入市，有些人甚至直接當飯吃，其實這些是助濕瓜果，尤其是孩子無節制的吃這些瓜果，會損傷脾陽，出現便溏、厭食、睏乏等症狀。

4. 愛喝冰飲

不管天氣多熱，都最好不要喝太多冷飲或吃冰，中醫認為，生冷食物、飲料或冰品，會讓腸胃消化吸收功能停滯，給外邪創造入侵機會。春天及夏天宜養人體的陽氣，尤其在夏天很重要，若喝太多冷飲，一旦脾陽受損，消化能力就會減弱。

5. 睡眠不夠

從中醫角度來說，睡不夠就會產生氣虛的症狀，隔天精神會變差，提不起精神。睡好覺，也能讓身體更輕盈。而每天增加一些運動會讓睡眠品質提高，睡得更好。

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6. 少運動，老是坐著

運動少的人，常會出現身體沉重、四肢無力等濕氣重的表現；愈是不愛運動，體內淤積的濕氣就愈多。適當運動如跑步、健走、游泳等，可促進身體器官協調運作，加速「排濕」。

久坐會使人的腦供血不足，導致腦供氧和營養物質減少，加重乏力、失眠、記憶力下降等，還會引發全身肌肉痠痛、脖子僵硬和頭疼、頭暈；另外，久坐會讓身體代謝力下降，身體排泄功能下降，體內濕邪容易產生。

7. 流汗沒有及時擦乾

夏天天氣潮濕悶熱，特別是流汗後沒有擦乾身體，又馬上吹電風扇或冷氣，這樣很容易讓濕邪侵入身體。夏天洗澡水如果太涼，或洗頭後又覺得天氣熱沒及時吹乾就去睡覺，這些舉動都很容易讓濕邪入侵。其次，不要穿沒有乾透的衣服，蓋潮濕的被子。

8. 環境不通風

外界濕氣誘發內濕，經常在潮濕、陰冷的環境中，容易導致濕氣入侵。所以，在陰雨綿綿的天氣，應該關窗關門，把濕氣拒於外面；一旦天氣好轉，濕氣減少時，應該及時開窗通風，讓空氣流通，帶走室內的濕氣。若外界濕氣很重，建議使用空調、除濕機等，使得室內空氣乾爽，免得濕氣滯留室內。

9. 洗好頭髮沒有及時吹乾

洗頭洗澡時，如果沒有擦乾水分、弄乾頭髮，濕氣容易藉由濕濕的頭髮進入體內，導致身體濕重，也有可能造成頭痛症狀。如果是坐月子的產婦更需要注意，洗完頭要馬上吹乾頭髮，否則很容易會有風濕或頭痛的現象產生。

10. 喜歡淋雨或玩水

楊淑媚提到，若生活環境很潮濕，或居住的地區常下雨，又或者是住在海邊，就很容易會因為外在環境的濕氣，也就是所謂的「外濕」，而造成身體濕氣重。而喜歡淋雨或玩水的人，外在的濕氣較容易趁機侵入人體，長時間不注意就會造成身體濕氣重。

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