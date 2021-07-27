耳鳴｜耳咽管受損耳感堵塞疼痛3類人高危　3招無效耳膜或要開窿？

您有曾有在飛機起降耳朵裡面感到疼痛，並且伴隨著類似鈴響的聲音在腦內環繞嗎？這種稱為「耳鳴」的狀況，對於部分人來說，可能比狹窄的經濟艙座位還要難以忍受。然而，引起耳鳴的原因以及與其高度相關的耳咽管（Eustachian Tube），聽起來卻有點陌生。以下將帶您來了解耳咽管的構造、功能與耳咽管功能喪失的治療方式。

撰文：於承宇 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師



耳咽管的功能是什麼？（點擊下圖率先看清！👇👇👇）

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耳咽管的功能是什麼

耳咽管是連結耳朵與靠近鼻腔出口的一條細窄管道，這條管道除了連結咽部之外，另一側則連接位於鼓膜（Tympanic membrane，又稱耳膜）之後的中耳（Middle ear）。

耳咽管可以幫助平衡耳內壓力以及排出中耳內的分泌物等液體，如同上述提到飛機起降所引起的耳鳴狀況，便是耳咽管沒有做好平衡耳內壓力的工作，導致耳內壓力與外界壓力相差過大，使得鼓膜凹陷產生疼痛，但這個症狀可以透過吞口水、咀嚼或打呵欠來改善。因為耳咽管會在進行這些動作時開啟，發揮平衡壓力的作用。

耳咽管功能喪失原因

除了高度改變外，感冒、過敏和鼻竇炎（Sinusitis）也是可能造成耳咽管罷工的原因，因為它們所產生的鼻液可能會堵塞鼻咽管，或是因為咽部發炎，使得組織腫脹，讓管道變得更為狹窄。需要注意的是，若是放置不管，長期的疾病感染，可能引發如：中耳炎（Otitis media）、中耳炎合併積水（Otitis media with effusion）等併發症。另外，以下3個族群的耳咽管特別容易出問題：

1. 肥胖族群：脂肪沉積物可能會提高耳咽管堵塞的風險。

2. 抽煙人士：抽煙或危害耳內纖毛（Cilia）阻擋異物入侵的功能，使得耳咽管更容易被黏液或細菌入侵。

3. 兒童：兒童的耳咽管比成人來得更窄小，因此一旦感冒，鼻咽管相當容易堵塞。

耳咽管功能喪失的症狀與治療

耳咽管功能喪失的症狀除了耳鳴之外，患者也可能感到耳朵有堵塞感和疼痛感。一般來說，超過2個禮拜耳朵都還怪怪的，便建議要就診治療。另外，若是因為症狀而感到非常不適，除了打呵欠、吞口水之外，用手指捏住鼻子、閉緊嘴巴吐氣，可以幫助耳咽管擴張。以下為醫師可能採取作為治療耳咽管的方式：

1. 耳滴劑與口服藥：抗生素（Antibiotic）和皮質類固醇（Corticosteroids）可用耳滴劑或口服藥的方式，改善耳咽管感染或發炎的症狀。

2. 中耳通氣管（Ear tubes）：如果耳咽管堵塞的情況嚴重，醫師可能會考慮在鼓膜上開一個小口，放入耳管幫助平衡耳內外壓力，同時也能排出耳內積水（分泌物）。但是既然鼓膜上有孔洞，水當然也能從外側進去，因此不建議游泳，而洗澡的時候，可以戴耳塞或塞棉球避免水跑進耳朵內。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：耳鳴又有異物感？可能是耳咽管出問題】

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