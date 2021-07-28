眼瘡｜迪麗熱巴生眼挑針！睡眠足忌揉眼防蜂窩性組織炎戒3類食物

天氣變熱，最近女星迪麗熱巴、任容萱最近紛紛得了俗稱眼挑針的「麥粒腫」。眼科醫師提醒，過去老一輩的人說用對側手去扳眼尾，其實是不對，反而有蜂窩性組織炎的風險，若眼挑針熱敷2天沒改善，建議最好就醫。



大陸女星迪麗熱巴日前出席活動時，全程不是戴墨鏡就是用瀏海遮住半張臉，仍然被發現她長眼挑針；而台灣藝人任容萱也在6月中旬時臉書PO出一張照片，也可明顯看到她的眼皮上有個紅色的眼影，她大方承認就是長了俗稱的眼挑針。

▼眼挑針分2種？（點擊下圖看清👇👇👇）

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台灣振興醫院眼科醫生呂宜玲指出，眼挑針大概可分為2種，一種是眼皮上的皮脂腺開口阻塞而引起細菌感染，常伴隨紅、腫、熱、痛或合併有化膿等發炎症狀，又稱麥粒腫，屬於急性發作期。

另一種是霰粒腫，因腺體慢性發炎較無細菌感染，常見於眼瞼深層處，主要是慢性發炎物質被免疫細胞包圍，形成硬塊，摸起來會有硬物感。

麥粒腫常發生在夏季天氣悶熱，很適合細菌滋生，如果手不乾淨又常用手搓揉眼，因細菌無所不在，容易造成眼睛周圍細菌感染，皮脂腺就容易局部發炎紅腫。

不要再用手扳對側眼尾

呂宜玲特別指出，老一輩或是常有人會說，眼挑針時趕快用一側的手，繞過頭部後面，用手指拉扯、扳一扳另一側眼尾，以為可以把膿擠出來，但這其實是不好的方式。很可能把原本只是局部發炎的皮脂腺，經過拉扯把傷口撕裂開，反而讓細菌有機可乘，感染加重。

▼瘡可能造成的後果及正確的處理方法（按圖👇👇👇）：

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長眼挑針時要忌口、避免發炎

長眼挑針時，呂宜玲提醒，患者更需要注意提高身體免疫力，因此飲食要避免太油、太甜或太辣的食物，最好是採清淡飲食，降低身體發炎的機會，另外睡眠要充足，記得不要用手搓揉眼睛。

呂宜玲指出，眼挑針可大可小，若讓眼挑針患處破皮感染發膿，很容易成蜂窩性組織炎，在眼挑針急性期可先在家熱敷1、2天，睡眠要充足，若到了第3天症狀沒有好轉，建議去看眼科，通常在吃抗生素、點眼藥水治療約3到5天便可康復。

2症狀小心合併蜂窩性組織炎

呂宜玲提醒，當眼挑針症狀持續，若發現眼球左右轉動時眼窩會痛、 視力模糊時，就要小心可能合併蜂窩性組織炎，尤其老人與小孩等免疫力較弱的人，是門診中常見的高危險群。

硬硬的霰粒腫不會自己好

若是出現不痛不癢、摸起來硬硬的霰粒腫，因為是慢性發炎物質被免疫細胞包圍，很難自己消除，吃藥或點藥水的效果有限，通需要簡單手術，把硬物組織引流出來。

她說，通常來看眼挑針的病人中，每十個就會遇到3個是霰粒腫的患者，門診中從6、7歲的小朋友，以及70多歲的長者都有。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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