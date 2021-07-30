關節炎｜周杰倫患脊椎炎無法躺着睡！晨僵關節腫4症狀1運動助紓緩

關節炎是最常見的慢性疾病之一，就連周杰倫（周董）多年來也受強直性脊椎炎困擾，病發時曾痛得無法像常人般躺在床上睡覺。除了腰背痛，強直性脊椎炎還有什麼症狀？有沒有紓緩方法？哪些人最高危？



因遺傳問題，周杰倫18歲開始患上脊椎炎。(周杰倫IG圖片)

周杰倫（周董）18歲時，因家族遺傳患上強直性脊椎炎，據報道指，若他在演唱會時病發，或需服12粒止痛藥才能止痛，有時甚至從床到門口要走10分鐘。據台灣傳媒報道報道，周董即使有健身，仍無法提重物。

▼周杰倫患強直性脊椎炎，曾感嘆：如果以後我的小孩說「爸爸抱我、爸爸揹我」，我要怎麼回答「對不起我抱不動你」（按圖了解👇👇👇）

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強直性脊椎炎是什麼？

強直性脊椎炎（Ankylosing Spondylitis）是一種自身免疫系統失調導致的關節炎，患者的脊椎、骶髂關節（即左右髂骨之間，大概臀部對上位置）及髖關節等，會被自身免疫系統錯誤攻擊，導致持續性出現炎症，令受影響部位疼痛及僵硬。

長期發炎 侵蝕關節

風濕科專科醫生余嘉龍指，強直性脊椎炎主要因免疫系統失調導致，當免疫系統打亂就有機會攻擊本來正常的細胞令其發炎，長期發炎就會導致關節侵蝕，影響活動能力甚至不能再動。

▼強直性脊椎炎初期症狀（按圖👇👇👇）

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強直性脊椎炎症狀

1. 下背痛及僵硬



大部分強直性脊椎炎患者會腰背痛，典型發病位置為骶骼關節，即盆骨與尾龍骨之間的關節，出現發炎和疼痛病徵。

患者的腰背痛於晚間尤其嚴重，經常因背痛痛醒，影響睡眠質素，大部分患者早上會覺得腰背特別僵硬，即所謂「晨僵」。靜止不活動或長時間維持同樣姿勢後，會感到僵硬；亦有部分患者的腰背痛會一直蔓延至腳部、臀部、上背部、前胸及頸部，若情況嚴重甚至影響活動能力。

2. 活動或運動後腰背痛楚會減輕



脊椎炎與姿勢不正確或勞損引致的機械式背痛剛好相反，機械式背痛休息後痛楚會減輕，但脊椎關節炎患者休息或睡眠後痛楚反而會持續或加劇，活動或運動過後情況會減輕。

3.周邊關節出現紅腫、積水、發炎



部份患者的免疫系統錯亂，影響大關節 如腳踭、膝蓋、手踭等，或是上背部、前胸及頸部，導致出現周邊關節炎，出現紅腫、積水等情況。

4. 莫名覺得疲累



因免疫系統受破壞、令脊椎、關節及全身也有慢性發炎的現象，患者會覺全身無力、提不起精神、即使多睡覺也無法恢復精神。

無故疲累，睡覺也無法恢復精神，是脊椎炎的病徵之一。(kinga cichewicz@unsplash)

發病後若未有得到適切治療，隨時會惡化出現更嚴重後果。

▼強直性脊椎炎有咩影響？（按圖👇👇👇）

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強直性脊椎炎嚴重後果

1.逐漸駝背



因沒有妥善治療漸漸造成骨質疏鬆，脊椎骨會出現骨頭融合，脊椎會喪失彈性，變得僵硬、僵直，患者脊椎活動度會大幅下降，長久下來演變為駝背。

2.眼睛發炎（虹膜炎）



由於免疫系統打亂受攻擊，造成神經發炎或蔓延至眼睛，令眼睛出現紅腫充血、視力模糊、怕光及流眼水等，如病情惡化，有機會引致黃斑水腫，或眼壓升高而導致青光眼，嚴重的話有可能失明 。

3.腸道炎



脊椎炎的細菌有機會影響腸道黏膜，並出現潰瘍，反覆出現腹痛及腹瀉等情況

脊椎炎有機會反覆出現腹痛及(iStock)

4. 腎炎



少數患者會出現A型免疫球蛋白腎炎，導致出現輕微血尿

5. 心血管病



有機會引起心瓣膜病變，導致主動脈瓣閉鎖不全或心房纖顫（心房纖維性顫動）等疾病

6. 胸腔變形導致咳嗽



病情惡化令胸腔出現變形，呼吸時無法正常活動，同時限制了肺部擴展，影響正常呼吸，導致患者出現咳嗽的情況，而少數患者更可能會出現肋膜炎（即胸膜炎）、肺纖維化等。

強直性脊椎炎改善方法

余嘉龍指，此病未有預發方法，剛發病時做運動或會令筋腱、關節受傷，令病情惡化，因此病情未完全受到控制的時候，應要適當的休息。待病情穩定後，反而要鼓勵病人做運動、控制自己生活習慣，以穩定病情，減低復發機會。

他建議病人選擇運動時可選擇游泳，因為游泳能夠活動背部，而在水中做運動都可減低受傷的機會。他建議，病人或可每個星期做2.5小時以上的帶氧運動，亦同時要鍛鍊肌肉力量，只要一段時間不動，肌力會減少甚至萎縮，最後僵硬。

他又指除了運動，日常亦要維持適當體重、戒煙，因患者的肋骨有機會融合，導致難以深呼吸，吸煙後會讓呼吸更困難。此外，控制壓力能夠控制病情不要復發。

據香港風濕病基金會資料顯示，強直性脊椎炎的成因暫時不明，但以下是患者的共同特徵，屬高危人士。

▼強直性脊椎炎高危人士（按圖👇👇👇）

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強直性脊椎炎高危人士

1. 年輕男性



此病主要影響年輕男性，大部分患者病發時的年齡介乎20至30歲之間，50歲後始發病屬較少見。

2. 擁有HLA-B27遺傳基因



基因是導致免疫問題的原因之一，特別是身體內擁有一種稱為HLA-B27基因的人士會有較大機會患病。約每10名患者中，便有9名擁有此基因。

3. 家族遺傳



假如家族中有近親患有此病，亦會增加患病的機會 。

4. 吸煙



據2017年在《Seminars in Arthritis and Rheumatism》刊登的研究，西班牙佛朗西斯科·德維多利亞大學（Universidad Francisco de Vitoria）的風濕病研究團隊分析17項探討吸煙對強直性脊椎炎患者影響的研究，發現患者吸煙愈多，愈容易出現疼痛（如腰背痛），同時易出現脊椎關節的損害，最終導致脊椎活動度下降甚至僅硬或畸形。