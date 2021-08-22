腎結石｜突然腎絞痛無先兆？防結石4飲食禁忌勿補充太多維他命C

腎結石是尿液中的礦物質結晶沉積在腎臟裡，並可能會移動到輸尿管，發作時毫無預期，造成的疼痛常會讓人難以忍受；而腎結石和飲食有很大關聯，主因很可能是平時喝水不足，再加上過度攝取一些腎結石禁忌的飲食，導致罹患腎結石的風險大增，本文將提供一般健康大眾和腎結石患者飲食建議，教你預防或避免腎結石的復發。

撰文：周士閔 醫學審稿：台灣註冊醫師吳振宇／Hello醫師



腎結石飲食原則

腎結石容易復發，所以預防和避免復發絕對勝於治療！而預防腎結石生成的最好方式是多喝水，飲食方面醫師可能會根據不同的結石類型提供不同建議，如果罹患最常見的草酸鈣結石，就應避免富含草酸鹽的食物，並增加含鈣食物的攝取；尿酸結石為另一常見的腎結石種類，患者應避免攝取高普林食物（如：紅肉、內臟、啤酒等酒精飲料等）、減少糖類、紅肉的攝取、增加全穀類、蔬果的攝取，以下統整美國腎臟基金會（National Kidney Foundation）提出的幾個飲食原則和建議。

多喝水、適量補充鈣質防結石

每日喝水量2000~3000 c.c.以上：水分攝取包括了白開水、咖啡或檸檬汁，而檸檬汁因含檸檬酸，甚至有助於抑制結石生成，不過西柚汁和汽水應該要避免飲用；每日 2000~3000 c.c.的水分攝取，稀釋尿液並確保每日尿量在2.5公升以上的健康標準。

鈣質的攝取：鈣質能在腸道中和草酸結合並排出，降低草酸的吸收，如果攝取足夠的鈣質（成人的每日建議量：800~1000毫克），能降低草算鈣結石的風險；相對地，飲食中鈣質補充不足，會有利於草酸在腸道的吸收，造成體內草酸濃度提高，並增加尿液排泄草酸的機會。

▼腎結石4大禁忌飲食（按圖看清👇👇👇）

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腎結石患者應特別注意並限制以下幾種食物的攝取。

1. 高鈉食物傷腎

過量的鈉會增加尿液中的鈣沉積，誘發腎結石的形成，而鹽的主要成分是鈉（Sodium），如果飲食鹽分太多，也意味著攝取太多的鈉。另外，日常生活中，白方包、罐頭食品、速食、即食品、肉類、調味料等都有鈉的蹤跡，因此，建議民眾多注意營養標示上的鈉含量，並可以與營養師討論如何適度攝取鹽分，不僅避免結石，也減輕腎功能負擔、降低尿蛋白的風險。

以下是進行低鈉飲食的小提醒：

- 外出用餐，以清淡為主，可以請店家少鹽烹調。

- 多在家料理，以天然香料、食材的提味取代鹽分添加。

- 多攝取新鮮食物，少攝取加工食品，例如：罐頭、即食麵、香腸等。

- 多注意食品上的營養標示，食物添加碳酸氫鈉（Sodium Bicarbonate）、小蘇打、膨鬆劑（發粉）、磷酸氫二鈉（Disodium Phosphate）、麩胺酸鈉鹽（Monosodium Glutamate）、味精（MSG）、海藻酸鈉（Sodium Alginate）、硝酸鹽（Sodium Nitrate）或亞硝酸鹽（Sodium Nitrite） ，以上都是隱藏的鈉。



2. 高草酸鹽食物易導致結石

草酸鹽如果和體內鈣質結合草酸鈣沉積，也就是最常見的腎結石種類。草酸鹽（Oxalate）會阻止身體吸收鈣質，因此導致尿液中的鈣含量會升高，如果加上水分攝取不足，就容易造成腎結石，下列是富含草酸的食物，應特別留意：

- 朱古力

- 甜菜

- 菠菜

- 韭菜

- 芹菜

- 大黃

- 番薯

- 堅果，如核桃、腰果、杏仁

- 士多啤梨、提子

- 濃茶、啤酒



＊補充鈣質應避免富草酸鹽食物：值得一提的是，如果想補充鈣質時，也應該避免食用以上富含草酸食物；根據台灣食藥署指出，攝取過多草酸食物會影響礦物質的吸收（如：鈣、鎂、鉀等），所以如果想充分攝取鈣質，應避免同時食用富含草酸的食物，才能使吃進去的鈣充分利用，不致使鈣質缺乏。

▼患腎結石的症狀：（按圖 👇👇👇）

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3. 避開高動物性蛋白飲食

體內過多的尿酸與過少的檸檬酸鹽（Citrate）會增加腎結石的風險，攝取過多的動物蛋白質會增加尿液中鈣質、尿酸鹽和草酸的排泄，並減少檸檬酸鹽的排泄，對結石患者有不利的影響。建議與營養師討論，如何適度攝取動物性蛋白，如肉類、蛋、奶及乳製品等，來補充身體營養的同時，也能避免過量攝取。

4. 避免補充過量維他命C

青少年及成人每日建議維他命C攝取量（維生素C）約為100毫克（mg）。每日超過1000 毫克的維他命C攝取可會在體內生成更多的草酸，提高尿路結石的風險。一般來說，不用擔心從飲食中攝取過量維他命C，但如果長期額外補充口服維他命C就要小心攝取過量和結石風險。

腎結石常見迷思：菠菜豆腐不能一起吃？

這是很常見的迷思，根據台灣衛福部的闢謠說明，菠菜的草酸與豆腐分解出的草酸及鈣質，會在腸道結合成草酸鈣，形成的草酸鈣不會被腸道吸收，反而會形成糞石後隨著糞便排出，所以也不會跑到腎臟，因此，菠菜豆腐一起吃反而能避免結石問題。

台灣衛福部更建議，在攝取含有草酸的食物，反而要同時攝取鈣質，才能提高草酸和鈣離子在腸道結合的機會以減少草酸的吸收，進而降低草酸鈣結石的風險。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：腎結石飲食禁忌與建議｜預防結石、避免復發要吃什麼？】

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