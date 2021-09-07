頭油︱肝氣旺缺維他命B頭皮易失控　防頭油洗頭5步從髮尾開始洗？

信芬，最近有個困擾，就是她發現她的頭皮跟以前相比起來，明顯油了許多，除了是工作了一天下來，到下午可以聞到自己的頭髮的油耗味，更甚至是在洗完頭沖完泡沫時，發現頭髮摸起來油油的，她開始找尋解決之道。



頭皮出油失控的原因

1. 個人體質。

2. 生活作息不正常，如熬夜者、喜愛吃肉類或油炸類等食品。

3. 空氣環境污染。

4. 個人不良生活習慣。

5. 用了劣質的洗護髮產品。

6. 過度的打理頭髮。



以上6點都會影響及增加頭髮及頭皮負擔，更甚至會改變原有的頭皮油脂平衡及分泌型態。

▼頭油油所亮起的健康紅燈（按圖看清👇👇👇）

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人體皮膚出油狀況受「雄激素」影響，且跟內外在因素皆有關係，但需要注意的是頭髮出油有可能是身體有一些不對勁，若是年輕女性突然發現自己有出現這樣的症狀，有可能是下列兩個問題，如果有合併掉髮或是出油變得更嚴重了，請儘速找皮膚科醫師幫助。

肝氣過旺

如果在春天裡經常發生頭油油，但之前並不是經常出油的類型，可能是因為體內肝氣旺，主要是因為女性的情緒反應較明顯，或是壓力造成，常會有內分泌失調的問題。

維他命B雜缺少

常見於熬夜或抽煙習慣的女性，因為維他命B6可調節脂肪及脂肪酸的合成，所以能抑制皮脂分泌及刺激毛髮再生長，而維他命B會促進體內氨基酸代謝，可預防脂漏性、落屑性掉髮，以改善頭髮健康。

擺脫頭油油要這樣洗

Step1. 用低於40度C的水溫沖濕頭髮。

Step2. 擠一個瓶蓋大小量的洗髮精。

Step3. 從髮尾開始搓洗，再進入用指腹搓揉頭皮。

Step4. 沖洗5分鐘，先沖頭皮再沖髮尾。

Step5. 毛巾擦乾後，再用溫冷風吹乾頭髮。



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