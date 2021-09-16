婚前檢查 ｜醫師Easy婚檢優惠大整合及婚展送禮

醫師Easy成立至今，一直積極向大眾分享多元化的健康養生最新資訊及優惠；為向各參與婚展的準新人送上祝福，醫師Easy將於9月25日至26日期間，在「第36屆婚展會 2021」設立攤位送出豐富迎新獎賞，並為即場選購婚前體檢的準新人提供驚喜優惠。

為新人送上祝福 婚展即場登記新會員送消毒用品或面膜

是次送禮活動僅限首次下載的用戶參與，只需要在醫師Easy攤位即場進行簡單步驟，即有機會獲得以下禮品（二選一）。獎品名額共200份，先到先得。

醫師Easy攤位編號：

九龍灣國際展貿中心匯星及展貿廳2號館 W07, W08 攤位



醫師Easy攤位即場進行簡單步驟，即有機會獲得禮品（二選一）

1. O°Airject Minijet 手提消毒液噴霧器 及 試用裝消毒劑50mL乙枝（總值$250）



2. Laplanete - NEPTUNE EC025 急救面膜乙片 及 SOLEIL AO 高效防曬霜試用裝（總值$115）



現場做齊以下步驟程序，輕鬆拎走精美禮品！

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＊如發現參加者重複下載，其得獎資格將被取消。

醫師Easy 保留變更商品及終止活動之權利，並保留最終解釋權。



人生一大里程碑 為美滿婚姻做足準備

與愛侶共同步入教堂、攜手到老，是人生的重要里程碑。由訂婚一刻開始，每一對準新人都忙於籌備屬於自己的完美婚禮。婚戒、婚紗、酒席場地固然重要，但如果想共同建立一個健康的家庭、生兒育女，一次全面性的婚前檢查絕對不可或缺！

(圖片來源:Freepik)

凡於01Mall購買以下婚前檢查計劃，獨家贈送價值HKD800的「體脂內臟脂肪健康檢查+法國3D體形分析」，配合醫學分析找出最有效的修身方式，達致健康體重管理，尤其適合希望婚禮當天能以完美體態示人的準新人。

價值HKD800的「體脂內臟脂肪健康檢查+法國3D體形分析」(圖川來源: Leciel Medical)

優惠名額只限首50位顧客，先到先得，送完即止；如有任何爭議，醫師Easy 及 Leciel Medical保留最終決定權。



婚前檢查至關重要 全面保障伴侶及下一代健康

婚姻著重承諾，如要實現對愛侶的諾言，必先有健康的體魄，以及對未來的周詳計劃。因此，一個全面性的婚前檢查，能有助準新人於婚前了解自己及伴侶的健康狀況。一般身體檢查主要以體格檢查為主，如身高、體重、驗血、驗尿、肝、腎等身體項目。而婚前身體檢查除以上的檢查外，會同時檢測德國麻疹、乙型肝炎、地中海貧血症、梅毒、愛滋病等隱性遺傳疾病或傳染性病。由於以上的疾病有機會傳染給另一半或遺傳至下一代，所以婚前檢查對有意生育的夫婦極其重要。婚前檢查能有助雙方及早發現健康問題，並採取適當治療，為未來家庭生活及生育決定作好準備，以及對下一代的健康提供更大保障。

(圖片來源: Freepik)

只把愛傳給下一代 積極預防遺傳病

遺傳病泛指由於基因出現異常而引發的先天性疾病，一個人若同時帶有病變基因及正常基因，表面看來未必會有任何病徵，但有可能將其病變基因遺傳給下一代。如果伴侶雙方都是同一基因突變的帶因者，他們的後代就有25%的機率同時從父母遺傳隱性基因，從而出現相應的遺傳病，例如常見的地中海貧血症、蠶豆症等，嚴重可致畸形、智力受損或器官衰竭。

地中海貧血症：

地中海貧血有多種類別，包括重型和輕型。在本港，輕型地中海貧血症相當普遍，患者估計約佔香港人口的8.5%。若夫婦二人均帶有地中海貧血症的隱性基因，嬰兒就有四分一機會成為地中海貧血症患者，有可能會出現嚴重貧血、膽結石、肝脾腫大等症狀而需要終生接受治療。



另外，如孕婦患有甲型地中海貧血，在懷孕期間很可能會出現子癇前症、前置胎盤而造成遑產前或產後大出血，嚴重者可能會於懷孕後期胎死腹中。因此，提早進行測試可預早了解對胎兒的影響，有助計劃生育大計。



蠶豆症：

蠶豆症是一種隱性的遺傳病，患者缺乏一種保護紅血球的酵素（G6PD）。由於負責製造 G6PD 的基因是位於 X 染色體上， 故男性發病率會較女性高。蠶豆症患者需要格外注意日常飲食及日用品，尤其要需避免接觸氧化性藥物、蠶豆、樟腦丸等可誘發溶血反應的物質，嚴重可導致昏迷，甚至死亡。



德國麻疹：

假如女士在懷孕後發現自己沒有德國麻疹抗體，而又感染了相關病毒，將會影響胎兒發育，例如眼盲、耳聾、心臟疾病、智力問題甚至胎死腹中。建議懷孕前先進行相關測試，以確保體內有足夠抗體，否則須及早注射疫苗，預防感染。



乙型肝炎：

乙型肝炎能透過性行為傳染給另一半。另外，嬰兒出生時很大可能會因接觸母親的血液和分泌而感染病毒成為帶菌者，大大增加日後患上肝硬化，甚至肝癌的風險。



梅毒及愛滋病：

梅毒和愛滋病可潛伏多年而不發病，因此必須透過檢查才能了解最新狀況。如孕婦不幸感染其中一項性病，有機會引致流產或早產，而病毒亦可經由母體傳染給胎兒，影響嬰兒的神經系統。



婚前檢查要做足 醫師Easy整合各大婚檢優惠！

要有效預防下一代患有遺傳性疾病，計劃生育的新人應委託可靠的醫療團隊做相關檢查。麥迪體檢為廣大市民提供各種專業、快捷的身體檢查計劃，分店遍佈港九，定能為各位準新人提供最全面的婚前檢查。

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婚前檢查計劃所包含的項目各有不同，除左以基因測試為主的檢查外，亦有部分計劃會涵蓋較多體檢項目。醫師Easy 現為大家推介多個熱賣的婚前檢查計劃。Leciel Medical是香港及多個國際機構指定技術培訓中心，其專業醫療團隊在健康檢查、纖體修身、健康體脂管理的方面，提供專業的婚前檢查。

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莊柏醫療分店網絡遍佈港九新界，包括中環、旺角、佐敦、荃灣等9個地點，致力令市民大眾能受惠於便利的一站式醫療綜合管理服務，而達到「病前預防、病後調理」的全面健康目標。特此設定了女士49項安心婚前/產前檢查 及 男士49項安心婚前檢查服務，以便做好預防措施。

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優尚醫療位於尖沙咀，中心引進不同嶄新先進的醫學造影儀器、設施，並提供身體檢查、手術及內窺鏡服務。

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➤優尚醫療 | 婚前檢查 - 尊貴套餐(女士) $5,040 (46折 原價$11,080)

以最佳狀態孕育下一代 懷孕前檢查助了解不育成因

醫生建議，即使以往有接受過婚前檢查的夫婦，亦應於計劃生育時進行懷孕前檢查，以清楚掌握當刻的身體狀況，從而協助夫婦以最佳的身體狀態來孕育小生命。

女士生育檢查的重點項目是以超聲波掃描檢查女性的子宮、卵巢及膀胱；而男士生育檢查則是檢查男性的前列腺、膀胱及睪丸的健康狀況，以確保雙方生育功能完全正常，未來孕育的胎兒能於母親體內健康成長。進行生育檢查同時亦有助了解夫婦不育成因，及早進行生育治療，提高懷孕機會。

(圖片來源: Freepik)

香港醫學診斷集全面的醫療診斷及化驗項目於一身。他們擁有專屬於自己的化驗所，務求在價格及服務質素之中獲取平衡，以合理收費提供高效率、高準繩度和高質素的服務。

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ApexHealth傲士健康由專業的科學及醫學專家團隊組成，體檢中心位於交通方便的旺角，提供國際級、高標準的身體檢查和基因檢測等服務。

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