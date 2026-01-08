身體檢查2026｜超過100個體檢套餐推介｜費用服務比較懶人包

身體檢查邊間好？香港人生活節奏急促，生活習慣普遍不健康，很容易出現不同的健康問題及都市疾病。唔想日日擔驚受怕就唯有勤啲「check」吓個身體，但做身體檢查到底邊間先至喺最抵？檢查套餐有咁多，到底邊個最優惠？



應該定時進行身體檢查，盡早發現身體潛在的健康風險及已有病症，確保自己能及時作出預防或治療 (圖片: FreePik)

健康Easy為你搜羅多間體檢中心的資訊，超過100個身體檢查套餐，包你「由頭到腳」充份了解各項檢查的服務、價錢及優惠，睇完你一定可以搵到自己健康需要的體檢。

【身體檢查2026｜體檢價錢比較】身體檢查有咩項目？

綜合身體檢查：一般包含全血細胞計數、血壓、肝腎功能檢查、尿液檢驗、胸部X光等基本項目



三高檢查：幫助找出體內血壓、血脂及血糖水平，防範糖尿病、中風、心血管疾病、視網膜病變及腎病等，適合長者及肥胖人士



癌症檢查：以抽血、超聲波掃瞄檢驗癌症指，評估患癌風險



肝臟檢查：以抗體檢查、肝組織檢查或超聲波掃瞄，找出患上肝炎、脂肪肝、肝癌、肝硬化及肝衰竭的潛在風險



肺部檢查：以X光、CT電腦斷層掃描等測試肺功能，及早發現肺部相關的嚴重疾病，尤其適合吸煙人士



心臟檢查：以心電圖、心臟超聲波評估心臟相關病症的潛在風險，適合長者及高風險人士



骨骼及關節檢查：適合長者、經常出現痛症的人士，及早發現患上類風濕性關節炎、骨質疏鬆等潛在風險



婦科檢查：檢查不同類型的婦科疾病，如乳癌、月經不調、女性更年期、念珠菌感染、滴蟲感染、子宮頸癌、荷爾蒙失調等



男性檢查：針對男性特有的潛在風險作出檢驗，如前列腺、睪丸、泌尿病、性功能、性病等



婚前檢查：一般包括綜合身體檢查、性病、德國麻疹、HPV病毒、遺傳病基因檢測等



超聲波檢查：包括肝臟、膽、胰臟、脾臟、腎臟、甲狀線、 盆腔、前列腺等檢查



【身體檢查2026｜體檢價錢比較】綜合身體檢查合集

Life Young Health 壹森健康—基礎身體檢查（男女士適用）49項 $560

項目包括：一般檢查、視力測試、肝功能檢查、腎功能檢查、糖尿病、血中脂肪檢查、貧血、痛風、尿液常規

Life Young Health 壹森健康—精選身體檢查（男女士適用）56項 $680

項目包括：一般檢查、視力測試、肝功能檢查、腎功能檢查、糖尿病、血中脂肪檢查、貧血、痛風、骨骼及肌肉、尿液常規

Life Young Health 壹森健康—全面身體檢查（男女士適用）70項 $2660

項目包括：一般檢查、視力測試、心電圖、肝功能檢查、肝炎、腎功能檢查、糖尿病、血中脂肪檢查、癌症篩查、甲狀腺、貧血、傳染病、痛風、骨骼及肌肉、尿液常規、大便

莊柏醫療 — 55項精選健康檢查 $560

項目包括：血脂指標、肝功能、空腹糖尿、腎功能、血全像、小便及大便常規等

莊柏醫療 — 86項星級健康檢查 $2,000

項目包括：血脂分析組合、糖尿組合、腎功能、甲狀腺指標、甲乙肝炎組合等

01網購獨家！香港驗身中心【標準健康身體檢查】$800

項目：一項超聲波、血液學及血清學、血紅素及紅血球指數、白血球分類、 血小板數目、糖尿、肝功能、腎功能、甲狀腺、痛風、類風濕性關節炎、血脂、尿液常規檢查、顯微鏡分析、大便分析、身體成份分析

01網購獨家！香港驗身中心【優越健康身體檢查（上腹腔超聲波）】$ 2680

項目：肝臟超聲波掃描、膽超聲波掃描、脾臟超聲波掃描、胰臟超聲波掃描、腎臟超聲波掃描等等

01網購獨家！香港驗身中心【卓越健康身體檢查】$2980

項目：超聲波檢測、癌症指標、血液檢查、凝血問題、白血球分類、心血管疾病、血脂、心臟風險檢查、痛風、糖尿、腎功能測試、肝功能測試、甲狀腺、乙型肝炎檢查、幽門螺旋菌、泌尿情況、顯微鏡分析、大腸癌風險評估、身體組合等等

01網購獨家！香港驗身中心【至尊健康01身體檢查（全腹腔及癌症指標）】$3998

項目：超聲波檢測、癌症指標、基本健康評估、血液檢查、凝血問題、白血球分類、心血管疾病、血脂、心臟風險檢查、痛風、鈣、糖尿、腎功能測試、肝功能測試、甲狀腺、乙型肝炎檢查、幽門螺旋菌、泌尿情況、顯微鏡分析、大腸癌風險評估、身體組合。

尚醫健康—綜合超聲波頸動脈、心血管、 癌指數檢查73項 $1980

項目包括：超聲波頸動脈壁厚度掃描 (IMT)、癌指數風險評估5選2、肝功能、腎功能、糖尿、血液檢查、尿液檢查、痛風

尚醫健康—【超聲波】優越雙項特選優惠 $1480

項目包括：六項目任選兩項(肝臟/膽及膽管/胰臟/脾臟/腎臟 (兩邊)/甲狀線)、盆腔(女士)、前列腺(男士)

MediFast HK — 特選健康檢查計劃 MG055C $1100

項目包括：X光肺片、心電圖、膽固醇、糖尿病、肝功能、腎功能、甲狀腺、痛風、類風濕、血液常規、尿液檢測、鈣

MediFast HK — 優越健康檢查計劃 MM021C/MF021C $2350

項目包括：基本健康評估、尿液檢查、心臟檢查、X光檢查 (電子影像）、血液分析(血全計數、 血脂肪、糖尿病、乙型肝炎篩查、肝功能、腎功能、甲狀腺功能、痛風症、骨骼代謝分析、癌症篩查)

MediFast HK — 至尊健康檢查計劃 MM023B/MF023B $7580

項目包括：基本健康評估、尿液檢查、心臟檢查、X光檢查 (電子影像）、超聲波掃描、骨質疏鬆篩查、自選項目、肝纖維化指數評估組合、血液分析

中環專科體檢中心 精選體檢計劃 $2300

項目包括：一般檢查、血液檢驗 、血脂分析、糖尿測試、肝功能、腎功能、肌肉與骨骼、甲狀腺功能、痛風、癌症指標、尿液測試、心臟檢查

Ecwellness—中西醫精選銀級檢查計劃 $2680

項目包括：血脂分析、肝功能組合、糖尿組合、腎功能組合、肝炎組合、甲狀腺、貧血、癌症指標、骨骼及肌肉、傳染病、小便、大便

Ecwellness—中西醫精選鑽石檢查計劃 $3280

項目包括：血脂分析組合、肝功能組合、糖尿組合、腎功能組合、肝炎組合、甲狀腺、貧血、癌症指標、骨骼及肌肉、傳染病、類風濕及發炎、小便、大便

滙潼醫療 — 全面健康體檢組合 $2,980

項目包括：血液分析、肝腎功能檢查、糖尿檢查、癌症指標、貧血檢查、甲狀腺檢查、類風濕及發炎檢查、痛風檢查、傳染病、尿液及大便檢查等

禮護醫療服務 —禮護醫療 「優護」健康檢查計劃 $ 3800

項目包括：體格檢查包括血壓檢查及體重指標等、血液分析 - 全血細胞計數 、血脂、糖尿、甲狀腺功能、痛風症篩查、肝功能、腎功能、骨骼健康檢查、靜臥心電圖等

新領域體檢 — 基本健康檢查套餐 $980

項目包括血液檢驗、糖尿病評估、血脂檢測、肝功能檢查、腎功能測試、痛風檢查等

Precision Health Care — 金確健康檢查計劃 $1,060

項目包括：脂肪測試、全血球計數、血糖、糖化血色素、膽固醇、三酸甘油脂、靜臥心電圖、小便常規、尿微白蛋白、肌酸酐、尿素、鈉、鉀等

Precision Health Care — 特選健康計劃一 $1,360

項目包括：基本身體檢查、總膽紅素、總蛋白質、白蛋白、球蛋白、白蛋白及球蛋白比率等

香港仁和體檢 re:HEALTH — 精選全面身體檢查套餐 $1950

項目包括：靜態心電圖、癌症指標 、胸部 X 光、三高檢查等

香港仁和體檢 re:HEALTH — 星級詳細身體檢查套餐 $2800

項目包括：靜態心電圖、肝、腎功能、乙型肝炎、胸部 X 光、三高檢查等

香港仁和體檢 re:HEALTH — 優越身體檢查計劃 (男性/女性) $6380

項目包括：癌症指標 (卵巢癌、乳癌、前列腺癌、肝癌、胰臟癌、大腸癌)、肝、腎功能、甲狀腺、心臟檢查、性病等

【身體檢查2026｜體檢價錢比較】三高檢查合集

莊柏醫療 — 40項精選三高健康檢查 $560

項目包括：血脂分析組合、空腹尿糖、腎功能、尿酸及小便常規等

莊柏醫療 — 42項進階高血壓及糖尿病檢查 $980

項目包括：血脂分析組合、空腹尿糖、腎功能、尿酸、結晶體、尿微蛋白/肌酸酐比率等

[獨家送$300超市禮券] — 尚醫 三高一鬆身體檢查計劃進階版（70項目） $1280

項目包括：血管硬化程度檢查、血脂檢測、全血色計、肝功能、腎功能、電解質、糖尿病檢查、基本體格 、超聲波骨質密度檢查

【身體檢查2026｜體檢價錢比較】癌症檢查合集

莊柏醫療 — 12項全面癌指標檢查(女) $1,580

項目包括：常見癌指標檢查、包括肝臟、胰臟、乳房、卵巢、鼻咽、及大腸等

莊柏醫療 — 11項全面癌指標檢查(男) $1,580

項目包括：肝臟、胰臟、鼻咽、前列腺及大腸等

禮護醫療服務 — 肺癌篩查計劃 $3,300

項目包括：家庭醫學專科醫生健康諮詢、血氧飽和度測試、低輻射肺部電腦掃瞄、解釋報告及跟進會診

尚醫健康 — 優選超聲波、頸動脈血管、癌症指標健康檢查 78項 $3,880

項目包括：頸動脈血管壁厚度超聲波掃描 IMT、靜態心電圖、4選1超聲波檢查、7選2癌症指標測試、73項綜合檢測

麥迪體檢 — 84種癌症基因檢測 $7,800

項目包括：主要器官系統中與遺傳性癌症相關的84個基因分析，包括：乳房和婦科、胃腸道、內分泌、泌尿生殖系統、皮膚、腦/神經系統、肉瘤、血液學等

【身體檢查2026｜體檢價錢比較】肝臟檢查合集

莊柏醫療 — 8項綜合乙型肝炎檢查 $320

項目包括：基本身體指標、乙型肝炎表面抗原 HBsAg、乙型肝炎表面抗體 HBsAb

莊柏醫療 — 10項甲乙丙型肝炎檢查 $780

項目包括：基本身體指標、總甲型肝炎抗體 HAV IgG、乙型肝炎表面抗原 HBsAg、乙型肝炎表面抗體 HBsAb、丙型肝炎總量抗體 HCV-Ab

莊柏醫療 — 18項肝臟健康檢查組合 $1,500

項目包括：肝功能、甲乙型肝炎組合、肝纖維化掃描、體格檢查等

尚醫健康—肝腎功能及癌症指標檢測 24 項 $1280

項目包括：肝功能、腎功能、癌症指標 7選2(肝臟 /胰臟 /大腸 /鼻咽癌/前列腺癌/卵巢/乳房)、身體成份分析

尚醫健康— 個人化護肝健腸方案 附身體檢查 $9800

項目包括：營養師根據您身體檢查報告及日常生活習慣，提供單對單的營養飲食諮詢，制訂個人化飲食建議，多方位保健品配方可以彌補單一保健品的不足，效果倍升，配合工具收集數據，並定期監測進度，時刻提醒自己實行健康生活模式，長遠改善健康，檢視方案成效，作出適當調整

全仁醫務中心 — 肝功能檢查 $2,120

項目包括：超聲波掃描檢查、癌症指標、肝功能、乙型肝炎檢查

莊柏肝臟健康中心 — 全面改善脂肪肝計劃 (3個月療程) $12,000

項目包括：肝纖維化掃描服務、肝功能檢查、血脂分析檢查、專科醫生面診、 營養調理面診、中醫師面診

【身體檢查2026｜體檢價錢比較】肺部檢查合集

禮護醫療服務 — 肺部健康檢查計劃 $1,800

項目包括：家庭醫學專科醫生健康諮詢、血氧飽和度測試、肺部X光、肺活量測定檢查、解釋報告及跟進會診

禮護醫療服務 — 肺癌篩查計劃 $3,300

項目包括：家庭醫學專科醫生健康諮詢、血氧飽和度測試、低輻射肺部電腦掃瞄、解釋報告及跟進會診

新領域體檢 — 早期肺癌檢查（低劑量電腦斷層掃描） $3,300

項目包括：肺癌影像檢查、低劑量胸肺電腦掃描

新領域體檢 全面早期肺癌檢查（低劑量電腦斷層掃描） $3,800

項目包括：肺癌影像檢查、肺癌檢查、心臟風險評估、體格檢查、血脂組合檢測

【身體檢查2026｜體檢價錢比較】心臟檢查合集

香港仁和體檢 re:HEALTH — AA快速血管硬化評估 $200

項目包括：AA快速血管硬化評估

尚醫健康 — 綜合超聲波頸動脈、心血管、 癌指數檢查73項 $1,980

項目包括：超聲波頸動脈壁厚度掃描、靜態心電圖、5選2癌指數風險評估、69項綜合檢測

尚醫健康 — 優選超聲波、頸動脈血管、癌症指標健康檢查 78項 $3,880

項目包括：頸動脈血管壁厚度超聲波掃描 IMT、靜態心電圖、4選1超聲波檢查、7選2癌症指標測試、73項綜合檢測

中環專科體檢中心 — 心臟預防檢查計劃 – 基礎版 $4000

項目包括：一般檢查、血液檢驗、心臟檢查、超聲波 、醫生報告講解

中環專科體檢中心 — 心臟預防檢查計劃 – 進階版 $7000

項目包括：一般檢查、血液檢驗、心臟檢查、超聲波、醫生報告講解

香港醫療中心 — 詳盡心臟檢查 $5,000

項目包括：運動心電圖、心臟超聲波

全仁醫務中心 — CT全面心臟血管檢查 $7,600

項目包括：256-SLICE CT電腦斷層掃描、冠心病風險、糖尿病檢測、尿液常規

【身體檢查2026｜體檢價錢比較】骨骼及關節檢查合集

宏康醫道 — 骨質密度檢查+綜合全方位檢查 $288

項目包括：臨床經驗中醫師問診、骨質密度檢查、綜合全方位檢查

尚醫健康—骨質密度超聲波檢查 $380

項目包括：正常骨質指數對比、骨質疏鬆風險評估、骨折風險評估

尚醫 — sEMG脊骨健康檢查 $100

項目包括：sEMG檢查

莊柏醫療 — 81項精選長者健康檢查 $2,600

項目包括：血脂分析組合、糖尿組合、維他命B-12、維他命D、葉酸、腎功能、梅毒、甲狀腺組合、骨骼組合、貧血組合、小便常規、大便常規及大便潛血等

莊柏醫療 — 83項尊尚長者健康檢查 $3,980

項目包括：血脂分析組合、糖尿組合、維他命B-12、維他命D、葉酸、腎功能、梅毒、甲狀腺組合、骨骼組合、貧血組合、小便常規、X光骨質密度檢查、大便常規及大便潛血等

【身體檢查2026｜體檢價錢比較】婦科檢查合集

香港仁和體檢 re:HEALTH — 念珠菌及塗片 T&M Smear $231

項目包括：念珠菌及滴蟲塗片 T&M Smear

莊柏醫療 — 49項女士安心婚前/產前檢查 $735

項目包括：血全像、血型、肝炎組合、血清學、小便化驗、德國痳疹抗體等

香港仁和體檢 re:HEALTH — 子宮頸抺片檢查 $616

項目包括：子宮頸抺片檢查

Precision Health Care — 女性基本檢查計劃 $1,025

項目包括：體格檢查、柏氏抹片檢查、人類乳頭瘤病毒基因測試、HPV、小便常規、小便微白蛋白

ApexHealth 傲士玫瑰金女士健康檢查 (99項) $3468

項目包括：基本體格檢查、身體質量指數、血脂分析、肝功能測試、糖尿病篩查、腎功能測試、痛風篩查、白血球細胞分類及絕對計數 、血液常規、小便常規檢查、大便常規檢查、肝炎檢查、甲狀腺功能測試、腫瘤指標篩查、血液檢查

新領域體檢 — 30+女士優越全面健康體檢套餐 $1,780

項目包括：血液檢驗、糖尿病評估、腎功能、肝功能測試、肝炎檢測、痛風評估、甲狀腺評估、血脂分析、關節炎檢測、子宮頸癌檢查等

Precision Health Care — 女性超聲波檢查計劃 $1,880

項目包括：全血球計數、小便常規、小便微白蛋白、甲狀腺素、鈣、卵巢癌檢查、乳癌檢查、盆腔超聲波檢查、乳房超聲波、2D乳房X光等

莊柏醫療 — 13項綜合婦女月經不調檢查 $2,000

項目包括：基本身體指標、女性激素水平檢查等

Life Young Health 壹森健康—女士星級檢查（女士適用）65項 $2680

項目包括：一般檢查、視力測試、心電圖、肝功能檢查、腎功能檢查、糖尿病、血中脂肪檢查、癌症篩查、甲狀腺、貧血、痛風、骨骼及肌肉、尿液常規

尚醫健康 — 尚醫女性全面身體檢查（69項目） $2,880

項目包括：乳癌風險評估、卵巢癌風險評估、脂肪肝風險評估、超聲波檢測、膀胱超聲波膽管超聲波等

MediFast HK 全面婦科健康檢查計劃 MF020A $4650

項目包括：超薄子宮頸細胞抹片檢查、乳房超聲波、盆腔超聲波、X光檢查、骨質疏鬆篩查、血液分析、荷爾蒙等

ApexHealth 傲士健康 — 安心女士性病檢查 (42項) $2,900

項目包括：柏氏抹片、HPV檢測、愛滋病、梅毒、衣原體、淋病等

莊柏醫療 — 32項綜合都市女性荷爾蒙及更年期檢查組合 $3,680

項目包括：女士荷爾蒙水平、甲狀腺、貧血檢查等

禮護醫療 —「更」健康女士檢查計劃 $3800

項目包括：醫生健康諮詢、體格檢查包括血壓檢查及體重指標等、乳房檢查、血液分析 - 全血細胞計數、更年期檢查、糖尿、甲狀腺功能、骨骼健康檢查、靜臥心電圖、自選檢查項目

禮護醫療 —「全為妳」女士健康檢查計劃 – 超聲波計劃 $3300

項目包括：體格檢查包括血壓檢查及體重指標等、乳房檢查、盆腔檢查、柏氏子宮頸抹片檢查(適合有性經驗的女性檢查) 、乳房/盆腔超聲波、自選檢查項目

禮護醫療 — 「全為妳」女士健康檢查計劃 – 2D計劃 $4900

項目包括：醫生健康諮詢、體格檢查包括血壓檢查及體重指標等、乳房檢查、盆腔檢查、柏氏子宮頸抹片檢查(適合有性經驗的女性檢查) 、2D乳房X光造影、自選檢查項目

禮護醫療 —「全為妳」女士健康檢查計劃 – 3D計劃 $6900

項目包括：醫生健康諮詢、體格檢查包括血壓檢查及體重指標等、乳房檢查、盆腔檢查、柏氏子宮頸抹片檢查(適合有性經驗的女性檢查) 、3D乳房X光造影、自選檢查項目

新領域體檢 — 40+女士鑽石星級健康體檢套餐 $3,900

項目包括：血液檢驗、糖尿病評估、腎功能、電解質干擾分析、肝功能檢測、肝炎檢測、痛風評估、甲狀腺評估、血脂分析、骨骼代謝檢查、關節炎檢測、肝癌指數、子宮頸癌檢查等

全仁醫務中心 — 女士早期鼻咽癌及健康檢查 $4,320

項目包括：早期鼻咽癌篩查、血全像、血脂肪、糖尿篩查、甲狀腺評估、心臟檢查、癌症指標等

尚醫健康 — 女士更年期、抗衰老賀爾蒙檢查 $5,800

項目包括：催乳激素、胰島素、雌二醇、黃體酮、睪酮等激素水平檢查

尚醫健康 —女仕超聲波檢測 50 項 $1680

項目包括：超聲波骨質密度檢查、超聲波檢查 （二選一）、全血色計、尿常規、基本健康評估、心血管硬化程度、SEMG電腦脊骨檢查

中環專科體檢中心 —女士進階關注體檢計劃 $4980

項目包括：一般檢查、血液檢驗(癌症指標、子宮頸癌檢查、HPV檢測 、超聲波)

中環專科體檢中心 —女士全面關注體檢計劃 $6980

項目包括：一般檢查、血液檢驗(血液學檢驗、血脂分析、糖尿測試 、肝功能、腎功能 、肌肉與骨骼、甲狀腺功能、癌症指標)、尿液測試、心臟檢查 、子宮頸癌檢查、HPV檢測、超聲波

莊柏醫療 — 101項尊尚女性健康檢查 $6,880

項目包括：血脂分析組合、全面癌指標、幽門螺旋菌抗體、肝纖維化掃描、葉酸、維他命B12&D 等

【身體檢查2026｜體檢價錢比較】男性檢查合集

莊柏醫療 — 49項安心婚前檢查(男士) $735

項目包括：血全像、血型、肝炎組合、血清學、小便化驗、精液化驗等

尚醫健康 — 綜合男士婚前檢查72項 $1,680

項目包括：基本健康評估、CBC 全血計數、乙型肝炎、梅毒血清測試、愛滋病毒一及二型抗體、精液常規試驗、肝腎功能等

新領域體檢 — 30+男士優越全面健康體檢套餐 $1,980

項目包括：血液檢驗、糖尿病評估、腎功能、肝功能測試、甲狀腺功能測試、血脂分析、胸影像檢查、心臟病風險評估等

ApexHealth 傲士健康 — 安心男士性病檢查 (41項) $2,200

項目包括：愛滋病、梅毒、衣原體、淋病等

尚醫健康 — 優越男士婚前檢查85項 $2,450

項目包括：基本健康評估、前列腺超聲波、CBC 全血計數、乙型肝炎、梅毒血清測試、愛滋病毒一及二型抗體、精液常規試驗、肝腎功能等

Life Young Health 壹森健康—男士星級檢查（男士適用）65項 $2680

項目包括：一般檢查、視力測試、心電圖、肝功能檢查、腎功能檢查、糖尿病、血中脂肪檢查、癌症篩查、甲狀腺、貧血、痛風、骨骼及肌肉、尿液常規

ApexHealth 傲士健康 玫瑰金男士健康檢查 98項 $3368

項目包括：基本體格檢查、血脂分析、肝功能測試 、糖尿病篩查、腎功能測試、痛風篩查、白血球細胞分類及絕對計數 、血液常規、小便常規檢查、大便常規檢查、 肝炎檢查、甲狀腺功能測試、腫瘤指標篩查、血液檢查

全仁醫務中心 — 男士早期鼻咽癌及健康檢查 $3,820

項目包括：早期鼻咽癌篩查、血全像、血脂肪、糖尿篩查、甲狀腺評估、心臟檢查、癌症指標等

新領域體檢 — 40+男士鑽石星級健康體檢套餐 $3,900

項目包括：血液檢驗、糖尿病評估、腎功能、肝功能測試、肝癌指數、骨骼代謝檢查、鼻咽癌指數、前列腺癌指數、甲狀腺功能測試、血脂分析、胸影像檢查、心臟病風險評估等

尚醫健康 — 男士更年期、抗衰老賀爾蒙檢查 $5,500

項目包括：卵安泡刺激素、黃體生成激素、雌二醇、黃體酮、睪酮等

莊柏醫療 — 100項尊尚男性健康檢查 $6,880

項目包括：腎功能、甲狀腺指標、全面癌指標、甲乙丙肝炎組合、貧血組合、骨骼組合, 血鐵、 5大癌指標、幽門螺旋菌抗體、尿酸、肝纖維化掃描、葉酸、維他命B12&D等

【身體檢查2026｜體檢價錢比較】婚前檢查合集

Precision Health Care — 2人婚前健康檢查 $1,110

項目包括：全血球計數、小便常規、㇠型肝炎測試、尿液檢查、梅毒、精子常規檢查、德國麻疹

Life Young Health 壹森健康—常規孕前體檢（女士適用）12項 $1250

項目包括：一般檢查、心電圖、盆腔（子宮，卵巢及膀胱）、甲狀腺、生育荷爾蒙檢查

Ecwellness—婚前檢查計劃(女) $1700

項目包括：血全像、血型及恆河猴因子、地中海貧血症檢查、愛滋病抗原抗體聯合篩查、梅毒、乙型肝炎驗查、小便常規檢查、德國麻疹免疫

Ecwellness—婚前檢查計劃(男) $1700

項目包括：血全像、血型及恆河猴因子、地中海貧血症檢查、愛滋病抗原抗體聯合篩查、梅毒、乙型肝炎驗查、小便常規檢查、雄激素、精液分析(只限男士)

尚醫健康 — 綜合女士婚前檢查66項 $1,750

項目包括：基本健康評估、心電圖、德國痲疹IgG檢測、CBC 全血計數、乙型肝炎、梅毒血清測試、愛滋病毒一及二型抗體、德國痲疹、鐵、鈣、磷、肝腎功能等

Ecwellness—生育荷爾蒙檢查 $2050

項目包括：黃體生成激素、卵胞刺激素、雌二醇、催乳激素、黃體酮、睪酮素

尚醫健康 — 優越女士婚前檢查79項 $2,350

項目包括：基本健康評估、 盤腔超聲波、德國痲疹IgG檢測、CBC 全血計數、乙型肝炎、梅毒血清測試、愛滋病毒一及二型抗體、德國痲疹、鐵、肝腎功能等

Life Young Health 壹森健康—綜合孕前體檢（男士適用）38項 $2350

項目包括：一般檢查、心電圖、前列腺超聲波、精液常規、肝功能檢查、腎功能檢查、糖尿病、血中脂肪檢查、貧血、痛風、骨骼及肌肉

香港仁和體檢 re:HEALTH AA— 孕前身體檢查 (男士) $2890

項目包括：血液常規檢查、地中海貧血檢查、血型、性病篩檢、肝炎檢查、精液分析

尚醫健康 — 綜合二人婚前檢查74項 $3,080

項目包括：基本健康評估、CBC 全血計數、乙型肝炎、梅毒血清測試、愛滋病毒一及二型抗體、德國痲疹、鐵、肝腎功能等

新領域體檢 — 二人同行白金級健康體檢計劃 $3,600

項目包括：體格檢查、血液檢驗、血脂組合檢測、糖尿病評估、腎功能評估、肝功能檢測、肝炎檢測、性病檢查、德國麻疹測試、精液化驗、尿液常規篩檢等

禮護醫療服務 — 性健康檢查計劃 $3,600

項目包括：專科醫生健康諮詢、體格檢查、解釋報告及跟進會診、血液檢驗、高陰道拭子及宮頸管拭子檢查 (女士適用)、尿液檢驗或尿道細菌培養及藥物試驗 (男士適用)、針檢測病原體等

尚醫健康 — 優越二人婚前檢查88項 $4,080

項目包括：基本健康評估、心電圖、CBC 全血計數、乙型肝炎、梅毒血清測試、愛滋病毒一及二型抗體、德國痲疹、鐵、肝腎功能等

香港仁和體檢 re:HEALTH AA—孕前身體檢查 (女士) $6930

項目包括：血液常規檢查、地中海貧血檢查、血型、性病篩檢、肝炎檢查、甲狀腺功能篩檢、荷爾蒙指數檢查

【身體檢查2026｜體檢價錢比較】超聲波檢查合集

尚醫健康 骨質密度超聲波檢查 $380

項目包括：骨質密度超聲波檢查

尚醫健康 — 綜合超聲波頸動脈、心血管、 癌指數檢查73項 $1,980

項目包括：超聲波頸動脈壁厚度掃描、靜態心電圖、5選2癌指數風險評估、69項綜合檢測

尚醫健康 【超聲波】優越雙項特選優惠 $1,480

項目包括：肝臟、 膽及膽管、胰臟、脾臟、腎臟、甲狀線、盆腔、前列腺 (任選兩項)

尚醫健康 — 優選超聲波、頸動脈血管、癌症指標健康檢查 81項 $3,880

項目包括：頸動脈血管壁厚度超聲波掃描 IMT、靜態心電圖、4選1超聲波檢查、7選2癌症指標測試、73項綜合檢測