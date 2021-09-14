風癩｜孫慧雪全身生風癩呻冇休息免疫力低！冬瓜生薑4食療止痕腫

天氣轉涼，是風癩好發的季節，藝人孫慧雪（Snow）亦中招！她（9月10日）在社交平台貼出一張「驚嚇照」，大腿佈滿紅疹，原來她正全身出風癩，她說因免疫力低了，要好好休息，但除了休息，皮膚出風癩時，飲食上該有何宜忌？按哪些穴位有助紓緩痕癢感？



孫慧雪全身生風癩因冇休息？

孫慧雪在社交平台貼出的「驚嚇照」顯示，她的大腿長滿大小不一的紅疹，並表示：「尋日攰到全身出風癱（癩），免疫力低咗，我要好好咁休息下。」她還留下「#講咗幾多年」、「#求一個月大假」及「#忙埋呢兩個月先」hashtag，言下之意似乎短期內都未有充足休息的機會。

▼孫慧雪生風癩，大腿又紅又腫（按圖了解👇👇👇）：

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風癩成因

風癩即蕁麻疹（又稱風疹）很常見，是一種皮膚過敏反應，並不會傳染。生風癩會引起像蚊叮一樣的腫塊，又紅、又腫、又癢，大部分的時候都可以很快自行消退；但只要一抓，就會「抓到哪裡、癢到哪裡、愈抓愈癢」，也可能在天氣變化、或是作息飲食比較混亂的時候反覆發作。

風癩多見於轉季時節

中醫亦認為風癩多見於季節交替，其出現的原因與環境溫度及濕度變化有關。當中春初和冬初是此病的發作高峰期，由於春、冬兩季天氣乾燥，腠理不固（腠理指皮膚、肌肉、臟腑的紋理及皮膚、肌肉間隙交接處的結締組織），津液（津液是身體的各種生理水液）損耗，風邪易侵入。

轉季而起的風癩：皮膚乾燥，上肢、面部較多



部分患者病發於夏秋交替，長夏多濕，濕邪困脾，導致津液代謝失常，加上外感風邪。此臨床表現為風團（風癩）面積較大，瘙癢的地方固定，腰部及下肢較多。

此外，工作或生活等各方面壓力較大的人士也容易引致，患者多愁善感，老是在考慮問題，往往不思飲食，或者飲食不節。例如：進食生冷食物，則會損傷脾胃，導致陰血虧虛；或進食發物，例如：花生、海鮮等。

急性風癩與慢性風癩

風癩分為急性、慢性兩大類，成因不同，當中急性風癩的常見成因與食物、藥物和感染等等有關。急性風癩通常會在幾分鐘內發作到全身都是（或是上半身），但又會在幾個小時內消失，或2-3天內自行痊癒，但視乎體質和有沒有再接觸過敏原；而慢性風癩（一般超過6周）則可能和壓力、免疫系統等有關。

▼風癩發作的4大成因：（按圖 👇👇👇）

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風癩發作戒吃乳酪？

曾有研究團隊進行研究，推測減少食品中所含化學成分、組織胺，可讓腸道的屏障維持穩定，不容易讓身體產生對食品的「偽過敏反應」，或可有助改善風癩。

▼減少進食富含組織胺的食物：（按圖 👇👇👇）

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中醫推介止痕食療穴位

中醫認為生風癩有5大成因，根據不同成因和症狀，治療方法與食療亦各異。

1. 風寒束表：常吹冷氣、食生冷食物



症狀：風疹多為淡紅、白色或接近皮膚正常顏色；遇寒加重，得暖則輕，常於冬季發作成因：常吹冷氣或進食生冷食物，致風邪進入身體，氣血不能正常運作改善方法：禁食油膩過重的食物、發作時多用清水洗澡，少用肥皂

▼改善食療：生薑紅糖水（按圖 👇👇👇）

2. 風熱相搏：吃發物如牛羊肉、海鮮



症狀：風疹多偏紅，皮疹灼熱，瘙癢較劇烈；發病較急、遇熱加重，常於夏季發作成因：進食發物，如牛肉、羊肉、海鮮等，引致皮膚過敏改善方法：尤其在春、夏季避免暴曬、多穿寬鬆和透氣的衣物、多吃清淡和易消化食物

▼改善食療：冬瓜瘦肉湯（按圖 👇👇👇）

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3. 腸胃濕熱：吃濕熱食物，如煎炸辛辣



症狀：風疹淡紅或接近膚色；常伴隨胃脘不適或腹瀉、噁心嘔吐、食欲不振成因：進食濕熱食物，如海鮮、 牛羊肉、煎炸辛辣、喝酒等改善方法：多吃粗纖維食物以防便秘、多吃清淡和易消化食物；忌吃辛辣、煙酒等刺激性食物、肥膩食物和暴飲暴食

▼改善食療：綠豆赤小豆糖水（按圖 👇👇👇）

4. 氣血兩虛：先天體質虛弱



症狀：風疹淡紅或與膚色相同、皮疹反覆發作， 或勞累後加重；常伴隨頭暈、神疲乏力、面色白成因：大病、久病，或失血過多，或先天體質虛弱改善方法：進行適量運動

▼改善食療：黨參大棗湯（按圖 👇👇👇）

5. 血虛風燥：過勞、熬夜



症狀：病程較長，易反覆發作、每當氣候轉變、午後及夜間，病情便惡化；更會出現手心發熱、煩躁、倦怠等症狀；女性居多，一般有月經量少、皮膚乾燥等症狀成因：過勞、熬夜、大病、久病、長期病患者、產後、失血過多或慢性出血等改善方法：需向中醫師諮詢

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倘若臨床治療中忽略病因，會使治療效果不佳，病情更容易反覆，轉為慢性蕁麻疹，遷延難愈。

▼如果痕癢難耐，可試試按以下三個止癢穴位（按圖 👇👇👇）

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止癢應熱敷或冷敷？

如想止痕，應選擇冷敷，熱敷只會弄巧反拙，熱敷會令血管緊張，使皮疹更瘙癢。患者可在皮疹局部冰敷，能在短時間內紓緩痕癢。

注意：每次冰敷時間以10分鐘為限，並使用乾淨的毛巾包裹冰塊