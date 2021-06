皮膚敏感｜風癩蕁麻疹眼腫香腸嘴嚴重或窒息？忌吃蕉咖啡7種食物

撰文: Heho健康 最後更新日期: 2021-06-07 00:10

每當天氣開始變濕、變熱,或是氣溫不穩定,身體就像一台警報器一樣開始啟動,冒出許多許多的小疹子,又癢、又刺痛,抓也不是、不抓也不是,甚至會在晚上的時候癢醒。其實這就是所謂的「蕁麻疹」,每次發作的時候,擦藥只能暫時紓緩,只要生活作息一沒有注意,馬上又會癢起來,疹子也愈長愈多,令人非常難受。

▼蕁麻疹知多啲(按圖了解👇👇👇)

+ 3 + 3 + 3

蕁麻疹是什麼?蕁麻疹症狀有哪些?

蕁麻疹是一種身體的過敏反應,主要發作在皮膚上,也是很常見的皮膚病。會引起像蚊子叮一樣的腫塊,又紅、又腫、又癢,大部分的時候都可以很快自行消退;但只要一抓,就會「抓到哪裡、癢到哪裡、愈抓愈癢」,也可能在天氣變化、或是作息飲食比較混亂的時候反覆發作,像風一樣來來去去很惱人,所以又俗稱「風疹」。

會發作蕁麻疹,通常是因為接觸到過敏原,可能是常見的食物過敏,或是因為蚊蟲叮咬引起的過敏等,但也有可能是因為身體的自體免疫疾病引起。而過敏反應會造成皮膚的血管擴張,讓皮膚變得比較脆弱,所以產生紅腫的斑塊,不過需要注意的是,如果產生過敏擴張的血管在比較深處,可能會引起「血管性水腫」,像是香腸嘴、眼睛腫成金魚樣等,如果發作在喉嚨、引起大幅腫脹,可能會有窒息的危險。

蕁麻疹小檔案

名稱:蕁麻疹 別稱:風疹 症狀:皮膚腫起像蚊子叮一樣的腫塊,紅、腫、癢、熱、刺痛、緊繃、身體水腫、皮膚蒼白、心跳加快。 發病原因:過敏反應,受到某種物質刺激,或是免疫反應、特殊疾病造成。 分類:可以按照發病的時間來粗略分為急性、慢性;一般而言都是急性,只有反覆發作6周以上才稱為慢性。 併發症:血管性水腫、過敏性休克,嚴重可能引起窒息。

為什麼會得蕁麻疹?

蕁麻疹又分成急性、慢性2大類,引發的原因不太一樣,每個人會產生過敏的原因也不完全相同,像是12歲以下的孩子就比較容易是因為感染而產生蕁麻疹。如果反覆發作,建議還是去皮膚科就醫比較好喔!

常見急性蕁麻疹的原因

- 食物 - 藥物 - 昆蟲叮咬 - 過敏原接觸(乳膠、花粉、動物唾液、蕁麻植物等等) - 輸血或是注射血液製品 - 感染(A型鏈球菌、黴漿菌、鼻竇炎、肝炎、EB病毒等等)

通常急性蕁麻疹會在短短幾分鐘內發作到全身都是(或是上半身),但又會在幾個小時內消失,彷彿從來沒出現過,至於第二天會不會再度發作,就要看個人的體質、還有接觸過的過敏原了;不過基本上只要2-3天基本上都會自己痊癒。

相關文章:【風癩】過敏壓力大易誘發蕁麻疹 止癢消腫4個方法冷敷或熱敷?👇👇👇

+ 2 + 2 + 2

常見慢性蕁麻疹(幾乎每天皮膚上都會出現蕁麻疹超過6周)的原因

- 60-70%是慢性特發性蕁麻疹,找不出原因,屬於免疫系統的過度活化。 - 30%是誘發性蕁麻疹,也就是找得到刺激的原因(冷刺激、運動、洗熱水澡、流汗、皮膚劃紋、心理壓力等等)。 - 其他自體免疫疾病、血管炎、甲狀腺疾病、腫瘤。

慢性蕁麻疹則是會反覆發生,只要超過6周以上,就算是慢性蕁麻疹,不只會讓身體不舒服,還會干擾作息、甚至覺得這時就稱做慢性蕁麻疹,甚至有人經年累月拖個好幾年不好的。所以,慢性和急性蕁麻疹雖然外觀上一模一樣,但是在嚴重度上和對病人的生活品質影響上卻有天壤之別。

得了蕁麻疹該怎麼辦?蕁麻疹怎麼治療?

因為蕁麻疹的程度有分「輕重」,有些人可能只是暫時性發作,不一定每個人都需要服用藥物,生活上的作息調整會顯得更重要。

台灣奇美醫院兒科部主治醫師陳威毓認為,面對蕁麻疹可以按照不同的症狀來尋求不同的做法:

- 只有輕微的紅腫癢:可以冰敷或輕拍搔癢的地方來緩解症狀,通常會自行消退。 - 如果紅腫癢嚴重到無法睡覺或忍受,或是反覆發作:目前主要治療方式是抗組織胺。 - 合併血管性水腫:需要趕快到急診處理,以維持呼吸道暢通、避免窒息,也可能要使用一次性的腎上腺素或是注射類固醇先消腫。 - 如果是其他疾病引起:先治療其他疾病。

在症狀真的很嚴重的時候,醫師還是會開立一些藥物來幫助緩解,台灣台大醫院皮膚部專任主治醫師朱家瑜則表示,對抗蕁麻疹絕對不是「一次用藥」就能解決的,需要長時間體質的調整控制,「即使症狀解緩也不能自行停止用藥,復發時也別認為原先用藥無效而自行換藥、購買成藥」,否則容易變成慢性蕁麻疹,甚至困擾好幾年、愈來愈嚴重。

而要怎麼檢查自己的狀況,台灣皮膚科醫學會也引進國際通用的蕁麻疹檢測表格「UAS7」活性七日檢測表,幫助病患每日紀錄蕁麻疹發病的「膨疹數量」和「搔癢程度」;通常規律紀錄1-2周、並穩定就醫,就能幫助醫師判斷症狀的好轉程度。

相關文章:【玫瑰痤瘡】症狀似暗瘡濕疹 認清三者分別免用錯藥膏痤瘡更嚴重👇👇👇

+ 9 + 9 + 9

膨疹數量

- 24小時內少於20個:輕微 - 24小時內20-50個:中度 - 24小時內50個以上或融合成大面積膨疹:嚴重

搔癢程度

- 完全不癢 - 有點癢感但不造成困擾 - 癢感有造成困擾,但不影響日常生活或睡眠 - 癢感很嚴重,會不影響日常生活或睡眠

國際通用UAS7蕁麻疹檢測表(資料來源:台灣皮膚科醫學會 / Heho健康授權使用)

蕁麻疹飲食該怎麼調整?

通常蕁麻疹的藥物治療會使用「抗組織胺」,因為組織胺會刺激免疫系統過度反應,是一種身體的「保護機制」,在組織受到傷害的時候,比如有花粉、灰塵、或是吃了容易過敏的食物,或是因為燙傷、咬傷等皮膚的受傷,就會分泌,召喚免疫細胞來保護身體。而過敏就是一種免疫系統的過度反應,所以藉由「抗組織胺」,就能來緩解紅腫熱痛癢等不舒服的症狀。

而食物也有分成「富含抗組織胺」跟「低抗組織胺」的食物,2018年韓國皮膚科協會、韓國皮膚病研究協會共同發表一篇研究,表示「儘管食品過敏測試結果為陰性,但所謂的食品過敏還是很普遍的一種現象」,只是那些症狀可能很輕微,像是打噴嚏、臉潮紅、頭痛、腹瀉,有些人可能會呼吸急促,但蕁麻疹的患者症狀特別多、特別嚴重。

研究團隊針對22名患有蕁麻疹的受試者(11位男性、11 位女性)進行研究,讓他們進行4周的「無組織胺飲食」,他們在接受測試之前,平均用抗組織胺治療了2年左右,在接受測試之後,這些患者的藥物劑量並沒有減少,但「症狀明顯改善」。

- 瘙癢程度:明顯降低。 - 出現疹子的天數:明顯減少。 - 出現疹子時,面積的大小:明顯減少。 - 腫脹的天數:有減少。 - 對睡眠的干擾:減少。 - 對工作/學校的干擾:有改善。

研究團隊提供的「無組織胺菜單」

研究團隊推測,減少食品中所含化學成分、組織胺,可以讓腸道的屏障維持穩定,不容易讓身體產生對食品的「偽過敏反應」,自然就能改善蕁麻疹的狀況,不過因為測試的時間沒有很長,所以還沒辦法看到明顯的效果,「但如果配合營養師的合作,其實要維持無組織胺飲食並沒有想像中的困難。」

不過如果沒有營養師,什麼東西該吃、什麼不該吃,研究團隊也提到有一個大方向,就是「下列的東西都不要吃」。

這些富含組織胺的食物不要吃!

1. 魚類:吞拿魚、鯖魚、秋刀魚 2. 肉類:豬肉、雞肉 3. 發酵食品: - 醃漬食品如醃白菜、醃蘿蔔 - 醬料如辣椒醬、蛋黃醬、番茄醬 - 奶類製品如乳酪、 乳酪飲品 - 酒類如葡萄酒和啤酒 4. 速食食品 5. 水果:提子、香蕉、士多啤梨、柑橘類水果、菠蘿、番茄 6. 堅果(包括花生) 7. 咖啡因:包含咖啡、綠茶、朱古力

蕁麻疹日常保養該怎麼做?

朱家瑜表示,建議蕁麻疹的病友除了避開會誘發的飲食之外,也可以做到以下幾點:

減少對皮膚的刺激

- 不浸溫泉,浸浴時溫度控制在攝氏38度 - 夏季炎熱時少穿緊繃、不透氣的衣物 - 不穿戴過多的首飾 - 流汗時要馬上擦乾 - 癢起來的時候忍住不要抓

減少對荷爾蒙的刺激

- 少吃不對的食物 - 保持心情放鬆,找一些能緩解壓力的事情

只要有任何不對勁,或是症狀反反覆覆的時候,都可以找醫師討論,讓自己遠離蕁麻疹!

相關文章:【風癩】肝腎弱壓力大易出紅斑 火速止痕有妙法附4款食療治風癩👇👇👇

+ 2 + 2 + 2

+ 8 + 8 + 8

參考資料:

台灣皮膚科醫學會:蕁麻疹自我紀錄與控制:國際通用「UAS7」活性檢測表

A Histamine-Free Diet Is Helpful for Treatment of Adult Patients with Chronic Spontaneous Urticaria

延伸閱讀:

老是蕁麻疹發作可能是對「鎳」過敏 一張表教你看懂怎麼吃

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】