卵巢癌｜75%患者第三期以後才發現！必讀高風險族群4招自我檢測

常見的女性癌症當中，民眾對乳癌、子宮頸癌普遍認知度高，在防治上愈來愈有明顯成效，但對於「卵巢癌」從發生率及死亡情形卻逐年上升，正因為卵巢癌症狀不明顯，往往會被發現都已經擴散至腹腔變成晚期，醫師提醒女性如果有持續下腹不舒服時千萬別輕忽。



停經後女性要特別！75%患者都是第三期以後才發現

雖然罹患卵巢癌的人數不比子宮頸癌來得普遍，但卻是近年來死亡率上升最快的癌症，原因就在於75%的患者都是在第三期以後被診斷出來，且生成原因至今不明。

但近年來醫學上的進步，其實透過標靶、化療，第三期的病人平均五年存活率約可達40%，提早治療存活率越高。卵巢癌好發在停經後或55-75歲的婦女，由於更年期期間身體變化許多，卵巢癌的表現很容易與其他疾病搞混。

▼卵巢癌症狀（按圖看清👇👇👇）

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持續腹脹不能忽略！卵巢癌初期、中期有哪些症狀？

英國Target Ovarian Cancer曾經做過一項調查顯示，如果女性出現下腹不舒服時，多數人都會先改變飲食，因此常常延誤就醫。台灣中山醫學大學附設醫院腫瘤內科主任吳銘芳指出：「卵巢癌是一種很特別的癌症，並非卵巢本身組織細胞發生癌變，主要是來自輸卵管和子宮內膜的細胞掉落至卵巢後癌化所致。」

所以患者初期沒有臨床症狀，常因腹脹、腰圍變粗或發胖，進一步追查原因才發現罹患卵巢癌，初期常見的表現有：

- 腹部腫脹感

- 腸胃不適

- 下腹部不舒服

- 消化不良

- 噁心

- 食慾不振



而腫瘤大到壓迫到腸子或膀胱時，就會引起便秘或頻尿；如果壓迫到神經時，則會引起腰痛、腹痛、坐骨神經痛。台灣國泰醫院婦癌中心何志明主任建議：「在有腹部或腸胃不適症狀又找不出原因時，可做骨盆內診，腹部或陰道超音波檢查，這些都有不錯的診斷功能。」

本身有子宮內膜異位症者要注意

只是目前卵巢癌並沒有可以大量施行又非常有效的篩檢方式，如果要確診卵巢癌會利用血液檢查，檢測卵巢癌細胞表面的一種蛋白質（CA-125）。或是利用腫瘤樣本和腹水，用來確認卵巢癌的診斷，或是開刀做腹腔鏡檢查卵巢和四周的情形。

常見的高風險族群包含：

- 初經過早、停經過晚

- 肥胖

- 乳癌病史

- 本身有子宮內膜異位症、多囊性卵巢症候群

- BRCA基因突變者

- 家族遺傳病史



台灣林口長庚醫院婦產部婦癌科醫師周宏學表示：「雖然國外前瞻性研究顯示，篩檢對於防治卵巢癌的裨益不大，但如果是有家族史的女性，可以長期的篩檢習慣仍有助早期發現。」

▼高風險族群4招自我檢測（點圖放大閱讀）👇👇👇

雖然卵巢癌初期症狀不明顯，女性仍然可以自我檢視，有無下列4種狀況

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- 月經量過少或停經：當卵巢正常組織被癌細胞破壞時，會使患者月經量變少或是停止月經週期，並造成患者身體虛弱，免疫力下降。

- 女性荷爾蒙紊亂：當雌激素過高導致的卵巢瘤，會有月經失調、性早熟或停經後陰道流血的現象；而由雄性激素過多導致的卵巢癌，則會使女性出現男性化象徵。

- 下肢、外陰部的水腫：卵巢癌腫在骨盆腔生長增大至壓迫骨盆腔靜脈，或影響淋巴液循環，而導致下肢或外陰部的水腫。

- 莫名的消瘦：若卵巢癌逐漸增大，產生腹水現象時，會物理性的壓迫患者的腸胃道，讓患者消化不良或胃口不佳；而癌細胞增生時，會大量消耗人體的養分，使患者消瘦無力、面瘦肌黃。

卵巢癌分期這樣看

即使真的發現卵巢癌也不要太灰心喪志，愈早發現愈有可能保留子宮及生育能力；經過完整的手術治療後，也較不容易復發，卵巢癌的分期又可分為：

第1期（癌細胞侷限在卵巢）

侷限於單側、雙側卵巢。

出現腹水但癌症還是僅限卵巢。

第2期（癌細胞侵犯到骨盆腔內組織）

2a：侵犯到子宮或輸卵管。

2b：侵犯到其他骨盆腔組織。

第3期（癌細胞已經侵犯到腹腔）

3a：雖然侵犯到腹腔，但侵犯的腫瘤肉眼無法辨識。／沒有明顯實體，但有骨盆腔淋巴轉移。

3b：腹腔內的腫瘤小於2公分。

3c：腹腔內的腫瘤大於2公分。／出現腹股溝淋巴轉移。

第4期（癌細胞已轉移到遠處器官）

卵巢癌的死亡率是婦癌中最高的癌症，早期發現是降低死亡率最好的方法。民眾若有持續性腹部腫脹，腸胃不適症狀，不要忘了卵巢腫瘤的可能性，除了看腸胃科外，不要忘了婦科也需檢查。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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